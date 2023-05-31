Глава Чечни: Не дождавшись натовско-украинского наступления, началось наступление подразделений «Ахмат»

В эти дни идет подготовка боевых единиц к штурмовым мероприятиям при активной поддержке Минобороны и Генштаба ВС РФ. Аналогичные приказы о начале наступления получили и другие подразделения «Ахмат» Минобороны России и Росгвардии, которые находятся на альтернативных участках линии соприкосновения Запорожской и Херсонской областей.

Не дождавшись натовско-украинского наступления, началось наступление подразделений «Ахмат».

В ночное время суток глава Чеченской Республики опубликовал сообщение в своём ТГ-канале, где пишет о получении приказа чеченскими подразделениями. Эти подразделения, на основании полученного приказа, будут передислоцированы в ДНР для осуществления активных боевых действий с целью освобождения ряда населённых пунктов.По словам Рамзана Кадырова, первый этап уже идёт. В штабе осуществляется разработка операции по передислокации и продвижению чеченских подразделений. Работа идёт в том числе на основе получения разведывательной информации.Рамзан Кадыров:Глава Чечни сообщает, что там проведены мероприятия тактической подготовки частей и соединений, распределены задачи, а также проведена работа по изучению местности с получением данных о местах расположения противника.Кадыров:Глава Чечни заявил, что «надоело ждать», а потому бойцы «спросят со стран Европы за каждый патрон и за каждое нечестивое слово в адрес ислама».Напомним, что после освобождения ЧВК «Вагнер» Артёмовска (накануне, кстати, глава ДНР Денис Пушилин учредил региональную медаль) наиболее горячими точка на карте СВО остаются Авдеевка, Угледар и Марьинка, где продолжаются тяжёлые бои.