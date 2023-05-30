Киев допускает возобновление транзита аммиака через Одессу в обмен на выполнение ООН и Россией дополнительных требований Украины

Если это — ключевой вопрос, то ООН должна четко сказать, что Украина получит такую возможность в случае возобновления транзита аммиака. Затем наше политическое руководство решит: в наших это интересах или нет

В Киеве допускают возобновление транзита российского аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса, но только в случае гарантий безопасности экспорта украинского зерна в рамках зерновой сделки. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. Об этом сообщило агентство Reuters.Украина готова рассмотреть возобновление транзита российского аммиака в обмен на гарантии со стороны ООН и России, что украинское зерно будет безопасно поставляться в рамках зерновой сделки. Кроме того, Киев желает увеличения количества портов, из которых будут отправляться корабли с украинским зерном, да и не только с ним. Еще одним требованием является расширение ассортимента поставляемых товаров.- заявил Васильков.Транзит аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса был остановлен Украиной 24 февраля прошлого года. 22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о зерновой сделке, предусматривающей вывоз украинского зерна из трех портов Украины - Одессы, Черноморска и Южного. За возобновление транзита аммиака выступала ООН в рамках зерновой сделки, поставки аммиака должны были помочь странам третьего мира закупить необходимые удобрения. Однако транзит так и не был возобновлен.Теперь Киев требует выполнение дополнительных условий, чтобы запустить аммиак, в то же время Россия готова совсем свернуть сделку, поскольку российская часть соглашения, предусматривающая допуск российских судов в зарубежные порты, возобновление страхования сухогрузов, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT и запуск аммиакопровода, не выполняется.