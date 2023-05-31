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Американский сенатор снова заявил о скором контрнаступлении ВСУ: «Вы увидите впечатляющую демонстрацию силы»

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Американский сенатор снова заявил о скором контрнаступлении ВСУ: «Вы увидите впечатляющую демонстрацию силы»

Сенатор США Линсди Грэм снова заявил о скором мощном контрнаступлении ВСУ после своей поездки в Киев. Об этом сообщает американское издание Politico.


Как отметил Грэм в беседе с корреспондентом, в ближайшие дни якобы начнется контрнаступление. Первым делом украинские формирования, по его словам, постараются вернуть «некоторые стратегические места».

Вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев

- заявил сенатор.

Грэм отметил, что идут операции по «формированию», которые заключаются в нанесении ударов, растягивающих российскую оборону и путающих планы российского командования. Это свидетельствует, по мнению Грэма, о скором начале наступательных действий.

Интересно, что на вопрос о том, сможет ли до конца 2023 года Украина вернуть контроль над утраченными территориями, американский сенатор отвечать не стал. Само контрнаступление ВСУ анонсировалось в апреле, в мае, теперь уже в июне, но его все нет.

Понятно, что для масштабного контрнаступления у ВСУ недостаточно сил и средств. К тому же, высокоточные удары российских войск постоянно уничтожают определенные количества боеприпасов и военной техники. В ответ украинским формированиям остается лишь проводить диверсии и теракты против мирного населения приграничных областей России, а теперь – и Москвы, Краснодара и других городов, подвергающихся атакам беспилотников. Только вряд ли эти действия могут привести к чему-либо еще, кроме как к более интенсивным ударам по украинским военным объектам и, соответственно, к растрачиванию как раз украинского военного потенциала.
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24 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:47
    +1
    Полосатому секретную карту показали или просто в уши надули?
  2. ВлР
    ВлР Сегодня, 08:48
    +1
    Сейчас пойдут ультрапатриотические комментарии, подобные тем, которые были здесь перед украинским наступлением в Харьковской и Херсонской областях. А относиться надо серьёзно. Силы по ту сторону накоплены большие. Хочется верить, что те болезненные уроки были усвоены.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:09
      0
      Зачем дуть? Украинского наступления всё нет. Уже наши в наступление собрались
    2. стар
      стар Сегодня, 10:14
      0
      Сейчас пойдут ультрапатриотические комментарии, подобные тем, которые были здесь перед украинским наступлением в Харьковской и Херсонской областях.

      Те комментарии тоже выкладывали из ЦИПсО ВСУ. Теперь это очевидно
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:50
    +2
    А, все тот же... Он, похоже, в США вместо Ляшко у лохлов - клоун-идиот
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:50
    +1
    Американского сенатора ,клоун угостил своим любимым порошком.Мечтали вместе,глядя на карту.
  5. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 08:52
    -1
    Сенатор США Линсди Грэм снова заявил о скором мощном контрнаступлении ВСУ после своей поездки в Киев

    Самое главное, что бы этот грызли со своими шестёрка и не о делались, памперсы хоть запосли!?
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:54
    +1
    Его за компанию с Зеленским надо было отКинжалить.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:54
    0
    Вы увидите впечатляющую демонстрацию силы»

    Да начните вы конце концов это свое контрнаступление...достали уже своей трепотней.
    Это как во дворе...местный фулюган и задира подходит к дядя Степе под два метра ростом и начинает ему грозить...да я тебя порву как бумагу, да я тебя в фарш прокручу, да я тебя соплей зашибу и т. д.
    Надоело этих гопников слушать и читать.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:28
      +1
      Если это "наступление"-убийство жителей Белгородской области,то оно идет.
  8. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 08:56
    0
    Достаточно или нет сил у ВСУ мы увидим когда начнётся контрнаступление. Когда в бой будут брошены леопарды, Бредли и др... А вот достаточно ли сил у нас после тех крупных провалов СВО??????? Пока мы видим полную неспособность нашей армии и МО защитить людей в Белгородской области!!! Про Донбасс я уже не говорю. И об этом уже не скрывая говорят ДАЖЕ по ТВ!!!!
    1. wervolf1981
      wervolf1981 Сегодня, 09:04
      0
      Силы то есть, командиров у нас где надо гет, шойгу и герасимова давно пнуть пинком под зад нужно, и остальнкю генеральскую шатию - братию!!!!!
      1. Влад 63
        Влад 63 Сегодня, 09:36
        +2
        Судя по поставленным Вам минусам, большинство на этом сайте считает воеводу Герасима - гением военного искусства, а реинкарнацию Судебея - лучшим главой оборонного ведомства всех времён и народов laughing
  9. bober1982
    bober1982 Сегодня, 09:00
    -2
    Линсди Грэм начал заговариваться,его надо просто Take this guy out
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:02
    +2
    Вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев
    Закоротило "победой Украины" в башке Грэма окончательно и бесповоротно. И ладно бы если только у него одного, таких и в ЕС предостаточно причем на высоких должностях. Но это может и к лучшему, т.к. после провала "наступления" у многих может и здоровье не выдержит - инфаркт, инсульт...
  11. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:05
    +6
    Сегодня вроде как последний день весеннего контрнаступа. Который постоянно объявляли с той стороны.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:10
      0
      Угу, финальный штурм и взятие Кремля. Завтра мумию Замужнего на Абрамсе по Красной Площади повезут на параде, как он обещал.
      Ну если вообще перечислять, что хохлома обещала... То больще всего жаль собачку Шария, которую тот трахнуть обещал, если русские Бахмут возьмут...
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:12
      +1
      Теперь летнего придётся ждать wassat.......
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 10:39
        0
        Цитата: igorbrsv
        Теперь летнего придётся ждать wassat.......

        Малярша сказала что в 2024-м году ВСУ к-а-а-к на-а-ступят, так наступят!
  12. HAM
    HAM Сегодня, 09:15
    +2
    Похоже,силой заставить кохлов в "контрнаступ" не получается,пытаются янки заставить лестью......"на хвастуна не нужен нож,ему немного подпоёшь и делай с ним что хошь..."@ (Кот Базилио-великий и ужасный)...
  13. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 09:30
    +5
    1. Две сотни танков это реальная сила, недооценивать её нельзя. Так что тактический прорыв вполне возможен. (Учитывая, что в . . эстонцев не берут, так как те постоянно торопятся с ответной реакцией). Но всё же, у нас есть шансы купировать атакующий потенциал противника. Лишь бы не было излишней суеты. Бить по снабжению, складам топлива, держать связь между корректировщиками на земле и средствами поражения.

    2. В противостоянии России и бывшей Украины первой погибла Германия.
    Цивилизационная суть сумрачного тевтонского гения была в металлообработке. И вот, эта индустрия закрывается. Италии и Испании не привыкать жить в бедности, их цивилизационная матрица не изменится. А вот для Германии это уже революционная ситуация.
    Британия тоже снизит уровень потребления, цивилизационного кризиса это не вызовет, скорее британцев ждёт погружение в привычную бедность и безнадёгу.
    США где-то получат кратковременные выгоды, а вот в долговременной перспективе расходы могут не окупиться. Тогда уже об активности вокруг Тайваня можно забыть.
    Слишком много ресурсов ушло на поддержание трупа бывшей Украины.

    3. Россия. Ради выживания России придется вернуться к новой индустриализации. Да, сменятся элиты. Вместо воров и предателей типа Чубайса придут (приходят) люди, способные не воровать, и давать результат.
    Да, ещё много бездарностей занимает должности не по своим способностям. Это никакая не элита, смысла их беречь нет никакого. Так что ротация элит пройдёт спокойно. Бездарности даже нормальную оппозицию организовать не смогут, максимум уедут в ЕС или Израиль, перейдут на содержание в русофобские фонды.

    4. Бывшая Украина. Стратегически ошибочный курс на вражду к России привёл к закономерному результату. Любой, самый хитрый ум не способен сделать путь суицида успешным. Единственная стержневая идея бывшей Украины - это враждебность к русским.
    Шизофрения этой идеологии такова, что эмоции вытесняют разум.
    Бывшей Украине уже нужно всё оружие мира. Ну, осталось только стать Владычицей Морскою. Только всё равно останется у разбитого корыта. Сейчас эмоции уже переходят на уровень истерии, ошибки неизбежны.

    5. Осторожный прогноз от 31 мая 2023:
    - Отдельные украинские танки могут прорваться до окраин приморских городов, там и сгинут.
    - ресурсное противостояние блок НАТО не вытянет.
    - Осенью начнется торг по территориям раздела бывшей Украины.
    - после неудачи наступа дух украинского воинства будет подорван.
    - работа ВКС России будет усилена.
    - к зиме созреют условия для маневренной войны, прорывов и окружений на территории центральной части бывшей Украины.
    1. Влад 63
      Влад 63 Сегодня, 10:10
      -2
      По первому пункту соглашусь если наступление будет на приазовском/крымском направлении. Но есть и другие направления.
      По второму не спешите хоронить загнивающий запад. США эти поставки вооружений на укру повод запустить свой ВПК, обновить свой арсенал, заменить вооружения европейских стран времён ОВД на новые системы США и Европейских союзников. Что бы в случае чего, не было как у нас в СВО, ПТУРы 80-х годов, летит как надо 1 из пяти.
      Третий пункт. Кто будет проводить индустриализацию? Страной правят элиты крепко сидящие на "трубе". На другое не способны. И эту элиту вы не сместите никогда, пока есть ресурсы в стране которые можно выкачивать из страны. И кто эту элиту будет менять? Сама себя будет власти лишать?
      По четвертому пункту. Именно СВО объединила укронацию. Никто и никогда не мог этого сделать ранее. Тут укры должны ставить памятник Путину. Причем не один. Сначала за то что вливал миллиарды $ в укру до 2014года, потом за отказ от крымского сценария по Новороссии. Ещё один, за минские соглашения которые позволили готовится к войне с Россией в течении 8-ми лет. Ну и за блистательную и молниеносную СВО которая идёт по плану и с опережением графика.
      Ну и по пятому. Ресурсное противостояние не вытянет Россия, в антироссийской коалиции ресурсов в разы больше. И НАТО, вот как раз таки "ещё даже не начинало" (с). Ну по поводу
      к зиме созреют условия для маневренной войны
      , а этой зимой не было условий к маневренной? Угледар показал способность ВС РФ проводить такие маневры.
  14. uralex
    uralex Сегодня, 09:53
    +1
    на вопрос о том, сможет ли до конца 2023 года Украина вернуть контроль над утраченными территориями, американский сенатор отвечать не стал
    Он же заявил, что для него главное - русские (славяне) гибнут, а с какой стороны: с России или Украины - для него уже не важно... радуется "удачным" вложениям...
  15. isv000
    isv000 Сегодня, 10:36
    0
    «Вы увидите впечатляющую демонстрацию силы»

    У организма, перед смертью, тоже бывают вспышки общего просветления, затем наступает угасание, движение крови замедляется, начинается процесс окоченения... Занавес!