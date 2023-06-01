Юбилей «Танкограда»: Челябинскому тракторному заводу – 90 лет

Лучший из лучших
Если бы Челябинский тракторный не существовал, его следовало бы придумать. Прежде всего, для победы в Великой Отечественной войне. Находясь в стратегической глубине страны, он превратился в крупнейший в мире танковый завод, больше известный как «Танкоград». 1 июня 2023 года славному заводу исполняется 90 лет.
Почему ЧТЗ появился именно на Урале? Прежде всего, из-за постепенного сельскохозяйственного освоения восточных регионов страны – Заволжья, Урала, Зауралья, Сибири и Казахстана. Тогда эти территории называли «главным резервуаром лесных богатств страны». Второй причиной выбора именно Челябинская стала близость металлургической базы Урала, прежде всего черной металлургии.
Интересно, что первой продукцией Челябинского тракторного должен был стать 60-сильный «Сталинец», машина достаточно мощная для своего времени. К слову, адаптированная для советских условий версия американского Caterpillar 60. Инженеры писали, что
«трактор «Катерпиллар» представляет собой комбинацию двух американских типов «Холт» и «Бест», является предметом производства старейшей фирмы, глубоко специализировавшейся на производстве гусеничных тракторов».
Выбор мощности трактора базировался на анализе производства тракторов в США. К концу 20-х годов за океаном выросло производство тракторов мощностью от 50 л. с. на гусеничном шасси. В экономическом обосновании для советского тракторного завода от 1930 года так и написали:
«Поскольку условия применения тракторов в СССР близки к условиям Америки, естественно, что и тенденции развития тракторостроения должны быть такими же».
Сказано – сделано.
Завод состоял из следующих цехов – чугунно-медно-литейный, фасонно-сталелитейный, кузнечный, термический, котельно-холодно-штамповочный, механический, сборочный, инструментальный, ремонтно-механический, опытный завод, а также экспериментальный отдел и лаборатории. Как видно из списка, Челябинский гигант представлял собой предприятие полного цикла – например, в литейной серого чугуна чугунно-медно-литейного цеха выпускали всю необходимую номенклатуру, за исключением поршневых колец.
Кроме этого, завод закупал подшипники, радиаторы, карбюраторы, магнето и некоторую электрическую оснастку. В годы Великой Отечественной войны такой подход оправдал себя полностью. Завод в минимальной степени зависел от поставщиков и мог самостоятельно вносить изменения в конструкцию танков.
В то же время, предприятия, завязанные на массу субподрядчиков, нередко просто не выполняли план, либо гнали на фронт откровенный брак. К примеру, горьковское «Красное Сормово» выпускало по такой схеме самые некачественные Т-34, которые даже прозвали «сормовскими уродами».
Дизельный «Сталинец» долгие годы выпускался на ЧТЗ
1 июня 1933 года стало официальной датой рождения Челябинского тракторного завода, но работу он начал раньше. Для торжественной церемонии первые тринадцать серийных тракторов собрали в середине мая, испытали, а в первый день лета пустили парадной колонной на митинге по случаю открытия предприятия. Сложно даже представить атмосферу добротной советской штурмовщины, царившую на ЧТЗ перед открытием.
Установочная партия должна была появиться на свет 15 мая, и это должны были быть не опытные экземпляры, на которых обкатывались технологические процессы, а вполне «боеспособные» тракторы. Детали для первых машин шли бракованными через одну – не соблюдались допуски и качество изготовления.
За месяц до запуска завода оказалось, что некоторые линии некомплектны. К примеру, в моторосборочном цехе отсутствовала электрованна для нагрева деталей для горячей насадки. Пришлось импровизировать и нагревать шестерни с подшипниками в ведре на горне. На одном из конвейеров пришлось срочно переделывать одну из станций сборки. Причем не просто поменять местами узлы, а выкорчевать старое из фундамента и забетонировать новое.
Но в итоге успели, и первый готовый трактор С-60 «Сталинец» выкатился на заводской двор 15 мая 1933 года в 15:40. Несмотря на все недоделки и проблемы с поставками, заводчане смогли в июне выпустить еще сорок тракторов. Правда, качество изготовления машин оставляло желать лучшего.
Этот вопрос остро стоял на протяжении всех первых лет работы завода – погоня за количеством тракторов неизбежно влияла на состояние готовых машин. Доходило до того, что в дефектном отделе готовые машины нередко разбирались на запчасти для других тракторов – настолько в первые месяцы сложно было с производством.
Но это ни в коем случае не умаляет подвига заводчан, освоивших, в конце концов, сборку сложной техники. В таких историях всегда стоит помнить о том, что еще двадцать-тридцать лет назад никто и помыслить не мог, что в сугубо аграрной стране можно соорудить подобное. Уже в 1937 году «Сталинец» из Челябинска взял Гран-при на международной выставке в Париже.
Грандиозным завод оказался не только по советским меркам. Сотрудник американской конторы «Нортон» справедливо заметил по случаю открытия ЧТЗ:
«Благодаря своему первоклассному оборудованию и прекрасному устройству Челябинский тракторный может с успехом выдержать сравнение с любым европейским или американским заводом, производящим те же предметы. Нахожу даже, что завод является лучшим в мире».
И это нельзя назвать лестью. Несмотря на то, что Америка не поставляла в Советский Союз своё самое прогрессивное оборудование, оснащен ЧТЗ был очень неплохо.
Например, плавка в литейной цветных металлов проходила в электрических печах Детройта, а формовка на пневмомашинах «Осборн Интернэшнл». В общей сложности, несколько десятков американских фирм поставили свое оборудование в Челябинск. Согласно смете 1928–1929 гг., общая стоимость возведения завода достигала 133 миллиона 808 тысяч рублей. Итоговую точную цену, пожалуй, сейчас не назовет никто.
Символ советской эпохи
Открытие завода по всем канонам прошло масштабно, и главным гостем церемонии стал всесоюзный староста Михаил Калинин, о чем на заводе до сих пор присутствует памятная табличка. Как говорят очевидцы, при осмотре Калинин успел запнуться о горбыль в одном из цехов и поработать на полуавтоматическом токарном станке «Герберт».
Традиционно со всего Союза к открытию пришли поздравительные телеграммы – от ЦК ВКП(б), Совнаркома, Академии наук и прочих. Наверное, самый необычный подарок заводчанам к открытию предприятия преподнесли коллеги из Нижнего Тагила – 78 телок и 15 бычков, которые тут же пополнили стадо подсобной молочной фермы.
Переломный момент наступил на Челябинском тракторном, когда ему поручили производство танков. Справедливости ради тяжелые «Сталинцы» всегда были продукцией двойного назначения – они отлично буксировали в армии корпусные пушки. Но в 1940 году заводским инженерам, техникам и конструкторам пришлось осваивать производство танка КВ-1. После Зимней войны советское руководство решило нарастить производство тяжелых танков, и мощностей Кировского завода уже не хватало.
Производство толком не успели освоить (собрали всего 25 танков), как началась Великая Отечественная война. Дальнейшие события для ЧТЗ развивались стремительно. Уже в октябре 1941 года был образован Уральский комбинат по производству тяжелых танков в составе эвакуированного из Ленинграда в Челябинск Кировского завода, Уральского завода тяжелого машиностроения и Уральского турбинного завода. Собственно, с этого момента можно говорить о формировании легендарного челябинского «Танкограда».
В связке с ним работал вагоностроительный завод в Нижнем Тагиле, куда перевезли Харьковский завод № 183. Кстати, Кировский завод полностью не поместился на ЧТЗ, дизельную его часть отправили на Уральский турбинный завод. В ноябре 1941 года Челябинский тракторный перестал выпускать свою основную продукцию и перешел полностью на военные рельсы. Именно здесь впервые в мире поставили тяжелые танки на конвейер. Именно отсюда отправили на фронт более 18 тыс. танков и САУ, 48,5 тыс. легендарных дизелей В-2 и почти 18 млн заготовок под снаряды.
Славный «Танкоград» вновь трудится на стратегические интересы страны.
С прошлого года моторостроители последовательно наращивают производство танковых дизелей, корни которых уходят к тому самому В-2 времен Великой Отечественно войны. К 90-летию завода челябинцы подготовили подарок Родине – увеличили выпуск моторов для танков на 12 процентов в сравнении с лучшими показателями СССР времен холодной войны.
С праздником, дорогие заводчане!