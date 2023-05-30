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Украина намерена участвовать в разработке двигателя для турецкого истребителя KAAN

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Украина намерена участвовать в разработке двигателя для турецкого истребителя KAAN

Управление оборонной промышленности Турции (SSB; примерный аналог отечественного «Ростеха») намерено разработать национальный турбовентиляторный двигатель для боевого самолета KAAN в рамках программы National Combat Aircraft (MMU). В связи с этим недавно было принято решение развернуть работы по эскизному проектированию силовой установки.


Наши источники в сфере обороны сообщили, что тендер по созданию двигателя предусматривает сотрудничество TEI [турецкий разработчик и производитель авиадвигателей] и «Ивченко-Прогресс» [украинское предприятие аналогичного профиля]. При этом TRMotor является генеральным подрядчиком

- отмечается в издании SavunmaSanayiST.

Как указывается, двигатели, поставляемые из Украины, используются в летательных аппаратах и боеприпасах, таких как AKINCI TİHA, KIZILELMA, ANKA-3, KEMANKES и Super ŞİMŞEK. Силовой установкой из незалежной оснащается и турецкий ударный вертолет Т929 [ATAK-2].
Конкуренцию «Ивченко-Прогресс» в тендере по созданию двигателя для первого турецкого истребителя составит британская компания Rolls-Royce в сотрудничестве с местной Kale Group.

В руководстве SSB заявляют, что разработка национальной турбовентиляторной силовой установки для истребителя KAAN может занять в среднем от 8 до 10 лет. Первые 20 экземпляров данного самолёта будут оснащены двигателем аналогичного типа F110 американского производства. Первый полёт KAAN ожидается в 2023 или 2024 году.

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24 комментария
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 21:22
    +3
    «Ивченко-Прогресс»
    До сих пор не разбомблен, хотя трансформаторным будкам досталось по самое это самое. Наверняка там ремонтируют и обслуживают остатки укролюфтваффе, помимо прочего.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:29
      0
      Украина никогда не создавала движки для истребителей.Только для транспортных Ан-ов и вертолётов во времена СССР.Ну и сейчас для БПЛА.Опыта такого нет.Движки для истребителей создавали и производили в РСФСР/России.
      Кстати что там по Изделию 30?Скоро первый полёт Су-57М с новым движком? Пора бы уже.
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 22:10
        0
        Вообще-то делала для Як - 130 и китайского Л - 15, но понятно, что это совсем не то пальто)))
    2. инженер74
      инженер74 Сегодня, 21:44
      +2
      Цитата: Болторез
      «Ивченко-Прогресс»
      До сих пор не разбомблен, хотя трансформаторным будкам досталось по самое это самое. Наверняка там ремонтируют и обслуживают остатки укролюфтваффе, помимо прочего.

      Тут производственные мощности не главное. Главное кадры, а они там есть, что бы потянуть разработку (лично сталкивался когда-то) ...
      Поэтому остаётся два варианта:
      1. Американский - всех тупо перекупить.
      2. Израильский - всех тупо... вспоминаем иранских физиков-ядерщиков, R.I.P.
      ИМХО, естественно. hi
  2. raki-uzo
    raki-uzo Сегодня, 21:25
    +2
    Туркам без разницы у кого получить технологии и цена не имеет значения. Так что пусть сделают все выводы.
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 22:11
      +1
      Туркам то без разницы, но в Запорожье этих технологий нет и никогда не было))
  3. Normann
    Normann Сегодня, 21:25
    +5
    Очень интересно как во время войны ( с нашей стороны СВО) они способны еще что-то кому-то разрабатывать? Это риторический вопрос, т.к. ответа на него нет, к сожалению (вернее он есть, но никто не хочет в него верить)((
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:28
    0
    Наши источники в сфере обороны сообщили, что тендер по созданию двигателя предусматривает сотрудничество TEI [турецкий разработчик и производитель авиадвигателей] и «Ивченко-Прогресс» [украинское предприятие аналогичного профиля]. При этом TRMotor является генеральным подрядчиком

    - отмечается в издании SavunmaSanayiST.
    Турецкие разработчики авиационных двигателей финансовые средства посчитают без участия украинских "двигателистов" laughing
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:29
    +1
    двигатели, поставляемые из Украины, используются в летательных аппаратах и боеприпасах, таких как AKINCI TİHA, KIZILELMA, ANKA-3, KEMANKES и Super ŞİMŞEK. Силовой установкой из незалежной оснащается и турецкий ударный вертолет Т929 [ATAK-2]

    То чувство, что за один единственный год СВО узнаёшь гораздо больше, чем за все предыдущие годы...
    Как так получилось, что это предприятие до сих пор вполне успешно работает?!
    Чтобы, не дай бог, не обиделась Турция?
    Кого ещё нам нельзя обижать ни в коем случае?
    Чувствую, список может получиться намного длиннее, чем хотелось бы...
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 21:49
      +1
      Да не удивляйтесь, странная во - очень странная!
    2. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 21:56
      0
      Тут не чему удивляться, у Украины есть возможности, а данные производственные мощности вывезены в Европу, либо где нибудь в Закапартье находятся. Просто помню, когда СВО началась, писали про то, что на Украине местные жители закупили 3д принтеры, им прав-во их помогло, и они стали делать крпелния для дронов. Потом мы это откалибровали, и все вывезли вроде бы в польшу.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 22:03
        0
        производственные мощности вывезены в Европу
        Это не крафтовая пивоварня и так просто сложные(и тяжелые) станки перевезти не получится.
    3. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 22:12
      -1
      А потому что предприятие китайское, вы думаете Китай просто так России помогает?)))
      1. solar
        solar Сегодня, 22:34
        0
        думаете Китай просто так России помогает?

        А Китай чем помогает?
  6. kapitan92
    kapitan92 Сегодня, 21:32
    +3
    Как указывается, двигатели, поставляемые из Украины, используются в летательных аппаратах и боеприпасах, таких как AKINCI TİHA, KIZILELMA, ANKA-3, KEMANKES и Super ŞİMŞEK.

    " Ивченко - Прогресс" находится в Запорожье. Линейка выпускаемой продукции достаточно серьезная. Возникает вопрос - почему он до сих пор не уничтожен? "Друг Эрдоган" попросил?
  7. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 21:52
    0
    А нашим -то и крыть нечем. Спасибо Сердюкову с Медведевым, завалили в своё время всю авиапромышленность до такой степени что сейчас ничего не можем сами делать.
  8. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Сегодня, 21:52
    +1
    Партия Эрдогана знает, что администрация Зеленского молилась за победу поддерживаемого США кандидата на выборах в Турции. После всего, что они сделали для Украины с 2014 года, они считают это большой неблагодарностью. Теперь вдруг Великобритания (которая не желала продавать двигатели туркам) хочет помочь Украине сделать двигатель для Турции! Если им удастся заманить Эрдогана в сделку, это может гарантировать, что турки не бросят Украину во время войны (некоторые в Украине этого опасаются).
    Умный план. Посмотрим, что из этого получится. Будет ли Россия тайно продавать/лицензировать Турции некоторые двигатели для своих самолетов? Наверное, нет.
  9. Трямс
    Трямс Сегодня, 22:00
    -1
    разработка национальной турбовентиляторной силовой установки для истребителя KAAN может занять в среднем от 8 до 10 лет.
    вот тоже подумалось, а не авантюры ли ради
    зная менталитет местных жителей
    деньги сегодня, а все остальное потооооом

    Ну интересно, че Турция решит. Если впишутся, то и нам их надо доить усиленно
  10. Виктор Ценин
    Виктор Ценин Сегодня, 22:18
    0
    Как у истребителя может быть турбовентиляторный движ, сами-то понимаете что пишете?
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 22:26
      0
      Цитата: Виктор Ценин
      Как у истребителя может быть турбовентиляторный движ, сами-то понимаете что пишете?


      Mirage 2000 оснащен турбовентиляторным двигателем с форсажной камерой SNECMA M53-P2 с тягой 6400 кгс на сухом топливе и 9600 кгс на форсаже.

      JAS 39 Gripen оснащен турбовентиляторным двигателем Volvo RM12 с малой двухконтурностью и форсажной камерой сгорания

      J-10 турбовентиляторными двигателями АЛ-31Ф от НПО Сатурн

      Одномоторный F-35 Lightning II оснащен турбовентиляторным двигателем с форсажной камерой Pratt and Whitney F135
      итд
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 22:19
    +1
    Конечно Украина будет ,, участвовать,,! Туалеты,помыть, ремонт сделать и т д.. Вообщем- посильным трудом.)
  12. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 22:30
    0
    Так весело, этот истребитель... На данный момент это просто модель из дерева и холста (по крайней мере, она незаметна на радаре :)). )
    Это турецкий аналог иранского Qaher-313.
    Если говорить о более серьезной теме, то о турецкой лире. Я не уверен, что они смогут оплатить счета за газ, учитывая валютные резервы Турции.
  13. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 22:33
    0
    Надо бандерогеям оказать посильную помощь в данном вопросе - закинуть ивченко-прогрессу по паре кинжалов и искандеров.
  14. sdivt
    sdivt Сегодня, 22:35
    0
    Цитата: Виктор Ценин
    Как у истребителя может быть турбовентиляторный движ

    Ну, F-16 комплектуется движком (Дженерал Моторс, кажется) F110, он - турбовентиляторный
    Вроде так
    А что?