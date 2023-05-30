Посол РФ в Сербии: В Белграде происходят попытки реализации сценария «майданного переворота»

Идет наступление на власть в Белграде, на президента Вучича, причина совершенно очевидная – это его самостоятельная линия, борьба за сохранение независимости и суверенитета, что просто бесит Вашингтон и Брюссель

Запад во главе с Соединенными Штатами не скрывает раздражений и негодования по поводу, как считают в Вашингтоне и Брюсселе, слишком независимой политики президента Сербии Александра Вучича, несмотря на мощное давление отказывающегося от присоединения к антироссийским санкциям и помощи Украине. Не в силах добиться своего политическими методами, американские власти решили применить многократно апробированный десятилетиями способ устранения непокорного режима.Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в ходе брифинга для журналистов сообщил, что в Белграде происходят попытки реализации сценария «майданного переворота», в свое время приведшего к госперевороту на Украине и приходу к власти «удобного» для США киевского режима. Поводом, который используют западные спецслужбы для смены государственной власти, стало обострение ситуации в Косово и Метохии, а также явно заказные протесты противников действующего президента в столице страны.— прокомментировал ситуацию в стране и частично признанном Косово российский дипломат.Посол обратил внимание, что против Вучича западные спецслужбы развязали гибридную войну. Примечательно, что антибелградские силы действуют практически синхронно, как в столице, так и в Косово. Таким образом, западные сценаристы пытаются навязать действующему главе государства сложный выбор на два фронта, подчеркнул Боцан-Харченко.Посол РФ сообщил, что Москва и дальше будет оказывать поддержку Белграду в урегулировании косовского кризиса. Помощь России в этом вопросе накануне высоко оценил президент Александр Вучич, сообщил российский дипломат. По его мнению, ситуация в Косово подошла к критической черте, она «взрывоопасна». Дальнейшее обострение противостояния косовских властей, подстрекаемых и поддерживаемых западными кураторами, и сербов может обернуться взрывом регионального, если не сказать общеевропейского масштаба, предупредил российский посол со ссылкой на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.