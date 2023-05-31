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Северная Корея не смогла вывести на орбиту первый разведывательный спутник «Маннигён-1»

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Северная Корея не смогла вывести на орбиту первый разведывательный спутник «Маннигён-1»

Северная Корея не смогла вывести на орбиту разведывательный спутник, запуск признан неудачным, но в Пхеньяне обещают уже в ближайшее время повторить попытку. Об этом сообщает северокорейское центральное телеграфное агентство ЦТАК.


КНДР попыталась вывести на орбиту спутник военного назначения "Маннигён-1", пуск ракеты-носителя "Чхоллима-1" был произведен в 06.27 (0.27 мск) 31 мая и прошел в штатном режиме. После отделения первой ступени, двигатели второй не сработали, после чего ракета упала в Желтое море. Национальное агентство космического развития КНДР уже начало расследование причин данного инцидента и обещает в ближайшее время повторить запуск.

Во время нормального полета новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" после отделения первой ступени не запустился нормально двигатель второй ступени, в результате чего ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море (...)

- говорится в сообщении ЦТАК.

Пока предварительными причинами инцидента в Пхеньяне назвали ненадежную и нестабильную работу новой системы двигателя ракеты и проблемы с топливом.

Между тем южнокорейские военные уже начали подъем из воды частей упавшей ракеты-носителя КНДР. Об этом сообщили в Объединённом комитете начальников штабов республики. В Сеуле подтверждают, что северокорейская ракета не достигла точки вывода спутника на орбиту, после чего ичезла с экранов радаров. Как позднее оказалось, она упала в Желтое море примерно в 200 километрах к западу от острова Очхандо.
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11 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:34
    +11
    Первый блин комом. Второй пройдет как по маслу. КНДР упорные.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:39
      +11
      Ничего, Космос не простое ремесло, неудачи у всех были. КНДР еще и тайквонавтов запустит на орбиту.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 07:26
        -2
        В новости о переносе запуска южнокорейского спутника советчики рекомендовали равняться на КНДР, у которых типа всё летает — поторопились. Тем временем южнокорейский спутник успешно вышел на орбиту на следующий день (и да, странно, что новость о переносе была, а об успешном запуске не было).
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:40
      +5
      Цитата: Егоза
      Первый блин комом. Второй пройдет как по маслу. КНДР упорные.

      Тем более что дублёр готов.
  2. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 06:41
    +8
    У них все получится. Здесь сработает поговорка - дорогу осилит идущий
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:07
    +2
    причинами инцидента в Пхеньяне назвали ненадежную и нестабильную работу новой системы двигателя ракеты и проблемы с топливом.
    Все идут к успеху через череду проб и ошибок. Устранят недостатки и выведут на орбиту.
  4. AnAAsd
    AnAAsd Сегодня, 07:12
    +3
    Необходимо было помочь товарищам.
  5. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 07:15
    +1
    Ничего страшного мы поможем, ну или китайцы.
  6. U-58
    U-58 Сегодня, 07:18
    +4
    А вот молодцы корейцы. При полнейшей нищете и отсутствии природных ресурсов сделали таки и ракету и спутник.
    Прогресс буквально охренительный.
    Вот пример мобилизации общества в условиях дефицита всего и изоляции.
  7. cornet2
    cornet2 Сегодня, 07:38
    -2
    Вот пример мобилизации общества в условиях дефицита всего и изоляции.[/quote]

    К сожалению,этот пример не для нас,увы...
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:50
    +1
    У них получится; если что: надо помочь.