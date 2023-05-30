Украина намерена участвовать в разработке двигателя для турецкого истребителя KAAN

Наши источники в сфере обороны сообщили, что тендер по созданию двигателя предусматривает сотрудничество TEI [турецкий разработчик и производитель авиадвигателей] и «Ивченко-Прогресс» [украинское предприятие аналогичного профиля]. При этом TRMotor является генеральным подрядчиком

Управление оборонной промышленности Турции (SSB; примерный аналог отечественного «Ростеха») намерено разработать национальный турбовентиляторный двигатель для боевого самолета KAAN в рамках программы National Combat Aircraft (MMU). В связи с этим недавно было принято решение развернуть работы по эскизному проектированию силовой установки.- отмечается в издании SavunmaSanayiST.Как указывается, двигатели, поставляемые из Украины, используются в летательных аппаратах и боеприпасах, таких как AKINCI TİHA, KIZILELMA, ANKA-3, KEMANKES и Super ŞİMŞEK. Силовой установкой из незалежной оснащается и турецкий ударный вертолет Т929 [ATAK-2].Конкуренцию «Ивченко-Прогресс» в тендере по созданию двигателя для первого турецкого истребителя составит британская компания Rolls-Royce в сотрудничестве с местной Kale Group.В руководстве SSB заявляют, что разработка национальной турбовентиляторной силовой установки для истребителя KAAN может занять в среднем от 8 до 10 лет. Первые 20 экземпляров данного самолёта будут оснащены двигателем аналогичного типа F110 американского производства. Первый полёт KAAN ожидается в 2023 или 2024 году.