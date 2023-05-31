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Перед саммитом НАТО в альянсе всё активнее обсуждают, как быть с украинской заявкой на вступление

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Перед саммитом НАТО в альянсе всё активнее обсуждают, как быть с украинской заявкой на вступление

В НАТО продолжают поторапливать киевский режим в плане контрнаступления. Всё чаще следуют заявления о том, что Украине поставлено необходимое для «успешного контрнаступления» количество оружия и военной техники. Однако само контрнаступление постоянно откладывается, и чтобы оправдаться, используются формулировки следующего характера: «Идёт формирование скорого контрнаступления». Формулировки имеют явное западное происхождение, но активно используются самой Украиной.


Киевский режим и сам хотел бы до начала натовского саммита в Вильнюсе (11 июля) отчитаться перед спонсорами войны об успехах на фронте. Но при этом чаще следуют и формулировки о том, что «если контрнаступление не будет успешным, то второго такого шанса может и не представиться».

Тем временем в самом Североатлантическом военном блоке перешли к интенсивному обсуждения вопроса о том, как быть с украинской заявкой о членстве. Для натовцев это дилемма. Если принять в альянс воюющее государство, это обернётся непредсказуемыми (хотя вполне предсказуемыми) последствиями для НАТО и всего мира. Если не принять, то украинский шантаж может привести к последствиям, которых в НАТО совсем не хотели бы.

Как пишет газета Politico, в такой ситуации многие восточноевропейские члены НАТО хотят, чтобы Киев «получил чёткий сигнал от альянса о том, что он действительно движется в сторону вступления в организацию». А вот члены НАТО из западной части Европы не горят желанием таких «чётких» сигналов посылать, проводя дискуссии о том, как бы помягче сказать Украине в очередной раз, что пока ко вступлению она не готова.

Politico:

Западноевропейские члены НАТО говорят о том, что для вступления Украины в альянс нужно подождать окончания войны. Но для Киева такие трактовки не подходят. Ему нужен конкретный импульс и конкретные шаги на пути к членству в НАТО.
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13 комментариев
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  1. Denis812
    Denis812 Сегодня, 06:25
    +3
    Худший сценарий для России. Украину приняли в НАТО.
    Означает ли это, что СВО остановится? Нет.
    Это означает лишь то, что натовские военные официально уже будут гибнуть, как гибли в Бахмуте или под обломками Патриота в Киеве и ещё в тысяче мест по всей Украине.
    Ну и наконец: означает ли это ядерную войну? Наверное да, потому что сил противостоять обычным вооружениям НАТО без применения спец.средств у нас пока что нет.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:36
      +2
      Какая дилема ? По сути Украина уже в НАТО !!! Ей практически ни в чем не отказывают, регулярные войска в штабах и в виде советников ВСУ, спецназ стран НАТО уже в зоне боев, техника просто эшелонами прет, разведданные в реальном времени с "аваксов" получают .........
  2. раб лампы
    раб лампы Сегодня, 06:31
    +1
    а вот и "центр принятия решений" и один из его идеологов на фотке; может все ж лупить ракетами по настоящему "центру принятия решений" а не по этим несчастным замордованным украинцам? хотя кучке американских евреев наплевать и на самих бритов нигеров латинос индейцев-они и их будут толкать на смерть
  3. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 06:32
    +2
    Да помните эту заявку и вышвырнете в мусорное ведро.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:32
    +1
    вот члены НАТО из западной части Европы не горят желанием таких «чётких» сигналов посылать, проводя дискуссии о том, как бы помягче сказать Украине в очередной раз, что пока ко вступлению она не готова.

    Ниче! Там Венгрия, Турция, Греция проголосуют "против" и придется Украине опять утереться. А если еще и наши покажут стремительный рывок и наступление, то и подавно не рискнут западники Украину принимать. "Дурных нема" за нее вписываться
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:34
    +4
    Не смешите пейсы Коломойского... А то никому непонятно - как жидь с Украиной... А никак - никому такой геморрой не нужен и сказки о приемах Дикого Поля в НАТО оставьте для Зелебобика - он обколотый, он поверит.
    Принцип НАТО - СП по защите совместной. Ну по крайней мере официально. Ну и представьте, совещание директоров СП:" Мужики! Есть идея объединится с ИЧП Хрюндель и компания! Сами они нихрена делать не умеют, работать будем за себя и за них, плюшки делим на всех. Все согласны?"
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 06:38
    +1
    Вступление или вечный кандидат зависит от политцесообразности,возможных выгод и вероятных ожидаемых звиздюлей
  7. beybender
    beybender Сегодня, 06:50
    +6
    Да берети их уже в НАТО , может хоть воевать начнут или договариваться !!! А то аммиакапроводы и сделки у них на повестке !!! Жидко обещалась Россия с этой войной , не подготовившись !!! Вариант с Крымом не прокатил !!!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:05
      0
      Вы думаете,что в этом случае страстотерпцы решатся обьявить Войну?Сильно сомневаюсь.Наоборот,подтолкнет их к очередному позору в виде некоего "Хасавьюрта 2.0"
      1. Винни76
        Винни76 Сегодня, 08:02
        0
        Цитата: dmi.pris1
        этом случае страстотерпцы решатся обьявить Войну?Сильно сомневаюсь

        Погуглил. Последнее объявление войны было в 1945 (СССР - Япония). Вам к Стрелкову надо, в реконструкторы. Сможете ежедневно объявлять
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:04
    0
    НАТО формально уже считает Украину своим членом (без использования 5 ст.) вооружая ее, посылая своих инструкторов, советников, др. специалистов разных мастей не говоря о неких "добровольцах", которые оказываются кадровыми военными (поляки). Поэтому от того, что это будет подтверждено юридически ни что не изменится. Допустим НАТО примет решение принять в альянс воюющую страну и... войска НАТО соблюдая единство и права защиты своего члена сразу введут войска на Украину? А это им сегодня надо? При необходимости американцы могут дать команду "фас" полякам, при этом выдать это за исключительное решение польской стороны и невозможность использования пресловутой 5 ст. Устава НАТО. Поэтому на сегодняшний день решение принять-не принять исключительно политическое.
  9. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:27
    0
    В то время, когда Запад с Украиной дурят другую сторону о наступлении, которое дескать вот-вот начнется, эта другая сторона сама даже не думает наступать и перехватывать инициативу.

    Поэтому Украина спокойно проведёт довооружение западным оружием и подготовку свежих частей.
    И, как обычно к осени, "неожиданно" бросит их на самое тонкое место (предварительно осуществив ряд отвлекающих ударов).

    И никто этому сценарию не помешает. Так как бои местного значения на Донбассе и удары в глухую стену со взятием за год десятков километров стратегическим наступлением не являются.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:18
    0
    Прием Украины в НАТО, даже простое голосование, по типу приёма Финляндии, означает резкую эскалацию конфликта, вплоть до применения ЯО.