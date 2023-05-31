Белгородский губернатор: Ночью по городу Шебекино ВСУ нанесли массированный удар

Сегодня ночью, в 3:15, по городу Шебекино в Белгородской области, расположенному недалеко от российско-украинской границы, был нанесен массированный удар. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Как отметил Гладков, ситуация в Шебекино стремительно ухудшается. В результате ночного обстрела пострадали четыре человека. Все они получили соответствующую медицинскую помощь, двое пострадавших были доставлены в белгородскую городскую больницу.По словам губернатора, пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, получив осколочные ранения шеи и спины. Женщина получила осколочные ранения руки и предплечья.Обстрел велся из РСЗО «Град». В результате попадания снарядов были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных и четырех частных домовладениях, школе, двух административных зданиях. Также в результате обстрела полностью сгорел магазин, были повреждены 12 автомобилей. Сотрудники администрации округа совершают подворовой обход территорий, пытаясь установить масштабы повреждений.Губернатор специально акцентировал внимание на том, что объем восстановительных работ очень большой, но привлеченные службы будут стараться действовать максимально быстро, чтобы восстановить повреждения. Отметим, что это – далеко не первый удар ВСУ по Шебекино, причем каждые новые обстрелы становятся все более масштабными и разрушительными по последствиям.Вячеслав Гладков отметил, что сегодня начнется эвакуация детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Уже сегодня первые группы детей численностью в триста человек будут вывезены в Воронежскую область.