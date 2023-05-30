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Зеленский намерен сделать Украину «крупнейшим ремонтным хабом» британской компании BAE Systems

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Зеленский намерен сделать Украину «крупнейшим ремонтным хабом» британской компании BAE Systems

Британская оборонная компания BAE Systems в ближайшее время придет на Украину, где откроет свое представительство и развернет производство. Об этом сообщает офис президента Украины.


Зеленский анонсировал открытие на территории Украины офиса BAE Systems, а также некоего производства, на мощностях которого планируется ремонт вооружений и даже их производство. Правда, украинский президент не пояснил, какие именно вооружения намерены ремонтировать британцы на территории Украины, где будет развернуто производство и как его планируют прикрывать от российских ракет в случае обнаружения.

Как пояснили в пресс-службе офиса, об открытии всего вышеперечисленного президент Украины договорился с представителями BAE Systems по видеосвязи. Подробности разговора не приводятся, известно, что Зеленский намерен сделать из Украины "крупный региональный" хаб для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems.

Обсудили локализацию производства на Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems на Украине, а затем – и мощностей по ремонту и производству продукции компании

- заявил Зеленский.

Британский оборонный гигант BAE Systems занимается разработкой и производством вооружений и военной техники, в том числе: истребителей Typhoon, танков Challenger 2, бронетранспортеров M113, БМП Bradley и CV90, артиллерийских установок Archer, M109 и M777, различных боеприпасов и т.д.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:46
    +1
    Скорее всего пункт сбора металлолома,после нанесенных ударов ВС РФ.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:53
      0
      На фотке просто не видно тех кто под столом валяется от хохота.
  2. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 20:47
    -1
    Его в дверь, он в окно... А всё потому, что за его голову не назначили награду
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:48
    +2
    Ну-ну, за 8 лет даже патронного завода не открыли, а тут, хотелки и мечталки, открывать ПРОИЗВОДСТВО в стране где ракетные удары норма, ну да бриты не очень на олигофренов похожи.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:52
    0
    Интересно, эти объекты тоже будут неприкосновенны ибо это собственность иного государства ? Бизнес вне опасности?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:56
    0
    Зеленский намерен сделать Украину «крупнейшим ремонтным хабом» британской компании BAE Systems
    . Смешно....
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:04
      0
      Пока что ему удалось сделать Украину крупнейшим хабом по утилизации западной военной техники.
  6. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 20:57
    -1
    Ну что ж. Будет хорошей мишенью для наших ракет.
  7. topol717
    topol717 Сегодня, 21:00
    -1
    А если Все Украинцы в окопах, то кто будет гайки крутить на этом заводе?
    Бабы или Британские негры?
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:03
    -4
    Тут всё гораздо интереснее и продуманнее
    Пока непонятно, как это представительство (и предприятие) будут выглядеть, какой юридический статус получит?
    К примеру, это может быть одна из форм цессии. То есть, Украина, согласно международному праву, уступает Великобритании часть своей территории, по соглашению сторон.
    Если так, то любой "прилёт" наших ракет туда автоматически попадает под нападение на третью страну.
    Другой разговор, дошли ли мы уже до открытой конфронтации и горячей стадии с той же Великобританией или нет.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 21:06
      -2
      Цитата: sdivt
      это может быть одна из форм цессии. То есть, Украина, согласно международному праву, уступает Великобритании часть своей территории, по соглашению сторон.
      Если так, то любой "прилёт" наших ракет туда автоматически попадает под...

      Никуда он не попадает. Там просто взорвется кондиционер. На край - туда прилетит украинская С300. не умножайте сущностей, их и так чересчур много. yes
  9. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 21:09
    0
    теперь наступают истинные цвета британцев. Это все о бизнесе. Оружейная компания дергает за ниточки для британских поставок оружия в Украину. И сколько денег получил Зеленский?
  10. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:11
    +1
    Цитата: Репеллент
    не умножайте сущностей, их и так чересчур много

    А мы уже "не умножали сущностей", в феврале прошлого года.
    Наверное, вот так же, на совещании, в верхах, кто-то прекратил споры - да ладно вам! не умножайте сущностей! Подумаешь, это всего лишь Украина))
    Будем дальше "не умножать"?
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 21:19
      -1
      Цитата: sdivt
      А мы уже "не умножали сущностей", в феврале прошлого года

      Тпру. Вас точно не было на том совещании. И не мигайте темой.

      Цитата: sdivt
      Пока непонятно, как это представительство (и предприятие) будут выглядеть, какой юридический статус получит? К примеру, это может быть одна из форм цессии...

      Да хоть концессии. Говорю же - прилетит кондиционер. При необходимости. yes
  11. Комментарий был удален.