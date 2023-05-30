Украинская «гвардия наступления» заявляет, что её готовят для «поднятия флага над Крымом»

Украинская «гвардия наступления», которая в последние месяц-два несёт потери под российскими ракетными и авиационными ударами, не успевая вступить в бой на фронте, продолжает публиковать духоподъёмные материалы в сети о своей «продолжающейся подготовке».
Сегодня от имени командования бригад так называемой «гвардии наступления» опубликован материал, в котором говорится, что ГН «готовят к тому, чтобы поднять флаг над Крымом».
При этом отмечается, что пока идёт «процесс переформатирования частей МВД в гвардию наступления». Из заявления пресс-службы ГН:
Понадобилось несколько недель общения с офицерским и рядовым составом этих бригад.
Обращают на себя внимание призывы командования ГН к вступлению в её ряды. При этом тем, кто хочет записаться в состав «гвардии наступления», обещают «проведение лета на море». Им же обещают, что «они первыми ступят на берег освобождённого Азовского моря».
Как видно, у ГН планов громадьё... Вот только с непосредственным контрнаступлением пока вопросы: весеннего «контрнаступа» так и не случилось. А если таковым были попытки атаковать во фланги наши войска под Артёмовском и движение в районе Орехова в Запорожской области, то можно констатировать, что эти попытки на данный момент для украинской стороны никаким успехом не увенчались.
Здесь стоит напомнить, как несколько месяцев назад советник главы офиса Зеленского Подоляк обещал украинским журналистам «через полгода» (срок истёк) выйти с ними на связь с набережной Ялты». В сети появилось по этому поводу немало мемом с неявившимся Подоляком .