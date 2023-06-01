Западные СМИ пишут о вступлении Украины в НАТО по примеру ФРГ и заморозке конфликта – насколько это реалистично

Украина в НАТО по примеру ФРГ

«Для Украины многое будет зависеть от того, каким будет поле боя после ее будущего контрнаступления, и приведет ли оно к какому-то длительному прекращению огня, относительно стабильным границам или даже к мирным переговорам. С приближением саммита НАТО в июле члены Альянса обсуждают, что они могут предложить президенту Владимиру Зеленскому, который хочет получить более конкретные заверения в том, что Украина присоединится к НАТО. Западногерманская модель набирает обороты в некоторых европейских столицах как способ обеспечить Украине реальную безопасность, даже если она не сразу вернет себе свои территории»,

«Немногие на Западе хотят бесконечной войны, уже сейчас опасаясь уменьшения народной поддержки относительно безграничного финансирования, а также нехватки производства танков , средств ПВО и боеприпасов, в которых нуждается Украина. Были различные предложения сделать из Украины «неперевариваемого ежика для России», настолько напичканным новейшим западным оружием , чтобы она, даже не будучи членом НАТО, могла сдерживать Москву. В этом суть идеи, впервые предложенной бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном и высокопоставленным помощником Зеленского Андреем Ермаком. Идея Расмуссена, которую сейчас поддерживают многие в НАТО, предлагает Израиль как модель, где преданность Вашингтона своей безопасности очевидна даже без конкретного договора о взаимной обороне. Но проблемы ясны: у Израиля есть ядерное оружие, а у Украины нет. И даже двусторонние оборонные обязательства членов НАТО для Украины могут в конечном итоге втянуть весь альянс в будущую российско-украинскую войну»,

«Если Украине не удастся заставить Российскую армию отступить, то весомым аргументом в пользу прекращения огня станет предложение Украине членства в НАТО с созданием демилитаризованных зон, куда будут введены миротворцы Китая, Индии и стран НАТО»,

Заморозка конфликта – насколько это реалистично?

«Для этого не надо даже подписывать какие-то документы – достаточно негласных договоренностей о деэскалации по существующей линии разграничения. Определенные признаки перерастания украинского конфликта в такую затяжную и вялотекущую стадию уже налицо. Впрочем, все может измениться, если Украина все-таки предпримет свой «контрнаступ», которого так все ждут. Тогда многое будет зависеть от его исхода»,