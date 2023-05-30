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Посол РФ в Сербии: В Белграде происходят попытки реализации сценария «майданного переворота»

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Посол РФ в Сербии: В Белграде происходят попытки реализации сценария «майданного переворота»

Запад во главе с Соединенными Штатами не скрывает раздражений и негодования по поводу, как считают в Вашингтоне и Брюсселе, слишком независимой политики президента Сербии Александра Вучича, несмотря на мощное давление отказывающегося от присоединения к антироссийским санкциям и помощи Украине. Не в силах добиться своего политическими методами, американские власти решили применить многократно апробированный десятилетиями способ устранения непокорного режима.


Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в ходе брифинга для журналистов сообщил, что в Белграде происходят попытки реализации сценария «майданного переворота», в свое время приведшего к госперевороту на Украине и приходу к власти «удобного» для США киевского режима. Поводом, который используют западные спецслужбы для смены государственной власти, стало обострение ситуации в Косово и Метохии, а также явно заказные протесты противников действующего президента в столице страны.

Идет наступление на власть в Белграде, на президента Вучича, причина совершенно очевидная – это его самостоятельная линия, борьба за сохранение независимости и суверенитета, что просто бесит Вашингтон и Брюссель

— прокомментировал ситуацию в стране и частично признанном Косово российский дипломат.

Посол обратил внимание, что против Вучича западные спецслужбы развязали гибридную войну. Примечательно, что антибелградские силы действуют практически синхронно, как в столице, так и в Косово. Таким образом, западные сценаристы пытаются навязать действующему главе государства сложный выбор на два фронта, подчеркнул Боцан-Харченко.

Посол РФ сообщил, что Москва и дальше будет оказывать поддержку Белграду в урегулировании косовского кризиса. Помощь России в этом вопросе накануне высоко оценил президент Александр Вучич, сообщил российский дипломат. По его мнению, ситуация в Косово подошла к критической черте, она «взрывоопасна». Дальнейшее обострение противостояния косовских властей, подстрекаемых и поддерживаемых западными кураторами, и сербов может обернуться взрывом регионального, если не сказать общеевропейского масштаба, предупредил российский посол со ссылкой на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Использованы фотографии:
Сайт президента Сербии
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9 комментариев
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  1. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 21:18
    +1
    Австрийский лоббист Гюнтер Фелингер требует: НАТО снова бомбит Белград!
    Для австрийского лоббиста НАТО Гюнтера Фелингера — явное дело альянса по статье 5. Он призывает к жестким действиям против «государственных террористов из Сербии»
    1. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 22:22
      -1
      Сербия это мертворожденный ребенок, он России только в тягость!!!! В 90 -х всех Россия послала, потому как самой надо было выжить, а теперь фантомные боли!!! Ну теперь новых детей надо делать! Победа России над Украиной это первый ребенок, дальше будет больше!!!
  2. dump22
    dump22 Сегодня, 21:34
    +1
    явно заказные протесты противников действующего президента в столице страны


    В чем конкретно это выражается? В какой форме идут протесты, против чего, сколько на на них вышло народу?
    Из статьи совершенно ничего не понятно.
    Еще 3 дня назад в Белграде был митинг в поддержку Вучича.

    Последняя новость:
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17877425
    БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич встретился с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко в свете обострения на севере Косова и Метохии, сообщает корреспондент ТАСС.
    Встреча началась около 11:00 (12:00 мск). Она проходит за закрытыми дверями...
    1. Dear_Matt
      Dear_Matt Сегодня, 22:04
      +1
      Serbia is the last country in the EU that is not under Western Hegemony! I don't know what you don't understand.
    2. Волк
      Волк Сегодня, 22:13
      +1
      Протести идут еще од масакра 9 школьников и 6 ранеених и через 2 дня тоже 8 молодых льуди.
      Народ протестует противу обше деградации и навезивания западных ценности и декаденции , как и политики Европа не имеет альтернативу, распродаже всех природных ресурсов Сербии . Точка через которую народ не сможет перешагнуть масакр школьников . Ето оправдано недовольство народа хотят использовать ЦРУ и , англи , и немци и в општем мятежи поставить своих .
      Тоже , Вучич когда организовал митинг арендовал автобуси од Албнцов ??? ( договор с Прищтиной ) и привёз народ са Косова в Белград , в време когда на Косову и в Македонии НАТО организовал вежбе са 24.000 солдатов ??? Тогда Прищтина запросто отправила своих на Север Косова и начела террор над народом .
      Тут в полностью не ясна позиция Вучича что он толко глупый или просто обнаковени предатель ? Это сегодня никому в Сербии не понятно , но резултат его политики и его дорогие в Европу которая не имеет альтернативу, получается все это что случается США и Европа имеет шанс окончательно окупироват Косово и сделати етническу зачистку Сербов и еще привести на власть еше ХУЖИХ чем Вучич и продолжат расчланение Сербии . Но тут интересно как медии ТВ , газете и прочие приказивают ситуацию в Сербии , что они действительно ничего не знают или 5 колона в Русии работает свободно ?
      Что сможет сделат посол Русии Боцан Харченко если сам Вучич предает Косово и свой народ ? Та ситуация на Балканах очим сложная народ блиско к опшем бунту , как и 27.Марта 1941.
      Тоже Балкан очим важное для Русии, потому что все рецепты НАТО с начела применяет на Сербами , а потом на Русии.
      Да забил тут еще помогает Срджан Попович ЦРУ Серб ( был и в Киеве 2014) режиссёр для майданов по всем миру , если Русия хочет помочь не толко Сербами а всем миру надо ету сволоч просто грохнут как собаку .
  3. Void
    Void Сегодня, 21:35
    +1
    в этот раз просто так бомбить не получится, это автоматический "оправдывает" СВО в глазах у всех.
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 21:58
    +1
    Всё будет тихо. Разбомбят Сербию, уберут Вучича, посодют кого надо.
    И наши ничего не смогут противопоставить.
    Чтобы нас начали уважать нужна крупная большая победа. А её не может быть исходя из наличия л/с под ружьём, плюс много специалистов в ГШ сидит с явно просроченными знаниями и умениями.
  5. Волк
    Волк Сегодня, 22:15
    0
    Протести идут еще од масакра 9 школьников и 6 ранеених и через 2 дня тоже 8 молодых льуди.
    Народ протестует противу обше деградации и навезивания западных ценности и декаденции , как и политики Европа не имеет альтернативу, распродаже всех природных ресурсов Сербии . Точка через которую народ не сможет перешагнуть масакр школьников . Ето оправдано недовольство народа хотят использовать ЦРУ и , англи , и немци и в општем мятежи поставить своих .
    Тоже , Вучич когда организовал митинг арендовал автобуси од Албнцов ??? ( договор с Прищтиной ) и привёз народ са Косова в Белград , в време когда на Косову и в Македонии НАТО организовал вежбе са 24.000 солдатов ??? Тогда Прищтина запросто отправила своих на Север Косова и начела террор над народом .
    Тут в полностью не ясна позиция Вучича что он толко глупый или просто обнаковени предатель ? Это сегодня никому в Сербии не понятно , но резултат его политики и его дорогие в Европу которая не имеет альтернативу, получается все это что случается США и Европа имеет шанс окончательно окупироват Косово и сделати етническу зачистку Сербов и еще привести на власть еше ХУЖИХ чем Вучич и продолжат расчланение Сербии . Но тут интересно как медии ТВ , газете и прочие приказивают ситуацию в Сербии , что они действительно ничего не знают или 5 колона в Русии работает свободно ?
    Что сможет сделат посол Русии Боцан Харченко если сам Вучич предает Косово и свой народ ? Та ситуация на Балканах очим сложная народ блиско к опшем бунту , как и 27.Марта 1941.
    Тоже Балкан очим важное для Русии, потому что все рецепты НАТО с начела применяет на Сербами , а потом на Русии.
    Да забил тут еще помогает Срджан Попович ЦРУ Серб ( был и в Киеве 2014) режиссёр для майданов по всем миру , если Русия хочет помочь не толко Сербами а всем миру надо ету сволоч просто грохнут как собаку .
  6. berlaga2005
    berlaga2005 Сегодня, 22:34
    0
    Традиционно мировые войны начинаются на Балканах