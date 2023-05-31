В Прибалтике сообщают о проблемах в работе GPS-навигации на территории приграничных регионов России

Спутниковая система навигации GPS начала работать с перебоями на территории приграничных районов России с Белоруссией и Прибалтикой. Об этом сообщают прибалтийские ресурсы со ссылкой на данные объективного контроля.
В Прибалтике заметили сильные помехи работе GPS навигации на приграничных территориях России. Заявляется, что начались помехи еще во вторник, 30 мая, связывают это с атакой украинских беспилотников на Москву. Однако это не так, GPS навигацию начали глушить еще зимой, но не в таких масштабах.
По данным некоторых западных ресурсов, российские власти приняли решение о расширении зоны подавления GPS-навигации еще феврале этого года на фоне участившихся атак украинских беспилотников. На апрель сильные помехи наблюдались в 15 регионах страны, а к маю зона еще более расширилась. Известно, что на сегодняшний день GPS глушат вокруг Москвы, в нескольких регионах Поволжья, Волгоградской, Смоленской, Ивановской, Владимирской, Ярославской, Рязанской, Калужской и Тверской областях. По-видимому, было принято решение расширить зону подавления GPS-навигации на приграничные районы Прибалтики, поскольку не исключено, что эти страны не помогают Украине в ее атаках на Россию.
Накануне GPS начали глушить и в Москве, на сбой в системе жаловались московские таксисты и другие водители. А бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ныне возглавляющий центр специального назначения "Царские волки", предложил вообще отключить на территории России систему GPS и полностью перейти на российский ГЛОНАСС. По его словам, война на Украине идет 15 месяцев, а у нас продолжают пользоваться американской системой навигации, когда есть российская.