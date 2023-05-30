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Финская армия желает повысить возраст резервистов до 65 лет

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Финская армия желает повысить возраст резервистов до 65 лет

Верхний возрастной ценз для солдат запаса должен быть повышен до 65 лет, считают в Генштабе ВС Финляндии. Соответствующее положение планируется включить в программу нового правительства.


Как указывается в издании Helsingin Sanomat, увеличение возраста резервистов коснётся как рядового, так и сержантского и офицерского составов. Необходимость этого обосновывается командованием вступлением Финляндии в НАТО и потребностью в опытных профессиональных офицерах и хорошо подготовленных солдатах запаса.

При этом в целях успокоения общественности отмечается, что каждый случай будет рассматриваться «индивидуально» и «на добровольной основе», с отбором людей, имеющих особо ценные навыки.

Финляндия с населением 5,5 млн человек является одной из немногих европейских стран, имеющих крупный войсковой резерв. В настоящее время в запасе находится около 900 000 человек. При этом службу в вооруженных силах проходит 19 250 бойцов. Во время войны их количество планируется нарастить до 280 000 солдат за счет резервистов.

После вступления в альянс Финляндии руководство страны в соответствии с указаниями НАТО превращает государство в один из форпостов борьбы с Россией. В этой связи потребовалось увеличить число людских ресурсов, которыми власть готова пожертвовать в ожидаемом военном конфликте с РФ.

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25 комментариев
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  1. AUL
    AUL Сегодня, 20:59
    +1
    И чего финики так забздели? Кто их так пуганул?
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 21:05
      +4
      Их соседи трибалты покусали, теперь у них у всех одна болезнь- выдумай себе врага и героически строй оборону. Можно еще один свой единственный танк Украине послать. Но во всем виноват Путин.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 22:27
        0
        Им так хозяева сказали, которые в Финляндии довольно давно
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 21:58
      +3
      повысить возраст резервистов до 65 лет

      Беспросветная глупость. С "полтиника" у половины мужиков с суставами проблемы. С шестидесяти лишь десять процентов в номинале по физике, у остальных ворох всякой хроники что делает их недееспособными для армейских условий.
      Да пусть повышают хоть до 85-ти, фиолетово, пусть только не забудут и группы поддержки создавать что бы этих инвалидов своевременно с инсультами и инфарктами по больницам развозить.

      P.S. «Quos Deus perdere vult dementat prius» - Кого Бог хочет погубить, того он сначала лишает разума, ну а тут целая страна в омут НАТО и с головой. Кирпич вам на шею и семь футов над головой. Скатертью дорога!

      ===Пусть финики тоже почитают===

      Suomen reserviläisten ikä nostetaan 65 vuoteen

      Tietämätön tyhmyys. "Viidenkymmenen dollarin" puolella nivelmiehistä on ongelmia. Kuudestakymmenestä vain kymmeneen prosenttiin fysiikan nimellisarvosta, muilla on kasa kaikenlaisia ​​kronikoita, mikä tekee niistä epäpäteviä armeijan olosuhteisiin.
      Kyllä, korottakoot vähintään 85, violetti, älkääkä unohtako perustaa tukiryhmiä, jotta nämä aivohalvauksen ja sydänkohtauksen saaneet vammaiset voidaan toimittaa ajoissa sairaaloihin.

      P.S. "Quos Deus perdere vult dementat prius" - Kenen Jumala haluaa tuhota, hän riistää ensin järjen, no, ja sitten koko maa on Naton pyörteessä ja pään yli. Tiili kaulassa ja seitsemän jalkaa pään päällä. Hyvää eroa! fool
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 22:30
        0
        Финская армия желает повысить возраст резервистов до 65 лет? скорее политики хотят этого
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 21:01
    -5
    Надо думать более молодые - совсем Дрянь а не мужики. в большинстве своем заднеприводные или инфантильные
    1. AUL
      AUL Сегодня, 21:17
      +1
      Не надо так недооценивать потенциального противника! В 39 году на этом сильно обожглись.
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 21:32
        +1
        Цитата: AUL
        Не надо так недооценивать потенциального противника! В 39 году на этом сильно обожглись.

        Да и в феврале 2022го то же сильно... До сих пор жжёт...
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:03
    +3
    Да, не было печали у финнов! А, ведь всегда жили рядом с нами, как у Христа запазухой. Теперь репу чешут.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 21:17
      -3
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      А, ведь всегда жили рядом с нами, как у Христа запазухой.

      Особенно в 39-ом.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:04
    +2
    Как раз удобно и пенсию платить не надо,бздынь и нет пенса.Есть подозрение после этого резко повысится число шведов и карелов,в сопредельных странах.Финские саамы вообще все в Ловозеро переедут.
  5. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:09
    +1
    Верхний возрастной ценз для солдат запаса должен быть повышен до 65 лет, считают в Генштабе ВС Финляндии.

    Главное требование к таким запасникам - сохранение возможности ползти в белых тапочках в указанном направлении.
  6. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 21:10
    0
    А вообще, если поднять возраст до 100+, то глядишь пару человек, которые еще в 1939 году воевали найдутся. Ценные кадры.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:13
    0
    65 летние ,самые опасные - те "сухой" закон помнят.
  8. spirit
    spirit Сегодня, 21:17
    -1
    Финны в первою очередь опасны не армией а агентурой и разведкой.общая граница,куча народу там имеет имущество.Тут нужно больше не ракеты наращивать, а силы контр разведки.
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:29
    +1
    Чего мелочиться, добавляйте до 80ти. Бидон же руководит матрасами в таком, "младенческом", возрасте. Значит и финны могут воевать. wink
  10. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 21:37
    -2
    Чтобы сохранить самые опытные кадры возраст резервистов должен быть 120 лет.
  11. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 21:43
    +1
    Интересная тенденция в мире. В еропейско-американской части продолжительная тенденция старения общества , а в азиатской наоборот
  12. Комментарий был удален.
  13. SoboL
    SoboL Сегодня, 22:12
    0
    С чего все решили, что 65-летние с пулеметами на перевес бегать будут? Будут строить заграждения(например), хоз. делами заниматься для армии - чем не занятие? На фоне сокращающегося производства и растущей безработицы - вполне нормальный вариант заработка для старых.
  14. Million
    Million Сегодня, 22:18
    +1
    65 летний солдат из окопа без посторонней помощи не вылезет.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 22:30
      0
      Зато не отступит! Помню фильм видел, что финна к камню приковали с пулеметом, а тут и приковывать не надо
  15. faterdom
    faterdom Сегодня, 22:23
    0
    А после 65 во время ковида на улицу выходить запрещено. Вот запретят Собянин и Беглов, и как финны в Москву и Питер входить будут? QR- код подделают?
    1. SoboL
      SoboL Сегодня, 22:29
      0
      Цитата: faterdom
      А после 65 во время ковида на улицу выходить запрещено.

      Кем и где это запрещно? Гуляют все и нормально себя чувствуют.
  16. alexoff
    alexoff Сегодня, 22:29
    0
    Представляю, что когда-нибудь Европа станет цэукраиной и внезапно улицы Алжира и Турции заполнятся немецкими и французскими юношами
  17. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 22:38
    0
    Типа, повышают свой мобилизационный потенциал для большего веса в НАТО