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Британский король Карл III наградил моряков и морпехов госнаградами за участие в похоронах Елизаветы II

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Британский король Карл III наградил моряков и морпехов госнаградами за участие в похоронах Елизаветы II

Накануне в Виндзорском дворце состоялась церемония награждения 142 военных моряков и морских пехотинцев британских военно-морских сил. Все они получили государственные награды из рук короля Карла III. При этом повод для награждения выглядит в нашем понимании весьма странно.


Оказалось, что моряки и морпехи ВМС Британии награждены королевской викторианской серебряной медалью викторианского ордена за «участие в похоронах королевы Елизаветы II и помощь, оказанную при проведении церемонии».

Пресс-служба британского флота сообщает, что всего были награждены 132 младших офицера, три старшины, один прапорщик (мичман), несколько матросов и офицеров старших чинов.



Как выяснилось, большинство из перечисленных награждены за то, что одни буквально тащили государственный церемониальный артиллерийский лафет, а другие (40 человек) шли за ним, «выступая в роли живого тормоза, чтобы конструкция не набирала большую скорость на уклонах».

Коммандер (примерный аналог капитана 2-го ранга) Кэтрин Джордан, возглавляющая отдел культуры ВМС Британии:

Для нас всех было огромной честью принять участие в похоронах Её упокоившегося Величества в сентябре прошлого года, и мы очень гордились этим. Мы горды тем, что представляли нашу службу на таком почётном мероприятии, на таком знаменательном событии. Теперь, когда мы уже возвратились к своей службе, было так здорово снова собраться всем, чтобы получить медали королевского викторианского ордена от Его Величества Карла III.

Таким образом, получается, что нынешний британский монарх наградил высоким госнаградами моряков и морских пехотинцев за то, что они похоронили предыдущего монарха.

Официальное объяснение от королевского двора:

Награды королевского викторианского ордена являются личным подарком монарха за заслуги перед королевской семьей.
Использованы фотографии:
ВМС Британии
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7 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:22
    +2
    Медаль "За освобождение Престола"?
  2. Luminman
    Luminman Сегодня, 08:28
    +2
    При этом повод для награждения выглядит в нашем понимании весьма странно

    Да и сам новоиспеченный король с его нетрадиционной ориентацией в нашем понимании выглядит тоже весьма странно...
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:30
    +2
    И на груди его могучей, Сверкая в несколько рядов, Одна медаль болталась кучей, И та - за похороны Елизаветы II.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:30
    0
    Награды королевского викторианского ордена являются личным подарком монарха за заслуги перед королевской семьей.
    Оказывается в Британии орден можно заслужить в качестве подарка. Хотя наверное тащить церемониальный лафет и страховать его для британских моряков является проявлением мужества и героизма. Но это их внутренние проблемы кого и за что награждать. Не удивлюсь если скоро появятся ордена и медали за оказание помощи Украине "в борьбе за безопасность Европы".
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:32
    0
    За похороны английских монархов и премьеров я бы всем давал бы Звезду Героя.
    И устраивал бы пышные банкеты по этому случаю.
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:34
    0
    одни буквально тащили государственный церемониальный артиллерийский лафет, а другие (40 человек) шли за ним, «выступая в роли живого тормоза, чтобы конструкция не набирала большую скорость на уклонах».

    Одни тащат уперед, другие тормозят, шоб не шибко быстро было. Понимать надо! А то б покатился лафет с небывалой скоростью! "Неприлично" было бы.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:36
    0
    Надо срочно покупать медальку ,она лет через 100 будет иметь высокую коллекционное ценность,а если ещё и Англии не останется - то цена будет запредельная. bully