Источник сообщил о перепроектировании перспективного стелс-корвета проекта 20386

Проект постройки корветов проекта 20386 не закрыт, строительство кораблей будет продолжено, но только после перепроектирования. По словам источника, знакомого с ситуацией, принято решение пересмотреть проект перспективного стелс-корвета.
На сегодняшний день заложен всего лишь один корвет проекта 20386 на Северной верфи, строительство которого сейчас заморожено. Закладывался он как "Дерзкий", потом был переименован в "Меркурий", а затем вообще обезличен, поскольку его имя передали корвету "Ретивый" проекта 20380. В дальнейшем появилась информация, что проект 20386 окончательно закрыли.
Как оказалось, принято решение перепроектировать стелс-корветы "для дополнительной проработки инновационных решений, внедряемых на этом корабле". Другие подробности пока отсутствуют, но известно, что решение о строительстве серии будет принято только после всех оценок головного корабля.
Проект не закрыт, проект продолжается, но сдвигается вправо на необходимый для перепроектирования срок. Потребовалась дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений, внедряемых на этом корабле
- приводит РИА Новости слова источника.
Строительство головного корвета проекта 20386 вела Северная верфь, стыковка блоков корабля прошла 23 апреля 2019 года. В первой половине марта 2021 года произошел "технический спуск" корвета на воду, 10 июня 2021 года глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что корвет проекта 20386 может стать опытовым судном, на котором будут отрабатываться новые технологии. Раннее в ОПК заявили, что корвет "Меркурий" станет первым кораблем в составе ВМФ РФ, построенным по технологии "стелс".