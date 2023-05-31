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«Попал в спутную струю»: показаны кадры перехвата истребителем J-16 ВВС Китая американского самолёта-разведчика RC-135

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«Попал в спутную струю»: показаны кадры перехвата истребителем J-16 ВВС Китая американского самолёта-разведчика RC-135

Стали известны некоторые подробности перехвата американского стратегического разведывательного самолёта RC-135 над Южно-Китайским морем. Перехват осуществлялся истребителем китайских ВВС. Сообщается, что этим истребителем был J-16 (дальнейшая модификация J-11, построенного на базе Су-27).


Перехват американского самолёта-разведчика был осуществлён 26 мая. Американская сторона 30 мая обвинила Китай (традиционно в таких случаях) «в агрессивном маневре». Американское военное ведомство заявляет о том, что из-за действий китайского лётчика американский самолёт «был вынужден пролетать через спутную струю, попав в неё».

Спутной струёй называют вихревые следы, возникающие при движении самолёта в воздушных массах. Такие завихрения возникают, например, при схождении воздушных масс с горизонтального и вертикального оперения самолёта, других его поверхностей.

Американская сторона публикует кадры, которые показывают осуществление перехвата китайским J-16 разведывательного самолёта RC-135.

Можно видеть, как справа по борту к американскому самолёту-разведчику приближается самолёт ВВС НОАК, затем пролетает перед носовой частью RC-135 на расстоянии нескольких десятков метров. В понимании Пентагона это и было «излишне агрессивным действием» китайского экипажа.



Оператор буквально мечется по кабине, пытаясь успеть снять полёт китайского боевого самолёта.


Само появление стратегического самолёта-разведчика над Южно-Китайским морем - провокация со стороны Вашингтона.
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21 комментарий
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:53
    +8
    В понимании Пентагона это и было «излишне агрессивным действием» китайского экипажа.

    Молодцы китайцы! Правильно действуют! Хотя ...и излишне мягко! )))
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:55
      +2
      Это был Ва Си Лий Цым Был ??? wassat
      ______________________________________
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 06:58
        +3
        Незнай кто, но явно свое дело знает.........
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:03
          +6
          Китайские пилоты молодцы - не стремаются амеров на место ставить. И принудительно садили на свой аэродром, и на таран брали. Чем дальше - тем явнее показывают что не хотят больше церемонится с нахальными янки.

          зы А чего амеры так замохали то? На видео китаец достаточно далеко пересек курс, не впритык. Ну тряхануло их малость. Лишь бы шум устроить пен_досне......
        2. Правдодел
          Правдодел Сегодня, 07:34
          +1
          Незнай кто, но явно свое дело знает.......

          Наши научили. Китайцы переняли и продвинули этот метод по гадам, летающим у них под боком.
      2. Coronel76
        Coronel76 Сегодня, 08:28
        0
        Это был Ва Си Лий Цым Был ??? wassat

        Нет это был Ли Си Цын
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:51
      +1
      Цитата: Егоза
      Молодцы китайцы! Правильно действуют! Хотя ...и излишне мягко! )))

      Учатся, первые шаги делать. request Не судите строго.
    3. Велобосс
      Велобосс Сегодня, 08:18
      +1
      Струи было излишне мало, и не слишком жёлтой...
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:00
    +10
    Гонять надо американских агрессоров ссаными тряпками по всей планете как нашкодивших котов.
    Везде где они появляются после них остаются кучи неубранного дерьма.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:57
      +2
      показаны кадры перехвата истребителем J-16 ВВС Китая американского самолёта-разведчика RC-135
      "Не ходи по косогору - сапоги стопчешь"! Козьма Прутков.
  3. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:05
    +3
    А нам какое до этого дело? Китай держит нейтралитет и за любые незначительные уступки пытается шантажировать и выкручивать руки. Например пытаются получить технологию двигателя НК-32 задаром. Поставок боеприпасов от них ноль, микросхемы производить не хотят, товарообмен вялый, посмотрите как работают погранпереходы по пропуску грузов - их загрузка от 5 до 10% от возможного. Причём тормозят именно китайцы!!!!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:11
      +2
      Китай просто строго следует курсу получения максимальной выгоды для себя в этой ситуации. Это естественно. И обвинять их в том что они в первую очередь пытаются упрочнить свою позицию несколько странно. Наши бы так выкручивали всем руки чтобы российскую позицию усилить.....
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:25
      +1
      Цитата: Панкрат25
      А нам какое до этого дело?

      Мы на одной стороне. Правда не союзники, а коллеги, вот это четко надо понимать. Но тем не менее - на одной
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:28
        +2
        В свое время китайские коллеги резво повернулись в сторону США чтобы получить технологии и оборудование. Даже то, что они были как и СССР социалистической страной - их не смутило....
    3. Любитель_чтения
      Любитель_чтения Сегодня, 07:37
      +6
      Работаем с Китаем, никаких проблем с грузами нет. Какой вялый товарообмен?
      Товарооборот между Россией и Китаем в январе-апреле 2023 года вырос на 41,3% и составил 73,148 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.
      В самом Китае запрещена украинская пропаганда. Народ поддерживает Россию. Только что вернулся оттуда.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:01
        +3
        Да, у нас полно китайских студентов (УрФУ), подтверждаю - китайцы лояльно к нам относятся.
        При этом их молодежь, обучающаяся в нашем университете, очень сносно разговаривает по-русски.
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 08:32
          0
          Да, у нас полно китайских студентов (УрФУ), подтверждаю - китайцы лояльно к нам относятся.
          При этом их молодежь, обучающаяся в нашем университете, очень сносно разговаривает по-русски.

          Тут сомнений нет, нашу помощь еще их бабушки и дедушки помнят и наверняка рассказывали внукам как относиться к русским, это не Вилли Хаапсало, которому к поезду в Ленинград, когда он поехал учиться, бабушка принесла винтовку laughing
          А я учился с северокорейскими студентами еще в 80-е, они никак не выказывали несогласие с нашей политикой...Когда они заселялись в общагу, то выгрузили два громадных чемодана, я еще удивился, откуда у них, со значками Ким Ир Сена на лацканах дешевеньких одинаковых пиджаков столько вещей, вечером стало ясно. В каждую комнату общежития, а у нас там были студенты со всего мира, от Боливии до Кампучии, включая даже Финляндию и Португалию, они торжественно принесли по книжке "Идеи Чучхе", книга была в шикарном оформлении, с невообразимо красивыми фото. В то время практически не было информации о КНДР, поэтому даже такая агиткнига стала для меня открытием.Это сейчас мы читаем фейки от Южной Корее о расстрелах из зенитки в которые многие верят в рамках декоммунизации, потому что даже государственные СМИ тиражировали эти "новости".
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:19
    +3
    американский самолёт «был вынужден пролетать через спутную струю, попав в неё»
    А, что делал американский самолет над Южно-Китайским морем? Ах да, интересы Сша распространяются на весь мир. По поводу действий китайского летчика. Профессионально выполнил свою боевую задачу по противодействию вражеской авиации и не "поддаваясь на провокацию". Пример действий наших летчиков усвоен китайскими на отлично.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:20
    +3
    Пусть радуются ,здесь было проявлено должное уважение.С австралицами и канадцами, китайцы пару раз не церемонились сбросили люминевые диполи по курсу и усё .Экипажи разведчиков были заняты до посадки ,смотрели показания приборов контроля работы двигателей на своих самолётах.
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 07:43
    +2
    Американское военное ведомство заявляет о том, что из-за действий китайского лётчика американский самолёт «был вынужден пролетать через спутную струю, попав в неё».

    Хотелось бы дать совет американцам, прямо по мотивам старого одесского анекдота.
    Мойша, меня сегодня на Молдованке б@@дью обозвали!
    - А ты не ходи, где тебя знают!
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:05
    +1
    Пыс-пыс керосином было бы вишенкой на торте.......................