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Верховная Рада Украины снизила предельный возраст призывников, тем самым увеличив количество годных для мобилизации граждан

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Верховная Рада Украины снизила предельный возраст призывников, тем самым увеличив количество годных для мобилизации граждан

На Украине продолжают искать способы увеличения количества мобилизуемых, Генштаб ВСУ никак не может выполнить план по мобилизации. Однако, в скором времени военкоматы снова заполнятся насильно мобилизуемыми гражданами Украины, Верховная Рада приняла соответствующий закон.


На Украине снизили верхнюю планку призывного возраста на срочную службу с 27 лет до 25, тем самым освободив для мобилизации всех молодых мужчин в возрасте 25-26 лет. Все дело в том, что человек, стоящий на военном учете как призывник, не мог быть мобилизован. В Верховной Раде решили это исправить и приняли соответствующий законопроект, и теперь предельный возраст нахождения на учете составляет 25 лет.

Закон вступит в силу после подписания его Зеленским, это произойдет в ближайшее время, украинский президент сам заинтересован в мобилизации, а то желающие гибнуть за него как-то быстро кончаются.

В Минобороны Украины новый закон объясняют тем, что при военном положении отсутствует необходимость держать на военном учете призывников до 27 лет, так как призыв на срочную службу не осуществляется. Кроме того, большое количество здоровых молодых людей, не имеющих статус военнообязанных, не может быть привлечено к службе по призыву во время мобилизации.

Территориальным центрам комплектования (военкоматы) некогда заниматься призывниками, у них сейчас другая задача - наловить как можно больше мобилизованных, иначе на фронт они поедут сами. Ранее на Украине разрешили выдавать повестки не только по месту жительства, но и в любом месте, к тому же военкоматы могут мобилизовывать граждан из других регионов, отправляя их стразу в центры комплектования.
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:41
    +4
    В чем проблема?Мобилизуйте лет с 14...Как в Гитлерюгенде...Только помните,чем все это закончилось
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:44
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      В чем проблема?Мобилизуйте лет с 14...Как в Гитлерюгенде...Только помните,чем все это закончилось

      Дойдёт и до этого. На фронт поедут и гитлерюгенд и фольксштурм и ударные женские батальоны. Все на могилизацию, к Бандере. am
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 19:15
        0
        Дойдёт и до этого. На фронт поедут и гитлерюгенд и фольксштурм и ударные женские батальоны.

        Так сказано же было война до последнего укра.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:45
    0
    Надеюсь ,что очкарик который получил в бубен в Киеве ,получит не только статус пострадавшего но и повестку на ЛБС .Ибо нефиг глумится над православными святынями и его мамаша пойдёт санитарной туда же.
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:50
    +1
    Батальоны грудничков и из детских садов набор идут в атаку. В качестве заград отрядов азов и прочие националистические батальоны.... Прости меня Господи... belay
    З.Ы. Ну гитлерюгенты были сформированы понятно перед чем.
  4. Rage66
    Rage66 Сегодня, 18:58
    +2
    тем самым освободив для мобилизации всех молодых мужчин в возрасте 25-26 лет

    А такие еще разве не все убежали? what
    1. sepal81
      sepal81 Сегодня, 19:06
      0
      Цитата: Rage66
      тем самым освободив для мобилизации всех молодых мужчин в возрасте 25-26 лет

      А такие еще разве не все убежали? what

      Нет. Если очень упрощённо, в данном случае категория 18-27лет - выезжать нельзя, но их(в основном) не мобилизируют.Теперь 25-27 пойдет под мобилизацию.
  5. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 19:57
    0
    А чего про наш изящный ход с призывным возрастом не написали? Всё таки реально в чём то "братский" народ,особенно властные структуры. Друг у друга постоянно перенимают решения.
  6. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 20:13
    0
    У "молодых" с украины было больше года на "побег от могилы" с украины - кто не спрятался - Зеленский "не виноват"...
    fellow