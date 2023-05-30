Верховная Рада Украины снизила предельный возраст призывников, тем самым увеличив количество годных для мобилизации граждан

На Украине продолжают искать способы увеличения количества мобилизуемых, Генштаб ВСУ никак не может выполнить план по мобилизации. Однако, в скором времени военкоматы снова заполнятся насильно мобилизуемыми гражданами Украины, Верховная Рада приняла соответствующий закон.На Украине снизили верхнюю планку призывного возраста на срочную службу с 27 лет до 25, тем самым освободив для мобилизации всех молодых мужчин в возрасте 25-26 лет. Все дело в том, что человек, стоящий на военном учете как призывник, не мог быть мобилизован. В Верховной Раде решили это исправить и приняли соответствующий законопроект, и теперь предельный возраст нахождения на учете составляет 25 лет.Закон вступит в силу после подписания его Зеленским, это произойдет в ближайшее время, украинский президент сам заинтересован в мобилизации, а то желающие гибнуть за него как-то быстро кончаются.В Минобороны Украины новый закон объясняют тем, что при военном положении отсутствует необходимость держать на военном учете призывников до 27 лет, так как призыв на срочную службу не осуществляется. Кроме того, большое количество здоровых молодых людей, не имеющих статус военнообязанных, не может быть привлечено к службе по призыву во время мобилизации.Территориальным центрам комплектования (военкоматы) некогда заниматься призывниками, у них сейчас другая задача - наловить как можно больше мобилизованных, иначе на фронт они поедут сами. Ранее на Украине разрешили выдавать повестки не только по месту жительства, но и в любом месте, к тому же военкоматы могут мобилизовывать граждан из других регионов, отправляя их стразу в центры комплектования.