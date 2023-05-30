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Глава МИД Великобритании оправдал атаку украинских дронов на Москву

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Глава МИД Великобритании оправдал атаку украинских дронов на Москву

Западные политики, в том числе и занимающие официальные посты, начали комментировать утреннюю атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву. В частности, свой комментарий оставил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает Sky News.


От руководителя дипломатического ведомства можно было бы ожидать и другой реакции, но здесь надо делать скидку на то, что Великобритания – одна из самых русофобски настроенных стран «коллективного Запада». Поэтому Клеверли, вполне ожидаемо, украинскую атаку поддержал.

Как заявил британский министр, Украина может «использовать силу за пределами своих границ» и «имеет право» на подобные действия. Тем самым, Клеверли фактически показал, что в действительности Запад ничуть не против действий Украины и на «старой» российской территории. Министр отметил, что подобные атаки направлены на подрыв возможностей России использовать свои силовые ресурсы против Украины.

Глава британского дипломатического ведомства также отметил, что «легитимные военные цели» за пределами украинских границ являются лишь частью «самообороны» Украины. Правда, жилые дома москвичей вряд ли можно назвать «военными целями», но это Клеверли, разумеется, не смущает.

Но дело даже не в том, как рассуждает глава МИД Великобритании, а в том, что такие публичные заявления, фактически являющиеся поддержкой диверсий на российской территории, нуждаются в реакции российского государства. И эта реакция должна быть показательной, а не только заключаться в привычных нотах протеста от дипломатического ведомства. Власти Великобритании переходят всякую грань разумного, поддерживая террористические акты и диверсии на территории Российской Федерации, и это нельзя игнорировать.

Напомним, что сегодня утром Москва подверглась атаке беспилотников. Большая часть дронов была уничтожена средствами противовоздушной обороны, но несколько беспилотников врезались в жилые дома, причинив ущерб фасадам и остеклению.
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34 комментария
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  1. Million
    Million Сегодня, 19:06
    +6
    Англичане и американцы говорят,что хотят в адрес России.
    Наши только сопли жуют и называют их партнерами.
    1. osp
      osp Сегодня, 19:20
      +6
      Вот и хорошо что они говорят.
      Чтобы иллюзий ни у кого никаких не было в плане того кто они и чего добиваются.

      А вспомните 2010 год например когда они шли по Красной Площади на 9 мая ?
      Вспомните сколько форумов , саммитов , конференций и другого с ними проводили раньше.

      Так вот, тогда они улыбались. Обнимались, говорили хорошее. Даже Олимпиаду и ЧМ по футболу России разрешили провести.
      Но тайно делали свое гнилое дело.

      И то их сегодняшнее отношение к нам оно сложилось далеко не 24.02.22. И даже не в 2014 году.
      Оно взращивалось и культивировалось гораздо раньше.
      Лет так 20-15 все это прорабатывалось в отношении Украины.
      Это давнишний план Запада по развалу России как государства.

      Но самое паршивое что обывателю в Европе и их политическим элите даже местного уровня уже давно внушали что Россия это их главный враг и угроза.
      И внушали что если Украина упадет то Россия придет и в их дом. Лишит их той жизни что у них есть.
      Потому они готовы терпеть неудобства и проблемы от санкций.
      Потому они и дальше будут накачивать Украину оружием - отдадут даже последнее.
      Просто под страхом - упадет Украина то следующие будут они.
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 19:54
        +3
        Чтобы иллюзий ни у кого никаких не было в плане того кто они и чего добиваются.
        Так у простого народа и нет иллюзий, они только у розовых пони на предмет: "мою кубышку не отберут". А надо, чтоб из каждого утюга звучало: "отберут в любом случае", а если что и забудут/не заметят, так отберут те, кого вы предавали.
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 20:29
        0
        У них в Москве такое красивое посольство на берегу реки. Давно пора выслать эту гниль.
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:34
        0
        Цитата: osp
        Но тайно делали свое гнилое дело.

        Да что уж особо тайного если Мавзолей был впервые зачехлён по требованию полосатых.
        Это было условием присутствия их президента на параде 9 мая.
        Позор позорнейший. Неотмываемый.
        Во всяком случае до смены властных персон.
    2. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 19:28
      -1
      Так "партнеры" эже давно издевательство и слово нарицательное. Ты думаешь мы интервенцию больше 100 лет назад забыли?
    3. arthh
      arthh Сегодня, 19:31
      0
      Вообще то если что неоднократно называли их недружественными странами
      1. Million
        Million Сегодня, 19:46
        +4
        Их врагами надо называть,а не недружественными странами.
    4. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 20:21
      +1
      Цитата: Million
      Наши только сопли жуют и называют их партнерами.

      наши сопли не жуют, у них там все идет по плану.....значит это в плане было......и все идет по плаануууу
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:07
    +1
    Что ждать с террористов-бриттов?Впрочем,это должно Полностью нам развязывать руки.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:10
    +3
    А не уронить ли нам при " помощи" ВСУ ,сегодня ночью что нибудь на посольство Англии в Куеве.Всё равно от этого 3МВ не будет.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 19:14
      +1
      Хорошая идея. Интересно, нет ли там по близости от посольства каких-нибудь "Пэтриотов":?)
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:33
        -3
        Рядом наверно заправка есть и там не только гражданские заправляются? bully
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 19:29
      +1
      А еще лучше на посольство украины в Лондоне.
  4. osp
    osp Сегодня, 19:11
    +3
    Само по себе случившиеся уже наглядно и не раз показывает общее состояние наших ВВС и ПВО , Радиотехнических войск , разведывательных служб.

    Вот теперь отойдем от сегодняшнего и представим что было бы если на месте этих дронов прилетели "Томагавки" или какие другие современные КР ?
    У которых полтонны взрывчатки во чреве или вовсе возможность нести ядерные заряды.

    Сколько таких авиационных крылатых ракет есть у Великобритании , Германии , Швеции и других стран НАТО в Европе ?
    Ну наверное 2000-3000 не меньше.

    И учитывая обстоятельства , то по отношению к России это уже не тактические , а стратегические КР.

    И да, все американские бомбы В61 на базах в Европе тоже надо рассматривать не как тактическое, а именно как стратегическое ядерное оружие
    по отношению к нам.
    У стран НАТО полно малозаметных самолетов что могут доставлять эти бомбы чуть ли не по всей Европейской части России.
    Без учета того что бомба В61 штатный ядерный бойприпас американских бомбардировщиков В-52/В-2.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:50
      0
      Цитата: osp
      наглядно и не раз показывает общее состояние наших ВВС и ПВО , Радиотехнических войск , разведывательных служб.

      месяцев семь нахад за подобное высказывание меня заклеймили позором
  5. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 19:11
    0
    Есть такая работа: адвокат дьявола... Выполняется легко, коли сам тот ещё чёрт.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:13
    +9
    Да разорвите Вы с ними дипломатические отношения, а посольство в Киеве откалибруйте.
    1. стар
      стар Сегодня, 19:35
      +2
      Да разорвите Вы с ними дипломатические отношения, а посольство в Киеве откалибруйте.

      А с акциями Сбера что делать?
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:14
    +3
    а че вы хотите им не че не угрожает че хотят то и говорят ну это так и есть че РФ сказала будут удары по Территории РФ ракетами дронами и артой западной будут удары по европе по бритам НЕТ !!!!!!!!!
  8. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:20
    -2
    Как заявил британский министр, Украина может «использовать силу за пределами своих границ» и «имеет право» на подобные действия.

    Он хочет прилёта дрона в свой офис?
    Хочет, - получит со временем.
    И пусть не пищит если дрон этот "случайно" окажется украинским.
    Они способны гадить на все четыре стороны, когда что-то не понравилось.
    Например, слабый уровень поддержки.
  9. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 19:24
    -1
    Цитата: osp
    Само по себе случившиеся уже наглядно и не раз показывает общее состояние наших ВВС и ПВО , Радиотехнических войск , разведывательных служб.

    Вот теперь отойдем от сегодняшнего и представим что было бы если на месте этих дронов прилетели "Томагавки" или какие другие современные КР ?
    У которых полтонны взрывчатки во чреве или вовсе возможность нести ядерные заряды.

    Сколько таких авиационных крылатых ракет есть у Великобритании , Германии , Швеции и других стран НАТО в Европе ?
    Ну наверное 2000-3000 не меньше.

    И учитывая обстоятельства , то по отношению к России это уже не тактические , а стратегические КР.

    И да, все американские бомбы В61 на базах в Европе тоже надо рассматривать не как тактическое, а именно как стратегическое ядерное оружие
    по отношению к нам.
    У стран НАТО полно малозаметных самолетов что могут доставлять эти бомбы чуть ли не по всей Европейской части России.
    Без учета того что бомба В61 штатный ядерный бойприпас американских бомбардировщиков В-52/В-2.

    я сразу вопрос задам - а как вы считаете носители для нашего СЯО уже отстреляли или пропили? а вообще не надо...можете не отвечать
    1. osp
      osp Сегодня, 19:39
      +1
      А причем тут это ?!
      Когда от Германии/Нидерландов до Эстонии с этими бомбами В61 истребителям НАТО час-другой лету.
      До Украины также.
      То что у России аналогичное имеется ну никак не может угрожать территории США.
      Просто из-за расстояния.
      Даже если его на Чукотке ставить то до материковой части США никак не достанет.
  10. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:42
    +2
    Исходя из логики этого Джеймса,тех советников которые советуют в Киеве как бомбить Москву, можно бомбить в Лондоне, когда они туда вернутся.
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:43
    +1
    Цитата: Million
    Англичане и американцы говорят,что хотят в адрес России.
    Наши только сопли жуют и называют их партнерами

    У нас одного только Медведева за глаза хватает
    Уж сколько он наговорил - им совместно ещё столько говорить и говорить
  12. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 19:43
    0
    А что не так? Идет война. Война подразумивает жертвы.
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:48
    +2
    а что удивительного в том что шумеры атаковали Москву?!!!!
    мы воюем, у них есть оружие с помощью которого они могут произвести атаку, они его использую
    это мы жуем сопли и бухтим про мифические красные линии
  14. Третий район
    Третий район Сегодня, 19:51
    +1
    Но дело даже не в том, как рассуждает глава МИД Великобритании, а в том, что такие публичные заявления, фактически являющиеся поддержкой диверсий на российской территории, нуждаются в реакции российского государства. И эта реакция должна быть показательной, а не только заключаться в привычных нотах протеста от дипломатического ведомства.

    Дядя Вова что-то сегодня днём комментировал про атаку дронов. Но толком так ничего и не сказал. В общем всё как обычно...
  15. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:52
    -1
    Цитата: osp
    Им внушали что если Украина упадет то Россия придет и в их дом. Лишит их той жизни что у них есть
    ...
    Просто под страхом - упадет Украина то следующие будут они

    Чувствуется, вы недавно на этом форуме
    Почитайте комментарии, почувствуйте атмосферу.
    Добрая треть комментирующих, дай им волю, не только бы Украину сравняла с землёй, но и Польшу, Прибалтику, Германию, Великобританию-США (этих - обязательно!), и даже Казахстану досталось бы.
    И это я ещё не полный список озвучил)
    И, как у нас приводят цитаты из западных газет и форумов, точно так же и им доводят наши "миролюбивые" посты.
    Так что у этих западников вполне обоснованные страхи
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:26
      0
      Цитата: sdivt
      Чувствуется, вы недавно на этом форуме

      ответил "старожил" smile
      Цитата: sdivt
      И, как у нас приводят цитаты из западных газет и форумов, точно так же и им доводят наши "миролюбивые" посты.
      Так что у этих западников вполне обоснованные страхи

      то что предлагают здесь не содержит даже десятой части тог что пишут например на польских или украинских форумах

      и да если уж на то пошло могу напомнить КАК себя вели поляки с нашими пленными и как ведут себя сейчас бандерлоги
  16. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 20:06
    +1
    Премьер Англии-индус, Глава МИД-мулат, Тетчер охреневает из ада....
  17. Алексей Красногорский
    Алексей Красногорский Сегодня, 20:07
    0
    Почему у нас с ними до сих пор дипломатические отношения? Хотелось бы значить, что и кому они дают? Я имею в виду конкретные фамилии этих деятелей
  18. mann
    mann Сегодня, 20:08
    0
    Министр отметил, что подобные атаки направлены на подрыв возможностей России использовать свои силовые ресурсы против Украины.
    А ведь он прав.Выяснилось,что в подбитой квартире на Ленинском проспекте нашими были развернуты семь Искандеров и два Сармата
  19. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:35
    0
    Не удивлен.Именно такие заявления звучат громко на весь Мир,только по одной причине ,Кремль и Верховный не рассматр вается как хоть какая то угроза ,так какое то временное препятствие.Игры в добрых и пушистых плохо закончатся.Если кому то не доходит ,пора в отставку или на пенсию.