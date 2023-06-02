На пути к битве при Манцикерте 1071 года



Император Василий Болгаробойца Художник Г. Рава. Издательство Osprey Publishing.

Общественный строй и армия



Скутат (стратиот) XI–XII в. Художник И. В. Кирсанов.

Крестьянское землевладение удовлетворяет двум существенным государственным потребностям, – отмечает новелла Романа Лакапина, от 934 г., – с него вносятся казенные подати и исполняется воинская повинность. То и другое сократится, если сократится число крестьян…

Суета сует

Помимо прочих своих выдающихся достоинств, был этот муж вида сладчайшего и роста высокого. Он очень хорошо гляделся и спереди и со спины и воистину источал из себя и благородство и богородство. С красивыми глазами, красотой сверкающими, цвет кожи он имел не совсем белый, но и не черный, а как бы смешанный... с примесью румянца, и сладость разлита была повсюду, и вид его, как говорит комический поэт, был достоин властителя...

Турецкий султанат

«Так вот и будет. Будут показываться менее двух тысяч всадников, похищая верблюдов и нас позорить, а столь великая рать, идущая в боевом порядке, не будет давать достойного отпора».



Битва при Данданаке 1040 г. Картина. Стамбульский военный музей. Худ. А. М. Самсонов. Фото автора. В картине использовались образы художника Ангуса Мак-Брайда из издательства «Оспрей».



Турки-кочевники. Kitab al Diryaq. Миниатюра. Предположительно, Ирак. XIII в. Национальная библиотека. Вена. Австрия.

…и как бы мимоходом заметил о Мидии, что эта страна весьма плодоносна, а держится женщинами, намекая тем на сражавшихся с ним воинов. Воодушевленный этими словами, султан выслал против ромеев около двадцати тысяч войска…



Современный портрет султана Альп Арслана. Картина. Стамбульский военный музей. Фото автора.

Если завтра в поход



Турецкая великая миграция. Картина. Стамбульский военный музей. Худ. А. М. Самсонов. Фото автора.