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Глава Чечни: Не дождавшись натовско-украинского наступления, началось наступление подразделений «Ахмат»

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Глава Чечни: Не дождавшись натовско-украинского наступления, началось наступление подразделений «Ахмат»

В ночное время суток глава Чеченской Республики опубликовал сообщение в своём ТГ-канале, где пишет о получении приказа чеченскими подразделениями. Эти подразделения, на основании полученного приказа, будут передислоцированы в ДНР для осуществления активных боевых действий с целью освобождения ряда населённых пунктов.


По словам Рамзана Кадырова, первый этап уже идёт. В штабе осуществляется разработка операции по передислокации и продвижению чеченских подразделений. Работа идёт в том числе на основе получения разведывательной информации.

Рамзан Кадыров:

В эти дни идет подготовка боевых единиц к штурмовым мероприятиям при активной поддержке Минобороны и Генштаба ВС РФ. Аналогичные приказы о начале наступления получили и другие подразделения «Ахмат» Минобороны России и Росгвардии, которые находятся на альтернативных участках линии соприкосновения Запорожской и Херсонской областей.

Глава Чечни сообщает, что там проведены мероприятия тактической подготовки частей и соединений, распределены задачи, а также проведена работа по изучению местности с получением данных о местах расположения противника.

Кадыров:

Не дождавшись натовско-украинского наступления, началось наступление подразделений «Ахмат».

Глава Чечни заявил, что «надоело ждать», а потому бойцы «спросят со стран Европы за каждый патрон и за каждое нечестивое слово в адрес ислама».


Напомним, что после освобождения ЧВК «Вагнер» Артёмовска (накануне, кстати, глава ДНР Денис Пушилин учредил региональную медаль) наиболее горячими точка на карте СВО остаются Авдеевка, Угледар и Марьинка, где продолжаются тяжёлые бои.
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26 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:06
    +3
    Рамзан,покажи пример остальным.Удачи,Воины!
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 07:43
      +1
      Это плохой пример. В Российской Федерации 89 равноправных субъектов - республик, краёв, областей, автономных округов и городов федерального значения, и Чеченская Республика лишь одна из них.
      Если каждый из руководителей 89 субъектов Российской Федерации начнет по собственному усмотрению приказывать воюющим жителям своего региона "начинать наступление" или "разрабатывать операции по передислокации и продвижению своих подразделений" или что-то еще - то это будет не Российская Армия, а коалиция из 89-ти армий российских регионов.
      1. Аскет
        Аскет Сегодня, 08:01
        +4
        Цитата: Розмари
        приказывать воюющим жителям своего региона "начинать наступление" или "разрабатывать операции по передислокации и продвижению своих подразделений" или что-то еще - то это будет не Российская Армия, а коалиция из 89-ти армий российских регионов.

        Все чеченские подразделения входят в штат МО или Росгвардии. Помимо чеченских формирований вооюют в зоне СВО и другие республики. Например Башкирия-батальоны Шаймуратова, Салавата Юлаева, Александра Доставалова, Даяна Мурзина. Просто "кадыровцы" наиболее "раскручены" в инфополе, а другие формирования не так известны широкому кругу.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 08:07
          -1
          В общем из этого заявления можно понять только то, что ожидается широкомасштабное наступление нашей армии. Наконец-то. Так и не дождавшись укровского
          1. Wer bist do
            Wer bist do Сегодня, 08:28
            +1
            Широкомасштабное наступление только что кончилось взятием бахмута.
        2. Розмари
          Розмари Сегодня, 08:12
          0
          Цитата: Аскет
          Помимо чеченских формирований вооюют в зоне СВО и другие республики. Например Башкирия-батальоны Шаймуратова, Салавата Юлаева, Александра Доставалова, Даяна Мурзина.

          И вот что это будет, если глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сам начнет "разрабатывать операции по передислокации и продвижению башкирских подразделений" и сам будет решать, когда башкирским подразделениям наступать и куда наступать?
        3. resident_again
          resident_again Сегодня, 08:24
          0
          Просто "кадыровцы" наиболее "раскручены" в инфополе, а другие формирования не так известны широкому кругу.


          И, возможно, не так "интегрированы" на "передок",не?. Ты , лично, встречал в окопах. этих вышеперечисленных, "...Башкирия-батальоны Шаймуратова, Салавата Юлаева, Александра Доставалова, Даяна Мурзина.." ? Только давай без рапортичек и лозунгов. Где , конкретно, перечисленные тобой батальоны "засветились" ? Как так получилось, что "Ахмат" "раскручен" а перечисленные тобой подразделения -нет? Может, эти "батальоны" Соледар брали? Если да, то назови улицы,со стороны которых они заходили...Может, Яковлевку? Может,Артёмовск? Нахрен ты, диванное существо, об этом вообще рассуждаешь?

          Я, лично, за несколько месяцев, в жёсткой соледарской мясорубке эти подразделения не видел.А "Ахмат" -видел. И "Вагнер". И НМ ЛНР. А вот тебя -не видел. И красивые батальоны, перечисленные тобой -тоже... Токмо нас никто и не "раскручивал"...Кроме выражеской "арты"...
  2. ААК
    ААК Сегодня, 07:07
    +7
    У нас что, вообще мозгов в командно-штабных инстанциях не осталось?! Или других мест для нормального наступления кроме донецкой агломерации нет?! Ну за каким опять лезть в городские руины и терять остатки мотивированных и хорошо подготовленных бойцов?! Неужели нет ни одного направления, которое позволило-бы провести нормальную наступательную операцию хотя-бы в масштабах армейского корпуса?! Или только в "перемалываниях" да "выдавливаниях" личный состав гробить?!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:16
      -1
      Цитата: ААК
      других мест для нормального наступления кроме донецкой агломерации нет?

      Донецк с 2014 года ждет. Потому его и в первую очередь. Тем более, что обстрелы не прекратились. А вот потом будет Харьков, Одесса, Киев - далее везде.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:19
        +1
        У меня вопрос созрел на фоне всех таких информаций - а наше славное МО вообще дальше воевать-наступать собирается или решили по принципу "на Западном фронте без перемен" (с) ? Такое впечатление создалось что как-то всё вяло, безинициативно....
    2. monetam
      monetam Сегодня, 07:23
      +1
      Нет таких направлений, которые бы позволили скрытно сосредоточить сколько- нибудь значительные силы. Как только такое сосредоточение происходит, так сразу по нему наносятся удары.
    3. Светлан
      Светлан Сегодня, 07:59
      0
      Бросай сидеть на диване и в телефон пальцем тыкать. Иди в МО, в ГШ, расскажи как наступать надо!! . Стрелки на карте начерти. Маленькая стрелка в лоб (отвлекающий удар) и две мощные (два мощных рассекающих удара) справа и слева. Рррааз и враг в окружении. Рраз, и врагу кирдык.
      Мы за тебя кулачки держать будем.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:14
    0
    Надеюсь это план такой, а не инициатива.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:25
    +3
    Цитата: 75Сергей
    Надеюсь это план такой, а не инициатива.
    Конечно это не личная инициатива Р. Кадырова. Поступила боевая задача и "Ахмат", как и положено военным людям приступил к ее исполнению. Вот только может не стоит раньше времени в ТГ-каналах озвучивать задуманное?
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:30
    +1
    У меня такое впечатление, что наше Минобороны таки научилось медийности. Само минобороны действует предельно корректно - сухие сводки, без фантазий и без споров с де Биллами. А кому охота хайпа понавыуживать - есть Вагнер и Ахмат - вот с ними и расплетайте всю байду, пока армия воюет, избавленная от излишнего внимания военwhore и прочих кспиртов.
    Самое раздражающее. когда ты работу работаешь, тебе под руку лезет какой-то слесарь-самоучка с мотором и начинает учить тому, в чем сам нихрена не понимает. Вот таким и дали почву для обсуждений
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 07:34
      +1
      Вот таким и дали почву для обсуждений
      ахаха))))
      у нас уже командные диванные училища можно открывать
      КомДивы --/++
    2. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 08:02
      0
      Все бы ничего, да вот только у нас в министрах тот же слесарь-самоучка, сорри, пожарный. И Бог с ним, что министр "не плоть от плоти", должность больше ширма и управленческая, но что за нездоровая ревность такая у министра к успехам "дилетантов"? А к шибко профессиональным высоколобым генералам есть один вопрос: бросок на киев и гастомель что это было и в чем был стратегический замысел?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 08:13
        +2
        Замысел был взять нахрапом и вынудить принять наши условия. Не вышло. Западный хозяин Украины им не разрешил. Сказал сначала должны сдохнуть все украинцы, все кого можно заставить идти на убой
      2. Slon1978
        Slon1978 Сегодня, 08:19
        +1
        Не надо никого винить за Киев, ибо винить не за что. Расчет был на "эффект Мишико" - что клиент обгадится и подпишет, что надо или просто сбежит. Но клиента эвакуировали в Пшекию, там успокоили, дали кокаина, убедили не дергаться, т.к. расклад был явно не в пользу атакующих. Поэтому - к чему, к чему - но к отводу группировки от Киева у меня претензий к МО нет совсем. Это было правильное решение.
      3. Трямс
        Трямс Сегодня, 08:27
        0
        Каким бы ни был "замысел", есть еще и реализация, вплоть до линейного штата, и противодействие - и это все разные люди с собственными вероятностями. И разные варианты предусматриваются.

        Сегодня по нато-всу вы тоже не сможете сказать, где им атаковать правильнее. И они так и планируют - может тут получится, а может тут - и это нормально. (на диване КомДивам, конечно, задним умом виднее, но на деле оно все так)

        Такой момент еще был, кстати: конфликт сбу и гур из-за Киреева не просто так возник - одни посчитали его шпионом РФ, другие своими действиями выдали в нем своего шпиона в РФ. Как понимаю, именно он один из замыслов и раскрыл, подготовив противодействие (всу своевременно перебросили артиллерию и лупили по взлетной полосе).
        Но это все версии, замысел и его корректировки мне неизвестны, факторов же больше, чем только военные.
  6. АА17
    АА17 Сегодня, 07:35
    +1
    ...По словам Рамзана Кадырова, первый этап уже идёт. В штабе осуществляется разработка операции по передислокации и продвижению чеченских подразделений...

    . Информация интригующая. Во время ВОВ 1941г.-1945г. контрразведка Красной Армии проводила сложные радиоигры с врагом, чтобы ввести его в заблуждение о начале и месте проведения наступления. А теперь всё просто: достаточно объявить о месте и сроках начала наступления в телеграмм-канале.
    Думаю, во время ВОВ контрразведка работала тоньше интеллектуальней.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:36
      +1
      Ну а если еще и фоток и видосов накидать с колоннами техники двигающимися непонятно откуда и непонятно куда - вообще крышесносно.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:29
      0
      А теперь всё просто: достаточно объявить о месте и сроках начала наступления в телеграмм-канале.

      Масштабность операций намного ниже, разведка сильнее и оперативнее.
  7. Slon1978
    Slon1978 Сегодня, 08:15
    0
    Ахмат, безусловно, отважные воины, особенно в стрелковом бою, лихие в атаке и устойчивые в обороне, что они уже не раз доказали ранее. Однако судя по их озвученной численности - всего около 7 тыс. сейчас в ДНР - вряд ли можно ожидать от них существенных результатов. Фронт насыщен противником и артиллерией. Скорее всего, планируются сковывающие действия для противника, чтобы полностью не отдавать инициативу, пока Вагнера на отдыхе...
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:23
    0
    Военная наука, военные дела... все очень консервативно, есть правила, которые за просто так не обойдёш!!!
    В общем, можем увидеть подтверждение всего этого, на иной итог надеятся... странно все это.
  9. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 08:26
    +1
    Тикток в ужасе.
    Невидимые бойцы невидимого фронта.