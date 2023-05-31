Перед саммитом НАТО в альянсе всё активнее обсуждают, как быть с украинской заявкой на вступление

Западноевропейские члены НАТО говорят о том, что для вступления Украины в альянс нужно подождать окончания войны. Но для Киева такие трактовки не подходят. Ему нужен конкретный импульс и конкретные шаги на пути к членству в НАТО.

В НАТО продолжают поторапливать киевский режим в плане контрнаступления. Всё чаще следуют заявления о том, что Украине поставлено необходимое для «успешного контрнаступления» количество оружия и военной техники. Однако само контрнаступление постоянно откладывается, и чтобы оправдаться, используются формулировки следующего характера: «Идёт формирование скорого контрнаступления». Формулировки имеют явное западное происхождение, но активно используются самой Украиной.Киевский режим и сам хотел бы до начала натовского саммита в Вильнюсе (11 июля) отчитаться перед спонсорами войны об успехах на фронте. Но при этом чаще следуют и формулировки о том, что «если контрнаступление не будет успешным, то второго такого шанса может и не представиться».Тем временем в самом Североатлантическом военном блоке перешли к интенсивному обсуждения вопроса о том, как быть с украинской заявкой о членстве. Для натовцев это дилемма. Если принять в альянс воюющее государство, это обернётся непредсказуемыми (хотя вполне предсказуемыми) последствиями для НАТО и всего мира. Если не принять, то украинский шантаж может привести к последствиям, которых в НАТО совсем не хотели бы.Как пишет газета Politico, в такой ситуации многие восточноевропейские члены НАТО хотят, чтобы Киев «получил чёткий сигнал от альянса о том, что он действительно движется в сторону вступления в организацию». А вот члены НАТО из западной части Европы не горят желанием таких «чётких» сигналов посылать, проводя дискуссии о том, как бы помягче сказать Украине в очередной раз, что пока ко вступлению она не готова.Politico: