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Киев допускает возобновление транзита аммиака через Одессу в обмен на выполнение ООН и Россией дополнительных требований Украины

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Киев допускает возобновление транзита аммиака через Одессу в обмен на выполнение ООН и Россией дополнительных требований Украины

В Киеве допускают возобновление транзита российского аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса, но только в случае гарантий безопасности экспорта украинского зерна в рамках зерновой сделки. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. Об этом сообщило агентство Reuters.


Украина готова рассмотреть возобновление транзита российского аммиака в обмен на гарантии со стороны ООН и России, что украинское зерно будет безопасно поставляться в рамках зерновой сделки. Кроме того, Киев желает увеличения количества портов, из которых будут отправляться корабли с украинским зерном, да и не только с ним. Еще одним требованием является расширение ассортимента поставляемых товаров.

Если это — ключевой вопрос, то ООН должна четко сказать, что Украина получит такую возможность в случае возобновления транзита аммиака. Затем наше политическое руководство решит: в наших это интересах или нет

- заявил Васильков.

Транзит аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса был остановлен Украиной 24 февраля прошлого года. 22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о зерновой сделке, предусматривающей вывоз украинского зерна из трех портов Украины - Одессы, Черноморска и Южного. За возобновление транзита аммиака выступала ООН в рамках зерновой сделки, поставки аммиака должны были помочь странам третьего мира закупить необходимые удобрения. Однако транзит так и не был возобновлен.

Теперь Киев требует выполнение дополнительных условий, чтобы запустить аммиак, в то же время Россия готова совсем свернуть сделку, поскольку российская часть соглашения, предусматривающая допуск российских судов в зарубежные порты, возобновление страхования сухогрузов, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT и запуск аммиакопровода, не выполняется.
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20 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 19:57
    +5
    С волками жить - по-волчи выть!
    ни каких условий с нацистами!! am
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:58
    +3
    А в расширение списка портов - Бердянск и Мариуполь не входят?Этой новости ( шняге) дней 10 уже,если не больше. laughing
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 20:13
      0
      Вот Николаев там точно есть. Что означает включение Николаева в зерновую сделку, думаю всем понятно.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:21
        0
        С Николаевым очень интересно ,там заблокированы 7 судов под удобными флагами и у меня подозрение что шесть это турецкие.И там горе ,на фарватере украинцы затопили две баржи ,с перепугу.Порт заблокирован.Но Путин разрешил эвакуацию судов с экипажами,дальше Эрдогана проблемы,как он будет с Зе договариваться не знаю.Но украинских турбопатриотов уже успокоили- порт будет только на выход.
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 20:03
    +3
    За это время можно было аммиачный терминал с трубопроводом в Новороссийске отстроить. Или заводы по переработке аммиака там же.где он производится.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:08
      +1
      За терминал большое человеческое спасибо администрации Краснодарского края ,после Олимпиады 2014 ,я благодаря своему шкурному интересу, этот вопрос контролировал.
  4. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 20:03
    +3
    Транзит аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса был остановлен Украиной 24 февраля прошлого года.

    Вопрос : Почему Россия не сделала тоже самое по газу, нефти и т. п. ? Ситуация сейчас могла бы быть совершенно иной.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 20:26
      -1
      Вопрос : Почему Россия не сделала тоже самое по газу, нефти и т. п. ? Ситуация сейчас могла бы быть совершенно иной.

      наверное, потому что мы обожаем импорт
      тут еще нет нашей любви к оплате их софта, их кино, их труда в виде гастарбайтеров итдтп

      т.е. Ответ: для оплаты любимого народом импорта нужна валюта, которая получается в результате продажи в осн. дедовских ресурсов

      Покупайте свое, нанимайте своих, отдыхайте у себя, вкладывайте в страну и стране не придется раскорячиваться во внешней политике
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 20:04
    +1
    Вот пообещали пустить аммиак... И что опять "добрая воля"?
    1. mann
      mann Сегодня, 20:17
      +2
      Вот пообещали пустить аммиак... И что опять "добрая воля"?
      "Война войной,а обед по расписанию".Когда уже наши миллиардеры нажрутся...
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 20:05
    0
    Странно всё там у них. Сперва возможность дайте, а потом будем решать, "в наших это интересах, или нет." И вообще, замминистра Васьков или Васильков?
    1. Sovetskiy
      Sovetskiy Сегодня, 20:35
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      Странно всё там у них.

      А у нас?
      Тут у нас СВО со всем НАТО, а тут мы (пирожки заворачиваем, ой!) за амиакопровод сделки по факту с Киевом подписываем...
      Чудны дела....
      Люди за это гибнут? За чьи то сделки?
      А в телевизоре говорят за Родину.
  7. ovod84
    ovod84 Сегодня, 20:07
    +2
    много чего хотят они ,пора разобраться с этим ,Эрдоган выиграл , зерна хватает всем кроме странам африки и всем ясно что оно куда идет ,и наши условия не выполнены ,нас лохонули с этим
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:11
      0
      Точно нас "лохонули" или все же сами себя "лохонули"? Ведь с самого начала было ясно, что они вооружение таскают не только ж/д транспортом, но и морем.
  8. g_ae
    g_ae Сегодня, 20:21
    +3
    И ведь в качестве "жеста доброй воли" могут согласиться. Война войной, а бизнес страдать не должен.
  9. Radikal
    Radikal Сегодня, 20:26
    -1
    Киев допускает возобновление транзита аммиака через Одессу в обмен на выполнение ООН и Россией дополнительных требований Украины

    Ага! После удара по Одесскому порту разговор пошел совсем другой... . А что скажет княгиня Марья Алексевна? winked
  10. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 20:27
    0
    Пора отказываться от китайских предупреждений. Предупреждение должно быть одно. Дальше наказание. К этому надо приучить всех партнеров и непартнеров.
  11. Датчанин
    Датчанин Сегодня, 20:27
    +2
    Все что надо знать об СВО....бизнес превыше всего ))))
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:30
    0
    У меня одного в голове не укладывается вся эта чертовщина? Какой транзит? Какой аммиак? Какое зерно? Какой газ и нефть? Люди гибнут на фронте и в тылу! Города бомбят. Наши города! Война идет. Как ее не называй. И, еще не известно, чем это все закончится. А, здесь какие то барыши и торгаши. Ну, в каком кошмаре можно себе представить, что в 1942 году, СССР прокачивает стратегическое сырье через оккупированную Украину с дальнейшей поставкой в рейх? Бред.
  13. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 20:34
    0
    Парнишки-олигархишки всегда между собой договорятся. С обеих сторон причем. А чё? У них десять гражданств, плевать им на малую родину. Бабло превыше всего, а то что кровь льется - так не их же. Бабло поднимут и поедут в Израиль слушать концерты Пугачёвой и коррупционера-гитариста Миши Меня который спёр 700 миллионов (но дело закрыто по истечению срока давности).
    Р.S. Кстати, билеты на концерт дешёвые. 3000 руб. всего!