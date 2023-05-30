«Торы», «Адъютант», «Тайфун»: чем ИЭМЗ «Купол» впечатлял посетителей MILEX-2023

В Беларуси завершилась XI Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023.Гостей выставки встречали более 500 образцов новейшей военной техники, которую привезли на форум более 30 иностранных компаний-участниц MILEX-2023. Саму Республику Беларусь представляли 49 компаний, входящих в систему Госкомвоенпрома, и компаний оборонного сектора экономики.Новейшие разработки показали не только российские, но и китайские, и иранские партнёры.Особое внимание посетителей было приковано к новинкам Ижевского электромеханического завода «Купол», входящего в Концерн ВКО «Алмаз-Антей».Российские оружейники показали за рубежом новейшую версию универсального мишенно-тренировочного комплекса для подразделений ПВО «Адъютант» и экспортный вариант боевой машины стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО(Э)».Впрочем, не уставали радовать глаз и хорошо известные представители легендарного «купольского» семейства ЗРК малой дальности «Тор». В частности, посетителям представили последние модификации линейки: «Тор-Э2», «Тор-А», «Тор-М2К» и «Тор-М2КМ».Если «Торы» не нуждались в особом представлении – статус-кво самого эффективного и могущественного ЗРК в мире российские комплексы ежедневно подтверждают в зоне СВО – к «Адъютанту» и «Тайфуну-ПВО(Э)» были прикованы взгляды десятков тысяч любопытных глаз.И это далеко не случайно.Новые машины «Купола» без преувеличения стали очередным примером стремительных эволюционных перемен в развитии российских вооружений.УМТК «Адъютант» позволит Минобороны существенно сократить расходы на тренировки одразделений ПВО, при этом адаптировать подготовку операторов всех систем российских ЗРК к ускоряющемуся ритму требований современной войны.Комплекс способен одновременно поднимать в воздух до 6 имитаторов воздушных целей разных типов: от крылатой ракеты до БПЛА малых форм – управляемых как в автоматическом, так и в ручном режимах. Это создает для операторов всех видов ЗРК непредвиденные трудности реальных боевых действий.При этом «Адъютант» способен проводить тренировки непосредственно на месте базирования расчетов ПВО, минуя необходимость гнать на учения колонны техники и личный состав за сотни километров на специальный полигон для боевых стрельб.Не меньший интерес вызвал экспортный вариант боевой машины стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов «Тайфун-ПВО(Э)», разработанной «Куполом» в кооперации с другими оборонными заводами России.Эта боевая машина поставлена на шасси КамАЗ-4386, может использоваться как для мобильной переброски десанта, так и для выполнения задач ПВО стрелками-зенитчиками.В последней унификации машина оборудована девятью ПЗРК «Верба», системами автоматизации боевой работы, тремя комплектами запросчиков НРЗ, девятью наземными источниками питания, боекомплектом к крупнокалиберному пулемету и прочим. Кстати, благодаря станку и прицельному комплексу, пулемет может вести огонь по воздушным целям.«Тайфун-ПВО(Э)» - мощная и скоростная машина. Двигатель в 350 лошадок позволяет развивать скорость до 100 км/ч при запасе хода по шоссе в 1200 км. Наконец, ее сложно вывести из управления: даже если бронированное лобовое стекло будет поражено, водитель сможет управлять «Тайфуном» с помощью 5 выносных видеокамер, обеспечивающих круговой обзор в том числе, и экипажу.Первые итоги MILEX-2023 более чем впечатляют: общая сумма контрактов, заключенных на белорусском форуме, согласно открытых источников, составила свыше 266 млн долларов.