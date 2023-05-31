Военное обозрение
Войти Регистрация

Белгородский губернатор: Ночью по городу Шебекино ВСУ нанесли массированный удар

14
Белгородский губернатор: Ночью по городу Шебекино ВСУ нанесли массированный удар

Сегодня ночью, в 3:15, по городу Шебекино в Белгородской области, расположенному недалеко от российско-украинской границы, был нанесен массированный удар. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.


Как отметил Гладков, ситуация в Шебекино стремительно ухудшается. В результате ночного обстрела пострадали четыре человека. Все они получили соответствующую медицинскую помощь, двое пострадавших были доставлены в белгородскую городскую больницу.

По словам губернатора, пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, получив осколочные ранения шеи и спины. Женщина получила осколочные ранения руки и предплечья.

Обстрел велся из РСЗО «Град». В результате попадания снарядов были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных и четырех частных домовладениях, школе, двух административных зданиях. Также в результате обстрела полностью сгорел магазин, были повреждены 12 автомобилей. Сотрудники администрации округа совершают подворовой обход территорий, пытаясь установить масштабы повреждений.

Губернатор специально акцентировал внимание на том, что объем восстановительных работ очень большой, но привлеченные службы будут стараться действовать максимально быстро, чтобы восстановить повреждения. Отметим, что это – далеко не первый удар ВСУ по Шебекино, причем каждые новые обстрелы становятся все более масштабными и разрушительными по последствиям.

Вячеслав Гладков отметил, что сегодня начнется эвакуация детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Уже сегодня первые группы детей численностью в триста человек будут вывезены в Воронежскую область.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:08
    +3
    Ночью по городу Шебекино ВСУ нанесли массированный удар
    . Чего добиваются кукуевские/забугорные, понятно... как эту проблему нивелировать, можно предположить, что методы и возможности у наших военных имеются. А дальше логичный вопрос... когда?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:15
      +1
      Цитата: rocket757
      А дальше логичный вопрос... когда?
      Сразу-же, как только будут приведены в реальную деятельность
      Цитата: rocket757
      методы и возможности... наших военных


      Приветствую hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:31
        0
        Привет Геннадий soldier
        Повторять очевидное, что всем заправляют политики из верхних башен, в общем то надоело.
        Даже очевидные резоны не кажутся убедительными, со временем, после многократного повторения.
  2. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 08:11
    +5
    Почему-бы не расфигачить в хлам пару-тройку городов на западной украине вместе с населением? Чтоб мало xохлам не показалось. Показательную порку устроить, не оглядываясь на западных гомосеков.
    Ах да, мы не такие. Отвечать не станем. Там-же дружественный нам братский народ. И не беда, что он нас ненавидит и мечтает нас уничтожить. Это другое. И начинать похоже мы не собираемся. Сразу кончим. Слов нет!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:17
      +4
      Цитата: Alexandr2637
      расфигачить в хлам пару-тройку городов на западной украине вместе с населением?

      А чего это даст положительного в военном отношении?
      1. Alexandr2637
        Alexandr2637 Сегодня, 08:23
        -2
        А чего это даст положительного в военном отношении?

        Много чего даст. Прежде всего xохлы поймут, что отныне их подлые провокации не останутся без ответа. Что за каждую такую немедленно будет жестокий ответ. Так и только так это можно пресечь. Идёт настоящая война (во всяком случае со стороны украины). Только вот Путин и Ко всё в какую-то СВО играют. План у них там свой какой-то ну уж очень хитрый. Как-бы себя не перехитрили.
        1. Telur
          Telur Сегодня, 08:36
          0
          Цитата: Alexandr2637
          Прежде всего xохлы поймут, что отныне их подлые провокации не останутся без ответа.

          Кто конкретно из ".украинцев." поймет? Если "Зеленский и КО" то им побарабану, у них только повод появится повопить на весь мир какая Россия хреновая и объвинить РФ в терроризме, нам оно надо?
          А если рядовые жители то, на их мнение всем в руководстве б/у и ес плевать и ничего рядовые изменить не смогут.
    2. 2112vda
      2112vda Сегодня, 08:34
      -1
      Ни кто этого делать не будет. Мы же "братские народы". Вчера по телевидению, наконец-то с 1942 года, сказали что части бандеровцев были под Сталинградом. А то мы этого не знали. Моя семья прекрасно "знакома" с бандервой (для справки, моя семья хо хлы). Так вот от расправы нашу семью от бандеровцев спас немецкий офицер. Когда я спросил бабушку почему бандеровцы так относились к нам, хо хлам, она ответила, они не хо хлы, они украинцы. Вот и делайте выводы сами кто такие украинцы, а то вам везде хо хлы виноваты. хо хлы, вообще-то, со времён Екатерины второй живут в России на территории современного ЮФО. Господа, начните наконец то называть вещи своими именами. Понятно, у большинства населения России провалы в образовании по части истории. У русских во всём виноваты хо хлы и Екатерина вторая. Аляску продал Александр второй, а виновата Екатерина вторая, даже в песне поётся что Екатерина была не права.
  3. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 08:19
    +2
    Странно то, что обстрелы Шебекино происходят уже на регулярной основе и по нарастающей, но до сих пор меры эффективного противодействия так и не предприняты, ведь массированный обстрел из РСЗО "Град" не может быть абсолютно незамеченным, ведь могли своевременно засечь и накрыть авиацией или подавить контрбатарейным ответным огнём, но нет, мы опять как всегда чего то выжидаем.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 08:20
    +3
    Всё внимание сейчас завязано на атаку по Краснодару, Москве и Белгородской области. Але, люди. Запорожская область тоже наша, и Донецк, и Луганск, и Херсон. Про них чего не вспоминаете. Вообще-то сейчас не мы оккупируем Украину. Это они находятся на нашей территории. И наш Донецк обстреливают уже девять лет. Или к этому уже все привыкли? Прекратите даже в мыслях делить нашу территорию. Это наша земля. Все города важны
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 08:39
      0
      Всё правильно! Отсидеться не получится, будут удары по всей территории приграничных областей и ЮФО. Когда уже наше руководство созреет до перевода СВО в КТО?
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 08:25
    -1
    Войска НАТО на Украине наглеют. Атаки на Москву и вот это. Тактическое ядерное оружие необходимо размещать на поле боя
    1. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 08:37
      0
      Точно. И устроить буферную зону с нато в виде радиоактивных развалин западной украины... А что, это мысль.. wassat (сарказм)
  6. likana
    likana Сегодня, 08:35
    -1
    Идёт самая настоящая война, а власти по-прежнему кокетливо называют ее СВО и заявляют, что не будут уподобляться укрофашистам. Никто на Западе не оценит благородства, напрасны потуги. Там мягкотелость воспринимают за слабость и поощряют укрорейх действовать все наглее. Он и действует. Все чаще в сводках упоминается Москва... Растет счет жертв, в том числе среди мирного населения. А в ответ озабоченности и готовность к переговорам. Впечатление, что властные персоналии не соответствуют текущему моменту... Вот почему в народе все чаще слышится имя Сталина...