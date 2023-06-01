Юбилей «Танкограда»: Челябинскому тракторному заводу – 90 лет

Лучший из лучших











«трактор «Катерпиллар» представляет собой комбинацию двух американских типов «Холт» и «Бест», является предметом производства старейшей фирмы, глубоко специализировавшейся на производстве гусеничных тракторов».

«Поскольку условия применения тракторов в СССР близки к условиям Америки, естественно, что и тенденции развития тракторостроения должны быть такими же».



Дизельный «Сталинец» долгие годы выпускался на ЧТЗ

«Благодаря своему первоклассному оборудованию и прекрасному устройству Челябинский тракторный может с успехом выдержать сравнение с любым европейским или американским заводом, производящим те же предметы. Нахожу даже, что завод является лучшим в мире».

Символ советской эпохи