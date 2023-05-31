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В Прибалтике сообщают о проблемах в работе GPS-навигации на территории приграничных регионов России

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В Прибалтике сообщают о проблемах в работе GPS-навигации на территории приграничных регионов России

Спутниковая система навигации GPS начала работать с перебоями на территории приграничных районов России с Белоруссией и Прибалтикой. Об этом сообщают прибалтийские ресурсы со ссылкой на данные объективного контроля.


В Прибалтике заметили сильные помехи работе GPS навигации на приграничных территориях России. Заявляется, что начались помехи еще во вторник, 30 мая, связывают это с атакой украинских беспилотников на Москву. Однако это не так, GPS навигацию начали глушить еще зимой, но не в таких масштабах.

По данным некоторых западных ресурсов, российские власти приняли решение о расширении зоны подавления GPS-навигации еще феврале этого года на фоне участившихся атак украинских беспилотников. На апрель сильные помехи наблюдались в 15 регионах страны, а к маю зона еще более расширилась. Известно, что на сегодняшний день GPS глушат вокруг Москвы, в нескольких регионах Поволжья, Волгоградской, Смоленской, Ивановской, Владимирской, Ярославской, Рязанской, Калужской и Тверской областях. По-видимому, было принято решение расширить зону подавления GPS-навигации на приграничные районы Прибалтики, поскольку не исключено, что эти страны не помогают Украине в ее атаках на Россию.


Накануне GPS начали глушить и в Москве, на сбой в системе жаловались московские таксисты и другие водители. А бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ныне возглавляющий центр специального назначения "Царские волки", предложил вообще отключить на территории России систему GPS и полностью перейти на российский ГЛОНАСС. По его словам, война на Украине идет 15 месяцев, а у нас продолжают пользоваться американской системой навигации, когда есть российская.
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:31
    +1
    Глушить надо всё и в Чёрном море,пусть вспоминают как надо ходить по - астроновигации.Есть такой прибор секстант и радиопеленг ни кто не отменял..
  2. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 08:32
    +1
    Этих фашиствующих шавок вообще надо полностью "заглушить"!
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:35
    0
    На китайский и наш Глонасс
    надо переходить... все остальное глушить как вражеские сигналы.