Финская армия желает повысить возраст резервистов до 65 лет

Верхний возрастной ценз для солдат запаса должен быть повышен до 65 лет, считают в Генштабе ВС Финляндии. Соответствующее положение планируется включить в программу нового правительства.Как указывается в издании Helsingin Sanomat, увеличение возраста резервистов коснётся как рядового, так и сержантского и офицерского составов. Необходимость этого обосновывается командованием вступлением Финляндии в НАТО и потребностью в опытных профессиональных офицерах и хорошо подготовленных солдатах запаса.При этом в целях успокоения общественности отмечается, что каждый случай будет рассматриваться «индивидуально» и «на добровольной основе», с отбором людей, имеющих особо ценные навыки.Финляндия с населением 5,5 млн человек является одной из немногих европейских стран, имеющих крупный войсковой резерв. В настоящее время в запасе находится около 900 000 человек. При этом службу в вооруженных силах проходит 19 250 бойцов. Во время войны их количество планируется нарастить до 280 000 солдат за счет резервистов.После вступления в альянс Финляндии руководство страны в соответствии с указаниями НАТО превращает государство в один из форпостов борьбы с Россией. В этой связи потребовалось увеличить число людских ресурсов, которыми власть готова пожертвовать в ожидаемом военном конфликте с РФ.