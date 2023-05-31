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Источник сообщил о перепроектировании перспективного стелс-корвета проекта 20386

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Источник сообщил о перепроектировании перспективного стелс-корвета проекта 20386

Проект постройки корветов проекта 20386 не закрыт, строительство кораблей будет продолжено, но только после перепроектирования. По словам источника, знакомого с ситуацией, принято решение пересмотреть проект перспективного стелс-корвета.


На сегодняшний день заложен всего лишь один корвет проекта 20386 на Северной верфи, строительство которого сейчас заморожено. Закладывался он как "Дерзкий", потом был переименован в "Меркурий", а затем вообще обезличен, поскольку его имя передали корвету "Ретивый" проекта 20380. В дальнейшем появилась информация, что проект 20386 окончательно закрыли.

Как оказалось, принято решение перепроектировать стелс-корветы "для дополнительной проработки инновационных решений, внедряемых на этом корабле". Другие подробности пока отсутствуют, но известно, что решение о строительстве серии будет принято только после всех оценок головного корабля.

Проект не закрыт, проект продолжается, но сдвигается вправо на необходимый для перепроектирования срок. Потребовалась дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений, внедряемых на этом корабле

- приводит РИА Новости слова источника.

Строительство головного корвета проекта 20386 вела Северная верфь, стыковка блоков корабля прошла 23 апреля 2019 года. В первой половине марта 2021 года произошел "технический спуск" корвета на воду, 10 июня 2021 года глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что корвет проекта 20386 может стать опытовым судном, на котором будут отрабатываться новые технологии. Раннее в ОПК заявили, что корвет "Меркурий" станет первым кораблем в составе ВМФ РФ, построенным по технологии "стелс".
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9 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 07:00
    0
    Сколько уродца не переконструируй - всё равно остаётся уродец, России в первую очередь надо обновлять корабельный состав на СФ и ТОФ, но данный проект совсем не океанский...
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 07:14
      +4
      Не стоит быть таким категоричным! Надо смотреть на проблему шире.
      Почему, так долго сдавали фрегат 22350 Горшков? Отрабатывали сырые технологии на головном серийном фрегате. НИОКР никто не отменял. Лучше сейчас, методом проб и ошибок отработать новые технологии на экспериментальном корабле.
      Да! Нам как воздух нужны корабли океанской зоны, но кто сказал, что с появлением новых методов ведения БД, не будет снижаться водоизмещение кораблей. Хороший пример построили ПЛАРБ Акула под ракеты с водоизмещением 50000 т, сейчас Бореи 24000 т. У Нас большая прибрежная зона и корабли с водоизмещением 3-4т. тонн будут более универсальные, чем монстры 15-30т. тонн. Вооружение унифицируется и его вес становится меньше., тогда и водоизмещение корабля уменьшается. Единственная проблема мореходность, но оружие при волнении свыше 5 баллов, практически не применяется.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 07:39
        -2
        Цитата: Sergey39
        Почему, так долго сдавали фрегат 22350 Горшков?

        Ровно по тому же, почему до сих пор бьются над созданием нового «АН-2»...
        Самая сложная операция в России - вырезание гланд...
        На корабле малого водоизмещения много проблем с вооружением, боезапасом и автономностью...
        Простите, тридцать лет было недостаточно, чтобы создать что-то новое кроме макетов и выставочных образцов?
        * * *
        Надеюсь увидеть в воздухе Су-75...
      2. ramzay21
        ramzay21 Сегодня, 08:02
        0
        Корвет 20386 это преступление и типичная пилорама созданная ТОЛЬКО для разворовывания и без того оскудневшего бюджета на надводные корабли. Боевой ценности этот корвет без ПВО и ПЛО не представляет зато его цена вплотную подошла к достаточно успешному фрегату 22350.

        Флоту нужен простой и недорогой корвет способный осуществлять в первую очередь ПЛО и ПВО и имеющий один УКСК и которые наша промышленность сможет выпускать массово, потому как потребность флота в этих кораблях огромна, их надо не менее сотни штук на разные флота.
        Тут есть три пути. Либо удешевлять корвет 20385 либо создавать его на базе МРК Каракурт либо создавать новый проект. Самый недорогой вариант это корвет на базе Каракурта с установкой на него оморяченного ЗРК Тор и других систем отработанных нашей промышленностью. Но преступники в верхних эшелонах власти этим путем не пойдут им нужно рубить бабло а не строить сильный и боеспособный флот.
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 07:25
    0
    мне концептуальное мышление Турции понравилось, чуть переиначить и получится:
    любой корвет и выше помимо ударных и пво возм-тей обязательно дб и плавбазой для роя бпла и нескольких бна и бпа, в тч иметь спецсредства для их отлова

    надеюсь, именно этот момент постараются учесть
    тогда и фрегатов не потребуется _много_
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:41
    -3
    Флотские, кораблестроительные дела fool... если попробовать тщательнее во всем разобраться, вот уж где регулярно фантазия конструкторов блещет фонтаном и далеко не всегда это что то полезное, нужное... т. е. ошибок и неудач хватает и обходятся они дорого.
    Впрочем, а как по другому то??? На месте стоять, отставать от других никто не хочет.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:44
    -2
    принято решение перепроектировать стелс-корветы "для дополнительной проработки инновационных решений, внедряемых на этом корабле"........ опытовым судном, на котором будут отрабатываться новые технологии..
    recourse Это как, воткнули в проект "стелс", а теперь думать будем, оценивать, испытывать, решать
    дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений, внедряемых на этом корабле
    Воткнули хрен знает что, а теперь будут доказывать необходимость "стелс"? feel
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:50
    -3
    Да-а-а-а...задним ходом полный вперед. Где это видано что бы новый корабль деградировал в плане вооружения и вместо КР Калибр или ГПКР Циркон его понизили до 4 ПКР Х-35У и ВСЕ.....короче плавающая чеплашка как и 22160 на ЧФ.
  6. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 08:31
    0
    Да изначально по нему было все ясно, еще при закладке, что будет кормушкой для кого надо. И статьи на ВО выходили соответствующие.
    Раннее в ОПК заявили, что корвет "Меркурий" станет первым кораблем в составе ВМФ РФ, построенным по технологии "стелс".
    Я бы сказал, что первый построенный по технологии "распил". И "строить" его еще долго будут