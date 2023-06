Западные СМИ пишут о вступлении Украины в НАТО по примеру ФРГ и заморозке конфликта – насколько это реалистично

Украина в НАТО по примеру ФРГ

«Для Украины многое будет зависеть от того, каким будет поле боя после ее будущего контрнаступления, и приведет ли оно к какому-то длительному прекращению огня, относительно стабильным границам или даже к мирным переговорам. С приближением саммита НАТО в июле члены Альянса обсуждают, что они могут предложить президенту Владимиру Зеленскому, который хочет получить более конкретные заверения в том, что Украина присоединится к НАТО. Западногерманская модель набирает обороты в некоторых европейских столицах как способ обеспечить Украине реальную безопасность, даже если она не сразу вернет себе свои территории»,

«Немногие на Западе хотят бесконечной войны, уже сейчас опасаясь уменьшения народной поддержки относительно безграничного финансирования, а также нехватки производства танков , средств ПВО и боеприпасов, в которых нуждается Украина. Были различные предложения сделать из Украины «неперевариваемого ежика для России», настолько напичканным новейшим западным оружием , чтобы она, даже не будучи членом НАТО, могла сдерживать Москву. В этом суть идеи, впервые предложенной бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном и высокопоставленным помощником Зеленского Андреем Ермаком. Идея Расмуссена, которую сейчас поддерживают многие в НАТО, предлагает Израиль как модель, где преданность Вашингтона своей безопасности очевидна даже без конкретного договора о взаимной обороне. Но проблемы ясны: у Израиля есть ядерное оружие, а у Украины нет. И даже двусторонние оборонные обязательства членов НАТО для Украины могут в конечном итоге втянуть весь альянс в будущую российско-украинскую войну»,

«Если Украине не удастся заставить Российскую армию отступить, то весомым аргументом в пользу прекращения огня станет предложение Украине членства в НАТО с созданием демилитаризованных зон, куда будут введены миротворцы Китая, Индии и стран НАТО»,

Заморозка конфликта – насколько это реалистично?

«Для этого не надо даже подписывать какие-то документы – достаточно негласных договоренностей о деэскалации по существующей линии разграничения. Определенные признаки перерастания украинского конфликта в такую затяжную и вялотекущую стадию уже налицо. Впрочем, все может измениться, если Украина все-таки предпримет свой «контрнаступ», которого так все ждут. Тогда многое будет зависеть от его исхода»,

На днях сразу несколько крупных западных СМИ стали писать о том, что военный конфликт на Украине может быть заморожен и длиться «много лет и десятилетий». Такие рассуждения и выводы делаются иностранными журналистами на основании того, что, по их мнению, ни у одной из сторон конфликта, т. е. ни у России, ни у Украины, нет серьезного преимущества, и ни одна из сторон не готова уступать. истории есть прецеденты, когда военные конфликты формально завершались без подписания мирного договора (например, Северная и Южная Кореи не подписали такового до сих пор), однако насколько этот сценарий реалистичен в текущих реалиях? Этот вопрос и рассмотрим в данной статье.26 мая американская газета The New York Times выпустила материал «Если разделенная Германия смогла вступить в НАТО, то почему Украина не может?», в котором отмечалось, что некоторые страны Европы задумались о вступлении подконтрольных Киеву территорий в НАТО по примеру Федеративной Республики Германия (ФРГ). пишет издание.При этом журналисты The New York Times отмечают, что когда Западная Германия присоединилась к НАТО, она не находилась в состоянии войны с Восточной Германией, в то время как ситуация с Украиной совсем иная, что осложняет реализацию подобного сценария. Однако на Западе не ожидают, что украинское контрнаступление приведет к тому, что Киев выйдет к границам 1991 года, а поэтому США должны будут настаивать на мирных переговорах, «даже если ни Россия, ни Украина не проявят особого желания».– считают западные журналисты.The New York Times, ссылаясь на мнение премьер-министра Эстонии Каи Каллас, отмечает, что принять Украину в НАТО выйдет «намного дешевле», чем превращать ее в «милитаризованного ежа» в течение следующих 50 лет.– резюмирует издание.Фактически The New York Times пишет о формате заморозки конфликта на Украине, когда с одной стороны на линию соприкосновения заходят миротворцы НАТО, а с другой – сохраняющие по отношении к России благожелательный нейтралитет миротворцы Китая и Индии. О том, что на Западе вполне всерьез рассматривают вариант, по которому конфликт среднесрочно или долгосрочно будет заморожен без однозначной победы/проигрыша одной из сторон, говорит и недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который пообещал поставку западных вооружений Киеву и после завершения конфликта.При этом Шольц уверен, что Украина не станет членом НАТО, что, впрочем, ни о чем не говорит, ибо Германия не является страной, которая принимает подобные решения, они будут обсуждаться совсем в другом месте. Россия, разумеется, выступает против членства Украины в НАТО, и одной из главных целей специальной военной операции являлось как раз не допустить, чтобы Киев вступил в альянс.Однако в то же время еще в прошлом году некоторые информационные ресурсы писали о том, что Москва, возможно, не стала бы возражать против ввода сил ООН и НАТО после прекращения активных боевых действий для гарантии новых границ Украины и РФ, что фактически будет означать их признание. Тем более если на линию соприкосновения также будут введены миротворцы Китая и Индии.В случае если предположить, что подобный сценарий действительно всерьез рассматривается, и РФ он категорически не устраивает, возникает вопрос – что Москва может предпринять для того, чтобы этого не произошло? Никаких инструментов, кроме угрозы применения или реального применения ядерного оружия у России, по сути, не осталось. Но пока к этим инструментам Москва прибегать не спешит, рассчитывая на закулисные договоренности.С другой стороны, как справедливо отмечает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов, ситуация на фронтах «ни мира, ни войны» может длиться сколь угодно долго и без подписания мирных соглашений и каких-то международных документов. считает Шимов.Это мнение заслуживает внимание, хотя, следует отметить, что деэскалация без какого-либо мирного соглашения – это состояние вялотекущей перманентной войны (впрочем, есть точка зрения, что Запад вполне устраивает происходящее на Украине на данный момент).По мнению автора, для того чтобы конфликт на Украине был заморожен на условиях статус-кво, необходимо соблюдение нескольких условий.Первое (и ключевое) условие – успешное отражение украинского наступления, которое на данный момент так и не началось. В случае если ВСУ понесут большие потери и не добьются результатов, на Западе действительно могут принять решение о заморозке конфликта.Второе условие – необходимо сделать западную помощь Украине все более затратной, нанося удары не по электроподстанциям, что, как показала практика, лишено смысла, а по логистическим узлам, центрам снабжения, мостам. Вкупе с застывшим фронтом, это, опять-таки, может стать поводом для коллективного Запада заморозить конфликт.Третье условие – необходимо продемонстрировать, что в случае нарушения нынешнего статус-кво и продолжения обстрелов российской территории будет рассмотрен вопрос о применении ТЯО. И сделать это должны не политики второго-третьего эшелона, которые давно пугают Запад «красными линиями» и уже превратились в посмешище, а первое лицо государства. Причем, следует подчеркнуть, задействовать ТЯО совершенно не обязательно, речь идет не о реальном использовании данного оружия на Украине, а в первую очередь об угрозе его применения (для «серьезности намерений» будет достаточно провести испытание на каком-то из полигонов и привести ядерные силы в высшую в боевую готовность, а дальше уже смотреть по обстоятельствам).При этом взять под контроль большую часть Украины и добиться ее демилитаризации на данный момент, по мнению автора, уже сильно проблематично. Шансы на реализацию этого сценария были упущены. Да и нет признаков того, что Москва ставит себе именно такую цель, поскольку попытаться добиться ее можно, только перейдя к «тотальной войне», а не СВО, что в условиях, когда Россия не имеет долгосрочной стратегии и идеи, а конечные цели глобального противостояния с Западом до сих пор внятно не названы, будет крайне сложно (если не сказать – невозможно) реализовать.Однако и переход к «тотальной войне» (к которой страна явно не готова, и не факт, что такой переход не приведет к коллапсу экономики) не дает никаких гарантий победы, поскольку, даже в случае если Россия объявит, например, всеобщую мобилизацию, Запад может ответить на это вводом войск НАТО на Украину или вводом войск Польши, Румынии и стран Прибалтики формально вне мандата НАТО, а «по просьбе Киева». На данный момент глобальные игроки модерируют конфликт на Украине, и каждое действие России встретит серьезное противодействие.Поэтому, подводя итоги, следует подчеркнуть, что добиться заморозки конфликта на выгодных для России условиях возможно только на фоне стабильного фронта и нанесения ВСУ чувствительного урона (и даже поражения на отдельных участках). В случае же, если договоренности будут пытаться заключить на фоне новых «перегруппировок на более выгодные рубежи», то в такой ситуации ни о каких договоренностях, кроме разве что некоего аналога позорного Брестского мира, речи быть не может.