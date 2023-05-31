По словам краснодарского губернатора, причиной возгорания на НПЗ Афипский мог стать беспилотник

Пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу.

В ночное время суток на одном из российских нефтеперерабатывающих заводов вспыхнул пожар. Речь идёт об НПЗ Афипский, который расположен в Северском районе Краснодарского края. Информацию о возгорании на одной из установок по перегонке мазута подтверждает губернатор региона Вениамин Кондратьев.Глава Краснодарского края в ТГ-канале написал о том, что причиной возгорания установки на НПЗ Афипский мог стать прилёт беспилотника . Возгорание к 4:20 было локализовано на площади около 100 кв. м. Через 10-15 минут пожарные расчёты его полностью потушили.Вениамин Кондратьев:По сообщению главы Краснодарского края, жертв и пострадавших при пожаре не нефтеперерабатывающем заводе нет.Ранее, напомним, беспилотниками противник пытался атаковать и сам Краснодар. Произошло это несколько дней назад – 26 мая.