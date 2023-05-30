Глава МИД Великобритании оправдал атаку украинских дронов на Москву

Западные политики, в том числе и занимающие официальные посты, начали комментировать утреннюю атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву. В частности, свой комментарий оставил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает Sky News.
От руководителя дипломатического ведомства можно было бы ожидать и другой реакции, но здесь надо делать скидку на то, что Великобритания – одна из самых русофобски настроенных стран «коллективного Запада». Поэтому Клеверли, вполне ожидаемо, украинскую атаку поддержал.
Как заявил британский министр, Украина может «использовать силу за пределами своих границ» и «имеет право» на подобные действия. Тем самым, Клеверли фактически показал, что в действительности Запад ничуть не против действий Украины и на «старой» российской территории. Министр отметил, что подобные атаки направлены на подрыв возможностей России использовать свои силовые ресурсы против Украины.
Глава британского дипломатического ведомства также отметил, что «легитимные военные цели» за пределами украинских границ являются лишь частью «самообороны» Украины. Правда, жилые дома москвичей вряд ли можно назвать «военными целями», но это Клеверли, разумеется, не смущает.
Но дело даже не в том, как рассуждает глава МИД Великобритании, а в том, что такие публичные заявления, фактически являющиеся поддержкой диверсий на российской территории, нуждаются в реакции российского государства. И эта реакция должна быть показательной, а не только заключаться в привычных нотах протеста от дипломатического ведомства. Власти Великобритании переходят всякую грань разумного, поддерживая террористические акты и диверсии на территории Российской Федерации, и это нельзя игнорировать.
Напомним, что сегодня утром Москва подверглась атаке беспилотников. Большая часть дронов была уничтожена средствами противовоздушной обороны, но несколько беспилотников врезались в жилые дома, причинив ущерб фасадам и остеклению.