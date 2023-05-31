Британский король Карл III наградил моряков и морпехов госнаградами за участие в похоронах Елизаветы II

Накануне в Виндзорском дворце состоялась церемония награждения 142 военных моряков и морских пехотинцев британских военно-морских сил. Все они получили государственные награды из рук короля Карла III. При этом повод для награждения выглядит в нашем понимании весьма странно.
Оказалось, что моряки и морпехи ВМС Британии награждены королевской викторианской серебряной медалью викторианского ордена за «участие в похоронах королевы Елизаветы II и помощь, оказанную при проведении церемонии».
Пресс-служба британского флота сообщает, что всего были награждены 132 младших офицера, три старшины, один прапорщик (мичман), несколько матросов и офицеров старших чинов.
Как выяснилось, большинство из перечисленных награждены за то, что одни буквально тащили государственный церемониальный артиллерийский лафет, а другие (40 человек) шли за ним, «выступая в роли живого тормоза, чтобы конструкция не набирала большую скорость на уклонах».
Коммандер (примерный аналог капитана 2-го ранга) Кэтрин Джордан, возглавляющая отдел культуры ВМС Британии:
Для нас всех было огромной честью принять участие в похоронах Её упокоившегося Величества в сентябре прошлого года, и мы очень гордились этим. Мы горды тем, что представляли нашу службу на таком почётном мероприятии, на таком знаменательном событии. Теперь, когда мы уже возвратились к своей службе, было так здорово снова собраться всем, чтобы получить медали королевского викторианского ордена от Его Величества Карла III.
Таким образом, получается, что нынешний британский монарх наградил высоким госнаградами моряков и морских пехотинцев за то, что они похоронили предыдущего монарха.
Официальное объяснение от королевского двора:
Награды королевского викторианского ордена являются личным подарком монарха за заслуги перед королевской семьей.