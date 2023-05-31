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Российский военкор сообщил об уничтожении в порту Одессы среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко» ВМС Украины

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Российский военкор сообщил об уничтожении в порту Одессы среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко» ВМС Украины

Украинские ВМС потеряли единственный средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" проекта 773, о затоплении судна в порту Одессы сообщил в своем ТГ-канале военкор Руденко, ссылающийся на украинские источники.


По имеющейся информации, десантный корабль, находившийся в Одессе, был потоплен в результате ночного удара российских войск. После попадания на корабле начался пожар, в результате чего якобы сдетонировали боеприпасы в трюме и "Юрий Олефиренко" благополучно затонул. По данным украинских источников, среди экипажа СДК имеются потери.

В результате ночного удара по военным объектам в порту Одессы был уничтожен средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" ВМС Украины

- говорится в ТГ-канале.

Подтверждения эта информация не получила, украинские ресурсы об этом ничего не сообщают, да и вряд ли сообщат. Такие потери, если они все же происходят, стараются тщательно скрывать, особенно от противника. Стоит отметить, что в прошлом году также сообщалось о затоплении СДК "Юрий Олефиренко" в районе Кинбурнской косы, но корабль отделался незначительными повреждениями.

В 2022-м году также проходила информация о том, что он был потоплен во время боя у Кинбурнской косы, но по факту он тогда отделался легкими повреждениями от близких разрывов, но из строя не вышел

- заявил военный эксперт Борис Рожин.

В июне прошлого года СДК "Юрий Олефиренко" был переведен из Очакова в Одессу в связи с "низким морально-психологическим" состоянием экипажа, который отказался патрулировать Днестровский лиман.
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20 комментариев
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  1. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:47
    +5
    Все. Теперь это всего лишь металлолом. А был Олигофренко.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:50
    +5
    Надо ровнять с землёй весь порт Одесса.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:03
      -6
      Зачем его ровнять? Там большой грузовой порт. Неужто не жалко?
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 09:23
        +9
        Приведите ваши аргументы, чтобы стало жалко.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 10:30
          +1
          . Приведите ваши аргументы, чтобы стало жалко.

          Наш флот может топить все находящиеся там корабли и даже катера. Порт разрушать необязательно. СДК же потопили с боеприпасами. И с остальными так можно. А порт без кораблей сам по себе просто хранилище с инфраструктурой, причалами и кранами. Причём большой и дорогостоящий порт
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 10:08
        0
        Цитата: igorbrsv
        Зачем его ровнять? Там большой грузовой порт. Неужто не жалко?

        Зачем уничтожать железнодорожную инфраструктуру? Потом самим отстраивать.
        Зачем уничтожать бункеры в Киеве? После Победы пригодятся.
        Зачем вобще воевать - разрушения ведь будут. Восстанавливать потом за наши, российские деньги.

        Портом больше, портом меньше... Городом больше, городом меньше... Всё равно после Победы восстанавливать нам, за наши деньги. Потому что сейчас в Европе "фонд мира" финансирует закупку оружия для Украины и потом, тем более, никто и ничего нам не даст. Восстановим. Уже восстанавливаем.
        А сейчас думать о войне надо, а не о том, сколько Победа стоить будет. На то ГШ и Верховный есть. Посчитают, что порт (да хоть бы и вместе с городом) мешает - значит, снести.

        Скажу как строитель - ничего нет такого, что заново построить нельзя. Вон, Пальмиру (ворота, которые на учебнике истории за пятый класс были) восстанавливают, а уж порт и Одесский оперный театр как-нибудь заново отстроим.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:51
    +5
    Одним больше, одним меньше. На окраине столько вторчермета по полям, что не на один год хватит работы пунктам приема, к проводам и канализационным люкам не скоро еще придут.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:56
    +7
    "Юрий Олефиренко" был переведен из Очакова в Одессу в связи с "низким морально-психологическим" состоянием экипажа, который отказался патрулировать Днестровский лиман
    Экипаж наверное просто не захотел стать заложником амбиций командования ВМС Украины. Если при ударе по порту Одессы действительно на нем сдетонировали боеприпасы, то там и поднимать нечего. А вот после освобождения Одессы акваторию порта все равно чистить придется.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:12
      +1
      Цитата: rotmistr60
      А вот после освобождения Одессы акваторию порта все равно чистить придется.

      А нам не привыкать. Не так давно (по историческим меркам) чистили - видать, пришла пора опять. Нацисты регулярно там "мусорят".
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:58
    -4
    Российский военкор сообщил об уничтожении в порту Одессы среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко» ВМС Украины

    Он до сих пор ещё оставался наплаву?
    В 2022-м году также проходила информация о том, что он был потоплен во время боя у Кинбурнской косы, но по факту он тогда отделался легкими повреждениями от близких разрывов, но из строя не вышел

    Но кто-то премию за его "уничтожение" получил. Вот так конашенков и "уничтожает" в отчётах противника по многу раз.
    1. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 10:02
      +2
      В 2008-м тоже много интересного было - иногда сообщали о потоплении кораблей которые уже были потоплены в порту перед этим.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:01
    +4
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Надо ровнять с землёй весь порт Одесса.

    Не надо...а заминировать все подходы к порту с моря надо.
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 09:05
    +4
    . связи с "низким морально-психологическим" состоянием экипажа, который отказался патрулировать Днестровский лиман

    Мораль-психологическое состояние экипажа подняли и теперь он на дне. Стало быть подводники
  8. 30 вис
    30 вис Сегодня, 09:31
    +4
    Ну , вот и закончились на свидоукраине надводные боевые корабли . СДК был последним . Остались надувные лодки и бронекатера . Да и не нужен этому недоразумению военный флот . Тем более всё идёт к тому , что выхода к морю у свидомых больше не будут . hi
  9. Есаул
    Есаул Сегодня, 09:55
    -1
    Что это спустя больше года его решили всё-таки уничтожить? Может ждали когда Циркон можно будет испытать?
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:01
      +2
      Нет просто в МО РФ ждали , пока на "Олигофренко" не погрузят максимум противокарабельных ракет , используя этот корабль как плавучий склад БП.
    2. Тополь
      Тополь Сегодня, 10:23
      0
      Наши решили помочь шумерам создать подводный флот, о котором они мечтают.
  10. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 10:00
    +3
    Патрулировать Днестровский лиман? Серьезно? о_О" Это лужа глубиной метров в 10 по фарватеру, который к тому же постоянно замывает... У меня разрыв шаблона :)
  11. Serg65
    Serg65 Сегодня, 10:34
    0
    Славный был когда то корабль...а погиб бесславно!
  12. solar
    solar Сегодня, 10:44
    0
    В 2022-м году также проходила информация о том, что он был потоплен во время боя у Кинбурнской косы, но по факту он тогда отделался легкими повреждениями от близких разрывов, но из строя не вышел

    Думаю, с учетом этого нужно подождать подтверждений, чтобы опять не опростоволосится с такими заявлениями.
    Тем более что пока
    Подтверждения эта информация не получила