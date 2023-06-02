Безэкипажный катер с беспилотниками-камикадзе. КМП США продолжает программу LRUSV

Опытный катер LRUSV в июле 2022 г.
На протяжении нескольких последних лет американская компания Metal Shark по заказу Корпуса морской пехоты разрабатывает перспективный многоцелевой безэкипажный катер LRUSV. К настоящему времени проект дошел до строительства и предварительных испытаний первого опытного образца. Кроме того, начинаются эксперименты с вооружением катера – для автономной боевой работы предлагается использовать барражирующие боеприпасы типа Hero-120.
На стадии разработки
Программа разработки «безэкипажного надводного судна большой дальности» Long Range Unmanned Surface Vessel (LRUSV) стартовала в 2020-21 гг. по инициативе КМП США. Заказчик желал получить надводный катер средних размеров с автономным управлением, способный выполнять различные задачи на большом удалении от базы. При этом сразу потребовали проработать установку вооружения. В этом качестве следовало использовать беспилотники-камикадзе одной из существующих моделей.
В конце января 2021 г. КМП рассмотрел поступившие заявки и выбрал разработчика нового проекта. Контракт на создание LRUSV получило отделение Sharktech Autonomous Vessels компании Metal Shark из шт. Луизиана. К разработке систем управления привлекли компанию Spatial Integrated Systems (SIS) из состава Huntington Ingalls Industries.
Представители командования КМП изучают катер "03", 27 апреля 2023 г.
От подрядчиков требовалось разработать собственно безэкипажный катер, катер обеспечения, операторский пульт и т.д. В дальнейшем, при успешном завершении проекта, им предстояло наладить серийное производство, поставлять готовую технику в КМП, а также осуществлять ее техническую поддержку.
Опытный образец
Полноценная разработка катера LRUSV продолжалась в течение нескольких месяцев и завершилась в 2021 г. Предположительно, в начале 2022-го на заводе «Метал Шарк» началась сборка первого опытного образца для будущих испытаний. Кроме того, готовили сопутствующее оборудование и устройство.
В сентябре прошлого года компания-разработчик выкатила из сборочного цеха готовый безэкипажный катер с бортовым номером «01» и показала его представителям Пентагона. Кроме того, об этом событии сообщили в открытом пресс-релизе, к которому приложили фотографию катера на транспортной тележке. При этом дальнейшие планы и сроки их реализации пока уточнять не стали.
Из доступных данных следует, что к концу 2022 г. опытное изделие LRUSV вышло на ходовые испытания. Мероприятия проводятся на объединенной базе Литл-Крик–Форт-Стори (шт. Виргиния). Ведется определение ходовых и маневренных характеристик катера и отрабатываются системы управления. Кроме того, недавно стало о строительстве новых опытных образцов.
Демонстрация поста управления
В конце апреля объединенную базу вновь посетила делегация командования КМП. Генералам показали другой катер-прототип LRUSV с номером «03». Как и ранее, об этом событии рассказали на официальных ресурсах Пентагона. В таких сообщениях катер, не вдаваясь в подробности, назвали «полуавтоматическим судном» и отметили его потенциал при решении широкого круга разных задач.
К официальному сообщению приложили несколько любопытных фотографий. Впервые в открытой публикации показали пост управления на палубе катера, предлагаемый для использования человеком. Кроме того, продемонстрировали пусковую установку барражирующих боеприпасов в боевом положении. Вместе с катером генералам и офицерам показали используемый беспилотник-камикадзе Hero-120.
По известным данным, испытания LRUSV продолжаются и пока далеки от своего завершения. Испытания и отработка конструкции и новых технологий будут продолжаться, как минимум, до следующего года. Сейчас Пентагон разрабатывает бюджетную заявку на следующий финансовый год, и в ней предусматривается более 25 млн долл. на дальнейшее развитие безэкипажного катера для КМП.
Надводная платформа
«Полуавтоматический» катер LRUSV выполнен на основе судна 75 Defiant. У существующего катера заимствовали сварной корпус из алюминиевого сплава с характерными гранеными обводами. От надстройки отказались; вместо нее установили вытянутый полубак с местами для необходимого оснащения, открытый пост управления и мачту для аппаратуры.
Пусковая установка БПЛА переведена в боевое положение
Заимствованный корпус сохранил длину ок. 18,5 м. Максимальная ширина палубы достигает 6 м. Водоизмещение неизвестно. При таких габаритах, катер может весить несколько десятков тонн.
Катер 75 Defiant оснащается двумя дизельными двигателями Caterpillar C32. C ними соединены водометные движители типа Hamilton HM-651. При благоприятных условиях катер развивает скорость до 30 узлов. Рекорд – 40 узлов.
Metal Shark и SIS разработали для LRUSV оригинальный комплекс средств управления. На данный момент катер позиционируется как полуавтоматический – пока он работает только под управлением рулевого, однако он может передавать часть своей работы автоматике. Для человека предназначается пост управления на палубе, оснащенный необходимыми индикаторами и органами.
На мачте катера размещены радиолокационная и оптико-электронная станции. Так же подняты над палубой антенные устройства и другие приборы. Вероятно, имеется набор датчиков для сбора разнообразной информации. Все данные, в .ч. команды от оператора / рулевого, поступают в центральный компьютер, который обрабатывает их и управляет частью процессов.
Что именно умеет автоматика, пока не уточнялось. Однако в ходе дальнейшего развития проекта ее планируют «научить» самостоятельному судовождению во всех условиях, как по заданной программе, так и с учетом текущей обстановки, обеспечить групповое применение и т.д. Кроме того, автопилот должен будет управлять работой целевой нагрузки, при необходимости заменяя оператора. Так, можно предполагать, что патрулирование и разведка будут выполняться автоматически. В свою очередь, штатный боеприпас будет применяться при непосредственном участии человека.
Боевая нагрузка
В нынешней конфигурации опытный катер LRUSV имеет вооружение в виде беспилотного авиационного комплекса Hero-120 от израильской компании UVision. За полубаком, в центре катера, находится убираемая пусковая установка с восемью транспортно-пусковыми контейнерами БПЛА. При необходимости, она переводится в наклонное положение и выполняет пуск.
Hero-120 представляет собой БПЛА с продолговатым фюзеляжем и двумя наборами Х-образных плоскостей. Взлетная масса – 12,5 кг. При помощи электрического двигателя он развивает ограниченную скорость, но может находиться в воздухе до часа и удаляться от станции управления на 40 км. Разведка и поиск целей осуществляются при помощи компактной ОЭС. Для поражения цели имеется фугасная боевая часть массой 3,5 кг.
ТПК барражирующего боеприпаса Hero-120 в переносном исполнении
Вероятно, такое оружие выбрали из-за его универсальности. Барражирующий боеприпас может работать в качестве дополнительного средства разведки, улучшающего ситуационную осведомленность катера и оператора. Радиус наблюдения увеличивается с нескольких километров, обеспеченных РЛС и ОЭС на мачте, до 35-40 км. При этом беспилотник-камикадзе можно использовать и как ударное средство, что делает LRUSV полноценной боевой единицей.
Задел на будущее
Таким образом, вслед за военно-морскими силами, Корпус морской пехоты США запустил свою собственную программу разработки безэкипажного катера с широкими возможностями. Уже построены полноценные опытные образцы, и сейчас они проходят испытания. Как сообщается, программа LRUSV пока не решила все поставленные задачи, а опытные катера не имеет всех желаемых функций. Тем не менее, работы продолжаются, и КМП рассчитывает на положительный результат.
Как скоро текущий проект LRUSV удастся довести до желаемого итога и получить все функции, неизвестно. Согласно актуальным планам, работы и испытания будут продолжаться в этом и, как минимум, в следующем году. Однако похоже, что КМП считает такие затраты времени и денег допустимыми и оправданными. Появление полноценных боеспособных катеров LRUSV или, что важнее, набора ключевых технологий полностью оправдает все нынешние усилия.