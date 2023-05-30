Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны Украины назвал число танков Leopard 2, поставленных в страну

15
Министр обороны Украины назвал число танков Leopard 2, поставленных в страну

Министр обороны Украины сделал заявление по поводу полученных от зарубежных партнёров танков. Речь идёт о танках Leopard 2 немецкого производства, которые передавались не только Германией.


Если верить Резникову, то к настоящему моменту на Украину поставлены около 60 танков «Леопард 2». Такое заявление он сделал в интервью немецким журналистам.

Резников:

Пока нами получено около двух батальонов танков – около 30 единиц в каждом.

Такие танки Украине поставили помимо ФРГ Польша, Нидерланды, Испания, Португалия и ряд других стран.

Напомним, что ранее западные источники заявляли о том, что на Украину помимо непосредственно танков поставляются ещё и их надувные макеты.

Также помимо танков Leopard 2 поставлены в интересах ВСУ танки «Челленджер» британского производства и колесные танки AMX 10.

США планируют осуществить поставки первой партии своих танков «Абрамс» ближе к осени текущего года. Такая задержка объясняется экспертами как предосторожность США в том плане, чтобы танки Abrams сразу не стали гореть на поля боя под российскими ударами. Сначала Пентагон хочет посмотреть, как Киев будет использовать танки европейских партнёров в многократно обещанном контрнаступлении.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 21:11
    +3
    Жаль не назвал место дислокации...
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 21:32
      0
      Цитата: Magic Archer
      Жаль не назвал место дислокации...

      Брешет, как сивый мерин. Думаю, что уже больше....
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 21:38
        -1
        Так у нас никто и не сомневается в этом. Кроме МО.
    2. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 22:05
      -1
      Цитата: Magic Archer
      Жаль не назвал место дислокации...

      А если бы назвал, что изменилось бы? Год везут технику с Запада. Демилитаризация...
  2. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 21:15
    -3
    если кто знает где танки, пожалуйста, немедленно сообщите об этом Министерству обороны!
  3. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:17
    -4
    Интересно, если учесть, что, кроме самих Леопардов, завезены ещё и их же макеты, то какую цифру будет озвучивать Конашенков на отчетах об уничтожениях?
    1. solar
      solar Сегодня, 22:30
      -1
      Химарсы прекратил уничтожать пачками, теперь он на Леопарды перейдет.
  4. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 21:20
    +1
    ранее западные источники заявляли о том, что на Украину помимо непосредственно танков поставляются ещё и их надувные макеты.
    Число 60 штук - это с резиновыми вместе?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:23
    0
    60 лёпардов - вроде мало ,а если перевести в тонны то много.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:23
    -1
    Резников:

    Пока нами получено около двух батальнов танков – около 30 единиц в каждом.
    Учитывая количество исчислямое тысячами единиц переданных Украине систем ПТРК зарубежного производства (США, Германия, Швеция. Италия, Великобритания) которые в последствии были захвачены в качестве боевых трофеев вооружёнными силами ЛДНР, ЧВК "Вагнер", а также МО РФ (не считая шатные ПТРК средства отечественных вооружённых сил), то количество танков Leopard в размере 60 единиц не имеет значения request
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:25
    -2
    Если верить Шойгу, то за май уничтожено 400 танков. Следовательно эти западные машины стратегически ничего не решат. Но и того что каждый западный танк это жизни наших бойцов тоже снимать со счетов не надо. Вывод - западные танки должны быть уничтожены до попадания на лбс. yes
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 22:01
      0
      400 бронемашин, включая танки. БМП и БТР тоже в этой статье проходят. Учитывая то, что бронемашин и танков в сумме вроде как поставили около 2000, то это уже минус 20% и осенью уже должны закончиться. Поглядим
  8. lukash66
    lukash66 Сегодня, 21:38
    0
    Реальный балбес , про Су24 уже рассказал, теперь танки в ход пошли.))) Язык мой - враг мой.
  9. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 21:39
    0
    Вывод - западные танки должны быть уничтожены до попадания на лбс

    Всё так, но как обычно много но...
  10. Konnick
    Konnick Сегодня, 22:14
    -1
    Сегодня, на Звезде был одиозный Специальный Репортаж.

    Краткое содержание-
    -Хорошо себя проявила Армата в Сирии и на украине, в следующем году поступят на вооружение несколько десятков танков Армата...

    США сильно отстали от России в артиллерии...

    США может производить только 15 тысяч снарядов в месяц, вся Европа 20 тысяч...

    Ситуация с производством танков , что в США, что в Европе "аховая"..

    США способны модернизировать только 200 танков в год...

    -Германия способна производить только 20 танков в год...

    В США и в Европе нет на вооружении современных танков...

    В Германии танков Леопард 2А4 модернизированных до модификации Леопард 2А7 только 17 единиц, а до Леопард 2А7Б всего один...

    А вы тут обсуждаете сколько Леопардов, телеканал Звезда опустил НАТО совсем в яму...

    Эти телевизионщики со Звезды на другой планете живут?