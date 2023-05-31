Британский король Карл III наградил моряков и морпехов госнаградами за участие в похоронах Елизаветы II

Для нас всех было огромной честью принять участие в похоронах Её упокоившегося Величества в сентябре прошлого года, и мы очень гордились этим. Мы горды тем, что представляли нашу службу на таком почётном мероприятии, на таком знаменательном событии. Теперь, когда мы уже возвратились к своей службе, было так здорово снова собраться всем, чтобы получить медали королевского викторианского ордена от Его Величества Карла III.

Награды королевского викторианского ордена являются личным подарком монарха за заслуги перед королевской семьей.