Канонерские лодки Фарси



Канонерская лодка Фарси с 240-мм орудием. Рисунок из журнала «Иллюстрация» 1869 г.

«…некрепкие ветви переломятся,

и плод их будет бесполезен,

незрел для пищи и ни к чему не годен».

Книга Премудрости Соломона, 4:5



Страница из журнала с изображением стреляющей канонерки Фарси



Канонерка Фарси на Сене





Рисунок, который мы публикуем, представляет нашим читателям внешний вид этой новой боевой машины. Но мы, естественно, должны добавить сюда подробный анализ преимуществ, предлагаемых этой канонерской лодкой, с точки зрения конструкции, навигации, мощности и экономичности. Вот как проблема эта успешно решена.



Канонерская лодка г-на Фарси, построенная в мастерских г-на Клапареда в Сен-Дени, имеет форму башмака длиной шестнадцать метров, построенного из листового металла толщиной 3 миллиметра. Осадка 1 метр, вес орудия 15 000 кг, установка и станина орудия 7 000 кг; у нее есть две паровые машины, два гребных винта, а их мощность составляет десять лошадиных сил. В штате всего восемь человек.



Построенная таким образом канонерская лодка в самых благоприятных условиях движется со скоростью от 6 до 7 узлов. Судя по формам его корпуса, остойчивость такова, что при сильном ветре она может удерживать пушку весом 22 000 кг на высоте одного фута над центром тяжести корабля, не имея балласта в трюме. Остальные корабли имеют очень сильную качку, даже с балластом в трюме.



Со строительной системой мистера Фарси можно было бы плавать и торговым судам без балласта для обратного перехода, после выгрузки груза. Также можно было бы уменьшить осадку больших торговых судов, которые, таким образом, могли бы легче заходить в порты во время отлива. Плоское дно корпуса позволяет лодке подходить к самому берегу без опасности опрокидывания.



Соизмерима ли мощь канонерки с преимуществами конструкции и прочности на море? Факты ответят.



Канонерская лодка несет пушку, в которую загружается 24 кг пороха и которая выстреливает 300-фунтовый снаряд! Броненосный фрегат, пробитый одним из таких снарядов, сразу бы вышел из строя. По общему признанию, может показаться невозможным заставить такую хрупкую конструкцию поддерживать орудие такого мощного калибра, но опыт доказал не только то, что канонерская лодка полностью выполняла эту последнюю задачу, но и то, что тряска, вызванная выстрелом орудия, не вызывала на ней видимой усталости конструкции, и что она отлично вела себя на море.



Если мы теперь подумаем, что на дистанции 600 метров снаряд, выпущенный из этой пушки, пробивает броню толщиной 15 сантиметров, то мы легко поймем, что в бою все преимущества будут за этой маленькой канонеркой, почти полностью исчезающей под водой и почти неуловимой для противника. Это последнее соображение подводит нас к последнему и важному вопросу об экономии и полезности, которые третьи страны могут извлечь из новой канонерской лодки.



Мы знаем, какие огромные жертвы несут броненосные фрегаты нашему военно-морскому бюджету. Теперь, поскольку канонерская лодка г-на Фарси стоит всего 30 000 франков, мы могли бы, следовательно, по цене одного бронированного фрегата стоимостью 12 миллионов франков, создать огромный флот из 400 канонерских лодок, вооруженных пушкой, способной произвести ужасное опустошение в стане противника.



Мы видим, что независимо от экономического вопроса новая канонерка умудряется поднимать вопросы самого высокого политического порядка. Датчане, шведы, греки, все малые державы, у которых нет необходимых ресурсов для строительства бронированных флотов, смогут с новой системой канонерских лодок защищать свою территорию с небольшими затратами.



Что бы сделали испанцы, если бы у чилийцев было три или четыре канонерских лодки Фарси, чтобы потопить испанские фрегаты? Разве греки не смогли бы снять блокаду турецкого



В заключение отметим, что канонерская лодка не похожа на многие новинки наших дней в состоянии проекта. Канонерская лодка существует; с ней производились опыты на Сене, в присутствии императора, в сопровождении маршала Ниэля, адмирала Риго де Женуйи и генерала де Бевиля, и все маневры канонерской лодки производились таким образом, чтобы давать полное и полное удовлетворение. Эксперименты неоднократно возобновлялись в Ла-Манше и всегда с тем же успехом». «Журнал стремится держать своих читателей в курсе многочисленных преобразований, которые последовательно претерпевает военно-морской флот. Поэтому он не мог не обратить особого внимания на канонерскую лодку лейтенанта Фарси, который довел систему канонерских лодок до такой степени совершенства, что морская инженерия вряд ли могла бы его превзойти.Рисунок, который мы публикуем, представляет нашим читателям внешний вид этой новой боевой машины. Но мы, естественно, должны добавить сюда подробный анализ преимуществ, предлагаемых этой канонерской лодкой, с точки зрения конструкции, навигации, мощности и экономичности. Вот как проблема эта успешно решена.Канонерская лодка г-на Фарси, построенная в мастерских г-на Клапареда в Сен-Дени, имеет форму башмака длиной шестнадцать метров, построенного из листового металла толщиной 3 миллиметра. Осадка 1 метр, вес орудия 15 000 кг, установка и станина орудия 7 000 кг; у нее есть две паровые машины, два гребных винта, а их мощность составляет десять лошадиных сил. В штате всего восемь человек.Построенная таким образом канонерская лодка в самых благоприятных условиях движется со скоростью от 6 до 7 узлов. Судя по формам его корпуса, остойчивость такова, что при сильном ветре она может удерживать пушку весом 22 000 кг на высоте одного фута над центром тяжести корабля, не имея балласта в трюме. Остальные корабли имеют очень сильную качку, даже с балластом в трюме.Со строительной системой мистера Фарси можно было бы плавать и торговым судам без балласта для обратного перехода, после выгрузки груза. Также можно было бы уменьшить осадку больших торговых судов, которые, таким образом, могли бы легче заходить в порты во время отлива. Плоское дно корпуса позволяет лодке подходить к самому берегу без опасности опрокидывания.Соизмерима ли мощь канонерки с преимуществами конструкции и прочности на море? Факты ответят.Канонерская лодка несет пушку, в которую загружается 24 кг пороха и которая выстреливает 300-фунтовый снаряд! Броненосный фрегат, пробитый одним из таких снарядов, сразу бы вышел из строя. По общему признанию, может показаться невозможным заставить такую хрупкую конструкцию поддерживать орудие такого мощного калибра, но опыт доказал не только то, что канонерская лодка полностью выполняла эту последнюю задачу, но и то, что тряска, вызванная выстрелом орудия, не вызывала на ней видимой усталости конструкции, и что она отлично вела себя на море.Если мы теперь подумаем, что на дистанции 600 метров снаряд, выпущенный из этой пушки, пробивает броню толщиной 15 сантиметров, то мы легко поймем, что в бою все преимущества будут за этой маленькой канонеркой, почти полностью исчезающей под водой и почти неуловимой для противника. Это последнее соображение подводит нас к последнему и важному вопросу об экономии и полезности, которые третьи страны могут извлечь из новой канонерской лодки.Мы знаем, какие огромные жертвы несут броненосные фрегаты нашему военно-морскому бюджету. Теперь, поскольку канонерская лодка г-на Фарси стоит всего 30 000 франков, мы могли бы, следовательно, по цене одного бронированного фрегата стоимостью 12 миллионов франков, создать огромный флот из 400 канонерских лодок, вооруженных пушкой, способной произвести ужасное опустошение в стане противника.Мы видим, что независимо от экономического вопроса новая канонерка умудряется поднимать вопросы самого высокого политического порядка. Датчане, шведы, греки, все малые державы, у которых нет необходимых ресурсов для строительства бронированных флотов, смогут с новой системой канонерских лодок защищать свою территорию с небольшими затратами.Что бы сделали испанцы, если бы у чилийцев было три или четыре канонерских лодки Фарси, чтобы потопить испанские фрегаты? Разве греки не смогли бы снять блокаду турецкого флота , если бы имели эту новую машину войны?В заключение отметим, что канонерская лодка не похожа на многие новинки наших дней в состоянии проекта. Канонерская лодка существует; с ней производились опыты на Сене, в присутствии императора, в сопровождении маршала Ниэля, адмирала Риго де Женуйи и генерала де Бевиля, и все маневры канонерской лодки производились таким образом, чтобы давать полное и полное удовлетворение. Эксперименты неоднократно возобновлялись в Ла-Манше и всегда с тем же успехом».



Схема канонерки Фарси



Канонерка Фарси в Тонкине



Ещё одно фото канонерки в Юго-Восточной Азии



Артиллерийская установка 140-мм орудия на канонерке Фарси

«Эта новая канонерская лодка имеет длину 20,50 м, и 5 м в ширину при осадке всего 60 см. Водоизмещение 29 тонн. Две паровые машины мощностью 40 лошадиных сил работают каждая на свой гребной винт.



Вооружёна лодка спереди 140-мм пушкой и двумя 37-мм револьверными пушками Гочкиса. На крыше надстройки.



В ходе подготовки к Выставке канонерская лодка, шедшая из Лиона по каналам и рекам, достигла столицы с остановкой в Корбее, где инженеры и 20 рабочих Декавильских предприятий сумели поднять ее на колесный ход и доставить в Париж на расстояние почти 2 км.



К сожалению, большая, чем у ворот, ширина канонерки не позволила разместить ее внутри павильона, и она так осталась стоять рядом с ним на своих тележках».



Канонерка Фарси во время её перевозки на Всемирную выставку

Часто бывает так, и примеров тому множество, что придумывается и предлагается нечто на первый взгляд и полезное и выгодное во всех отношениях, но так почему-то успехов в итоге и не сыскавшее. За примерами и ходить-то далеко не надо. Всем памятна эпопея с суперэсминцем «Зумвалт». Но нового в этом абсолютно ничего нет. Так было и так будет.А было нечто похожее во Франции в годы правления императора Наполеона III, мечтавшего иметь армию и флот, которые были бы достойны его великой державы. Тут-то ему и подвернулся некий Эжен Фарси, морской офицер и попутно изобретатель.Родился он 19 марта 1830 года в Пасси и умер 26 февраля 1910 года в Париже. В возрасте 9 лет он записался юнгой на учебный корабль, и совершил на нем кругосветное плавание. Заняв 49-е место, он поступил в Военно-морскую академию в 1845 году и сделал неплохую карьеру морского офицера. Получил чин лейтенанта в 1859 году, стал капитаном фрегата в 1873 году, а затем вышел в отставку.Но известность ему принесла отнюдь не его карьера моряка, а склонность к изобретательству и конструированию. Так, в 1869 году он сконструировал канонерскую лодку, которая получила его имя, причем две его лодки использовались на Сене во время франко-прусской войны, а затем в Индокитае. Умер он после избрания депутатом от Парижа в парламент.Ну а его канонерская лодка на бумаге не осталась, а была заложена по личному приказу Наполеона III в 1869 году. Построенный в Сен-Дени всего за пять недель мастерскими г-на Клапареда, этот кораблик обошелся казне всего в 25 000 франков, что вызвало у многих морских офицеров, а также и людей штатских, особенно журналистов, настоящую бурю положительных эмоций.Но прежде всего о самой конструкции этого суденышка.По сути это был речной катер длиной 15 метров и водоизмещением в 44 тонны. Осадка у него была небольшая, что позволяло проходить над минами противника. Непотопляемость обеспечивали короба по бортам. Нос имел характерные для французских судов таранные очертания.Скорость составляла 6,5 узла, которую обеспечивали сразу две паровые машины мощностью 40 лошадиных сил, приводившие в действие два гребных винта. Реверс вращения винтов позволяет судну разворачиваться на месте.Артиллерийское вооружение состоит из 240-мм пушки, установленной в носовой части судна и стреляющей 100-килограммовым снарядом только вперед. Система гашения отдачи обеспечивает откат ствола всего на 40 см. Экипаж – десять человек, включая командира.Интересная форма корпуса этой канонерки, напоминающий французский деревянный башмак – сабо. Считалось, что эта канонерка решит важную задачу обороны и нападения в гаванях и на реках. Однако это общие слова.Гораздо интереснее то, как это суденышко расписали господа журналисты…Вот что о ней, например, писал популярный во Франции журнал «Иллюстрация»:На практике, однако, все было несколько иначе.В 1870 году началась война против Пруссии, и Эжен Фарси получил свою канонерскую лодку для участия в боевых действиях. Его судно включили во флотилии Сены, в которую входили также яхта «Пуэбла» и восемь других судов. В сентябре флотилия пошла вверх по Сене от Жавеля до Берси и вела огонь по противнику в районе Севра и Медона. В ноябре шесть канонерских лодок были разоружены и передали свои орудия батареям фортов. Три лодки, в том числе и лодка Фарси, продолжали боевые действия и сумели нанести пруссакам тяжелые потери на Сене, Сен-Дени, Шуази-ле-Руа и на Марне у Шампиньи. 15 декабря они вмерзли в лед вдоль Лебединого острова, куда парижане приходили на них полюбоваться.В мае 1871 года новая флотилия Сены повела борьбу против федеральных войск из Рюэйля, действуя в интересах Парижской коммуны. К ней присоединился и второй катер Фарси, названный «Митральезой». 28 мая Коммуна потерпела поражение. Сам лейтенант Фарси был избран депутатом от 15-го округа, так что разгром Коммуны на его политической карьере не отразился.В ноябре 1883 года канонерские лодки были отправлены в Тонкин, где их служба оказалась наиболее результативной. В апреле 1884 года 140 штук канонерок перевезли в бухту Халонг. Они несколько раз совершали рейсы из Ханоя в Туен-Куан по реке Клэр, обеспечивая снабжение частей Иностранного легиона.Выйдя в отставку в 1875 году, капитан Эжен Фарси продолжил свою изобретательскую деятельность и построил новую канонерскую лодку с осадкой всего 60 см, вооруженную орудием калибра 140-мм. Она развивала скорость 8 узлов. Испытывалась в 1886 и 1887 годах на Луаре и Роне, и в обоих случаях испытания были признаны успешными.А в 1889 года в Париже должна была состояться десятая Всемирная выставка. Она проводилась с 5 мая по 31 октября 1889 года и была посвящена Французской революции, столетие которой отмечалось в том году.Выставка раскинулась в Париже на площади в пятьдесят гектаров. На Марсовом поле и во Дворце Трокадеро разместились выставки, связанные с искусством и промышленностью. Эспланада Инвалидов была посвящена выставкам французских колоний и военного министерства. Кстати, именно для этой выставки и была построена знаменитая Эйфелева башня. Кроме того, через весь Париж была проложена узкоколейная железная дорога, использовавшаяся как для перевозки пассажиров, так и экспонатов этой выставки.В журнале La Nature № 691 от 28 августа 1886 года сообщалось о новой канонерской лодке Фарси, пришедшей на смену предыдущей, но отличающейся только размерами, артиллерией и компоновкой.