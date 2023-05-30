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Украинская «гвардия наступления» заявляет, что её готовят для «поднятия флага над Крымом»

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Украинская «гвардия наступления» заявляет, что её готовят для «поднятия флага над Крымом»

Украинская «гвардия наступления», которая в последние месяц-два несёт потери под российскими ракетными и авиационными ударами, не успевая вступить в бой на фронте, продолжает публиковать духоподъёмные материалы в сети о своей «продолжающейся подготовке».


Сегодня от имени командования бригад так называемой «гвардии наступления» опубликован материал, в котором говорится, что ГН «готовят к тому, чтобы поднять флаг над Крымом».

При этом отмечается, что пока идёт «процесс переформатирования частей МВД в гвардию наступления». Из заявления пресс-службы ГН:

Понадобилось несколько недель общения с офицерским и рядовым составом этих бригад.

Обращают на себя внимание призывы командования ГН к вступлению в её ряды. При этом тем, кто хочет записаться в состав «гвардии наступления», обещают «проведение лета на море». Им же обещают, что «они первыми ступят на берег освобождённого Азовского моря».

Как видно, у ГН планов громадьё... Вот только с непосредственным контрнаступлением пока вопросы: весеннего «контрнаступа» так и не случилось. А если таковым были попытки атаковать во фланги наши войска под Артёмовском и движение в районе Орехова в Запорожской области, то можно констатировать, что эти попытки на данный момент для украинской стороны никаким успехом не увенчались.

Здесь стоит напомнить, как несколько месяцев назад советник главы офиса Зеленского Подоляк обещал украинским журналистам «через полгода» (срок истёк) выйти с ними на связь с набережной Ялты». В сети появилось по этому поводу немало мемом с неявившимся Подоляком .
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22 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:26
    -3
    Для открытки или для селфи на Крещатике..Пожалуста,давайте.Да и сохраните свои никчемные жизни
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 18:34
      +1
      А можно какой-нито городишко в Крым переименовать, есть же у них свой Нью-Йорк. Ну и флаг поднять. Ну а уж выкопать потомкам протоукров Азовское море- раз плюнуть! Лучше поближе к польской границе или вообще по ту сторону. И воевать не надо, главное флаг!
      1. KAV
        KAV Сегодня, 20:04
        0
        тем, кто хочет записаться в состав «гвардии наступления», обещают «проведение лета на море»
        Гитлер тоже обещал своим солдатам по участку земли на нашей территории. И, они их получили... Тут будет так же.
    2. ЗЭМЧ
      ЗЭМЧ Сегодня, 18:52
      +1
      И главное, что контрнаступ был зимний, пока земля мерзлая, потом весенний, пока ВС РФ не окопались, сейчас уже летний, потому что склизко! На самом деле максимально пытаются накачать ВСУ всяким вундервафе, чтобы на внутреннюю кухню работать! Ну и просить новое им не привыкать, ну еще чуть чуть и мы наступим!
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:31
    +1
    ГН «готовят к тому, чтобы поднять флаг над Крымом».

    А пока они отдыхают. Ну, да. "Вдруг война, а я устамши!"
  3. termos
    termos Сегодня, 18:31
    +2
    Как в том анекдоте про зайца: на мерседес денег не хватает, но дверь такую я себе точно куплю)))
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:32
    +1
    Не, уронят. Таких только сортиры чистить запускать. Причем не унитазы, а деревенские выгребные ямы. Вот в плену и займутся
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:33
    +3
    Пока не призовут ГАИ шников и весь штат военкоматов, вместе секретаршами и всех больных,хромых и " космонавтов" ВСУ на ЛБС удачи не видать.А впереди должну идти троица Зе с флагом ЕС ,а по бокам Сырский с Залужным и весь шоу- биз с краины.
    1. стар
      стар Сегодня, 18:39
      +1
      Главно под песню хорошую. «Ще не вмерла Украина» подойдет
  6. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 18:39
    +2
    Цитата: tralflot1832
    А впереди должну идти троица Зе с флагом ЕС ,а по бокам Сырский с Залужным и весь шоу- биз с краины.

    Без кружевных труселей победы не видать.
  7. fiv
    fiv Сегодня, 18:40
    +2
    Значит, запланировали метать свой ухрятский навоз на мирных граждан Херсонщины и Крыма. Выпросят, при всем гуманизме руководства РФ.
  8. JcVai
    JcVai Сегодня, 18:40
    0
    Насколько мне известно, в Крыму гористая местность.
    Это на каких же высотах они запланировали себе кладбище, чтоб их флаги на могилах были "над Крымом"?
    1. Sofievka
      Sofievka Сегодня, 19:07
      +2
      В основном степной и предгорный рельеф, но на высоте, где мама и все мои Антоненко, Голованевы и Кондрашевы,высота Бурчек(Белогорский район)останусь, здесь Родина моя, видал я их, это будет моя высота
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:21
      +1
      Пятачков вместо Винни-Пуха под шарик подвесят, и полетят вслед за радиоактивным облаком - в Польшу. Вместе с флагом. Вот и будет - над Крымом.
  9. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 18:45
    +2
    С таким же успехом мог сказать об омовение сапог в море Лаптевых.
  10. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:52
    +2
    Понадобилось несколько недель общения с офицерским и рядовым составом этих бригад.
    Не понял, а для чего? Чтобы мент себя гвардейцем ощутил?
  11. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 18:54
    +1
    наверное флаг поднимут так же, как в свое время до пограничного столба "дошли"
  12. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 18:57
    +2
    проведите аналогию, они ничего нового не придумали, все эти атаки нужны лишь для того что бы смягчить информационное поле, как только мы наносим поражение 404, на следящий день вот такие комментарии и вылезают
  13. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:01
    +1
    Мечты, мечты где ваша сладость? В начале этой недовойны, когда стало понятно, что запад заинтересован в затягивании конфликта, была мысль - хорошо бы ударить по бандерогеям ТЯО, так сказать для ускорения процесса денацификации.... хотя бы по западной окраине. Эх, "настоящих буйных мало вот и нету вожаков" (с)
  14. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 19:03
    0
    Вот честное слово просто обкуренные, они хотят у России отнять крым, чтобы там устроить террор
    Если они войдут в крым пенсий уже не будет, медицины также, все разбегутся
    Бандеровская идеология она совсем не симптизирует русским в том числе и нацизм.
    Они пришли с майданом, драками везде, и бесприделом. Майдан их дошел до войны Когда они стали в общем переходить всяческие красные границы. У меня такое ощущение что Зеленский конкретно подсел на наркотики
    Пенсионеры донбасса хотят остаться без пенсий и медицины, ведь в нищей украине будет только смерть.
    Сколько там Зеленский уже уничтожил людей, наверное скоро цифра подойдет к миллиону со своими атаками.

    Продался америке. Посмотрите какой в кино был. Двуличная мерзопакостная личность

    В кино снимался без бороды в пиджаке.
    Значит Донбасс они по хорошему не отдадут, надо миллион жертв. Чтобы потом вспоминали какая плохая Россия и какой хороший запад. А по факту это типа гладиаторские бои на смерть. Западу плевать они, они хотят только денег на оружии заработать. Все их корпарации частные.
    Как заработать на войне ?
    https://dzen.ru/media/skuperdiai/kak-zarabotat-na-voine--5e136f141febd400ae3b3017
  15. macgyver
    macgyver Сегодня, 19:47
    +1
    А 72 девственницы не обещают, уже не модно? Или они за еврогейские ценности, за Кончитту? ... Батька наш Бандера, а Шухевич мать.(с)
  16. Пуз Большой
    Пуз Большой Сегодня, 19:55
    0
    Судя по тому, что "переформатируют части МВД", армейские части уже кончились...