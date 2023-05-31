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Мощный взрыв на стыке границ Украины, России и Белоруссии лишает ВСУ возможности использовать дорогу в своих целях

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Мощный взрыв на стыке границ Украины, России и Белоруссии лишает ВСУ возможности использовать дорогу в своих целях

Из-за мощного взрыва, прогремевшего на стыке границ Украины, России и Белоруссии, ВСУ теперь лишились возможности использовать данный участок дороги.


По данным военкоров, в результате взрыва была повреждена дорога на границе Черниговской области, которая могла использоваться украинскими боевиками для танковых атак и продвижение крупных моторизованных групп.

Дорога же, о которой идёт речь, вместе с монументом, который там был в своё время установлен, носит название «Трёх сестёр» – места, где проходит граница Украины (Черниговская область), России (Брянская область) и Белоруссии (Гомельская область).

В то же время, отсутствует какая-либо информация по поводу того, когда конкретно произошёл подрыв дороги. Вполне вероятно, что для уничтожения подъезда российские войска применили стационарные заряды большой мощности, о чём можно судить по видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «РВ».



Напомним, что ранее, благодаря слаженной работе танкистов Первой Славянской бригады были поражены позиции противника на авдеевском направлении в ДНР. В ночь на 30 мая прогремела и серия взрывов в украинской столице. Система ПВО работала как в Киеве, так и в Киевской области.
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29 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:08
    +1
    Ну примерно так ДРГ и работает. В норме. Террор мирного населения в их задачи не входит, вообще-то
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:11
      +9
      Цитата: Bingo
      Ну примерно так ДРГ и работает. В норме. Террор мирного населения в их задачи не входит, вообще-то


      Руденко V: "По моим данным в Киеве был накрыт штаб, в котором находились в том числе и западные кураторы операции на Украине. Второй раз мы попадаем в яблочко. Первый раз такой штаб был уничтожен «Кинжалами» в районе Львова, тогда погибло порядка двухсот иностранных военных".
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 09:09
    +4
    Осталось две сестры.Когда-то уважаемое место было. Праздники проводились. Что интересно, что люди в деревнях в районе стыка границ говорят на абсолютно одинаковом языке. Да, похоже взорвали мост через речушка со стороны Чернигова.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:50
      +2
      Как это может помешать ДРГ пройти лесными дорогами?
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 09:56
        +2
        Для этого должны быть глаза и уши, и быстрая реакция средств усиления. В Клинцах бригада для этого есть.
  3. vet
    vet Сегодня, 09:11
    -12
    Да, это надо было очень постараться Путину и Лаврову довести ситуации до войны двух сестер! И И не нужно говорить, что Госдеп виноват! Госдеп далеко, а Кремль - близко. Но если назначать послами в Киев вечно пьяного матершинника Черномырдина и развалившего российское здравоохранение Зурабова, про которого прямо говорили, что он отрезал Украину от России и передал ее США - то непонятно, какого результата наши многомудрые правители могли ожидать.
    1. sheridans
      sheridans Сегодня, 09:18
      -2
      Лучше подлечите желчный пузырь. И Вам здоровее и в инете чище.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 09:38
        +11
        Лучше подлечите желчный пузырь. И Вам здоровее и в инете чище.


        Оно конечно так лучше для душевного спокойствия, прятать голову в песок, или ещё там куда, искать виноватых где угодно, в то время как надо оборотиться на себя.
        В чём вы именно не согласны? Или в самом деле считаете что к нашей дипломатии и внешней разведке никаких претензий нет?
        1. ник7
          ник7 Сегодня, 10:01
          0
          Или в самом деле считаете что к нашей дипломатии и внешней разведке никаких претензий нет?

          Дипломатия спасовала перед долларом увы, несмотря на нахождение на другом континенте через доллар США обладают огромным могуществом.
          Собственно российская элита олигархат и чинуши хранящие доллары в западных банках тоже на стороне США.
          Обвинять Лаврова что он не победил запад глупо.
      2. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 10:04
        +5
        Зря Вы на Алексея нападаете, он в достаточной мере прав. Я, как один из 25 миллионов русских, которые оказались за пределами России, отвечу так: одним из факторов, из-за которого нельзя было вернуться в Россию, была, проводимая в те времена, ваучерная приватизация. И лозунг в те времена был такой: Почему с этими нахлебниками должны делиться своей собственностью, которая нам выделялась по ваучеру. Тогда было бы не 10000, а меньше рублей. Все же хотели стать богатыми, поэтому и МИД не работал. Вот и результат.
    2. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 09:51
      +2
      Да, это надо было очень постараться Путину и Лаврову довести ситуации до войны двух сестер! И И не нужно говорить, что Госдеп виноват!


      Извечный украинский вопрос: "А нас за що?" Больше 15 лет никаких претензий со стороны России на территорию Украины не было. Пришёл Ющенко со своей американской женой и началась антироссийская пропаганда. Помните: ... в голодоморе виновата Россия. Самые отмороженные даже требовали многомиллиардные компенсации. Степан Бандера стал героем Украины. Ладно, сходите там сами с ума. Так, стали НАТО подвигать под границы России. А это уже крупнейшая угроза национальной безопасности России. А тут майдан со свержением законной власти, а тут травля русских на Украине, а тут Донбасс не согласившийся с майданом. И вот итог. Российские войска, кстати не готовые к войне, авантюрно ввели в Украину. И глупо говорить, что какие то послы что то отрезали и что то передали. Послы - это же просто канал передачи сигналов правительства России продажным правителям Украины. И наше правительство вместе с президентом мягко говоря обкакались и исполнили мечту америкосов по войне России и Украины.
      1. wervolf1981
        wervolf1981 Сегодня, 10:19
        0
        Обкакался??? Да нет ты что !! Его же обманули партнеры - друзья, плакался же он!!!! А вообще это всё просто договорняк, за который расплачиваются простынюе люди и с той и с этой стороны!!!
    3. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 09:53
      +4
      Но если назначать послами в Киев вечно пьяного матершинника Черномырдина и развалившего российское здравоохранение Зурабова, про которог прямо говоили, что он отрезал Укарину от россии

      С Белоруссией то же самое было, до назначения Мезенцева был полный бардак, послы были никакие, а Бабич вообще враг, которого интересовало поглощение экономики РБ олигархами из РФ, это они с Кудриным здесь пытались чудить.
    4. ник7
      ник7 Сегодня, 10:15
      0
      постараться Путину и Лаврову довести ситуации до войны двух сестер!

      Закусывать надо. Ситуацию доводили -
      -Ющенко с хамскими обвинениями РФ в голодоморе, а также олигархи УК финансировавшие нацизм.
      - в 14г власть захватила хунта бандеровцев при поддержке госдепа националисты Ярош, Турчинов управляли УК.
      Далее на УК избрали президента Поршенко начавшего перестройку УК в нацисткое государство салорейх аля 39г
      Казалось бы при чем тут Лавров ведь он не имел власть на Украине?
      Единственно в 14г Украина переродившись в салорейх объявила РФ войну и начала подготовку к оной, ВВП надо было свергать хунту.
      Правильно будет так. ВВП как главнокомандующий превентивно не устранил врага нашей страны в удобный для этого момент, так как обеспечивал олигархам вывод денег, покупки яхт и поместий в странах НАТО.
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:13
    -6
    "По данным военкоров, в результате взрыва была повреждена дорога на границе Черниговской области, которая могла использоваться украинскими боевиками для танковых атак и продвижение крупных моторизованных групп." Не знал, что танкам для атаки нужны дороги.... как немцы в 41 без дорог обходились?
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 09:18
      +10
      Да ни как они не обходились без дорог . Бензин без дорог не повезешь таки , а опеля Блиц так не вездеходы ни как . А про без дорог это как 5 армия в Белоруссии блицкриг на пупе вертела долго.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 09:25
        +2
        Вы считаете, они не смогут объехать повреждённый участок дороги длинной метров в 100-200? или засыпать щебенкой? Это же не мост.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:21
    +6
    Судя по видео и рельефу местности там под дорогой пролегали и дренажные трубы. Восстановить поврежденный участок больших проблем не вызовет, только время и затраты на ремонт. Но сам факт взрыва в информационном плане конечно имеет значение.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:31
      0
      Врядли кто-то отважится его сейчас восстанавливать
  6. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 09:29
    +3
    Эм... а танк летом не по дороге не может ехать? Просто вон там снизу слева фотки красивая ровная полянка 20 деревьев до неё и штук 40 после. Это новой конструкции хрустальные танки у противника чтоль? А инженерные машины с отвалами?
  7. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 09:36
    +3
    в результате взрыва была повреждена дорога на границе Черниговской области, которая могла использоваться украинскими боевиками для танковых атак и продвижение крупных моторизованных групп.

    Ну типа танк без дороги уже не танк. Даже комментировать смешно такую глупость.
  8. Eugen 62
    Eugen 62 Сегодня, 09:38
    +3
    "Не знал, что танкам для атаки нужны дороги.... как немцы в 41 без дорог обходились?"

    Вы будете удивлены, но в 1941 немецкие танки как раз по дорогам и наступали. Даже такой термин был "панцерштрассе". Т. е. это дорога, по которой передвигались только танковые части. Пехоту и лошадей туда не пускали. Они передвигались по другим дорогам. Чтобы медленное передвижение этих людей и грузов не тормозило наступление.
  9. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 09:41
    +2
    Ну, всé! Украинские самокатчики не пройдут!
    А вообще-то грустно это( Похоже, в глухую оборону садимся(
  10. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 09:44
    +3
    Тупая показуха. Народ держат совсем за идиотов. Хо-хлы просто плит бетонных положат и будут спокойно ездить дальше.
  11. Степняк
    Степняк Сегодня, 09:46
    0
    Зачем сломали красоту?... Объехать там можно легко.
  12. solar
    solar Сегодня, 09:55
    0
    Интересно. Украинцы повзрывали мосты и заминировали и перекопали дороги, которые ведут в Белоруссию, когда ждали наступления оттуда- сейчас не проберешься.
    Теперь вот эстафета по уничтожению связей между сёстрами перешла к российской стороне. А ведь это говорит, что инициатива в боевых действиях перешла к украинцам?
  13. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:04
    +2
    Интересное сообщение.
    Интересное хотя бы тем, что это провоцирует нас, читателей, открыть карту и посмотреть на этот участок.
    Ок, открываю карту Google, смотрю. Что вижу? Вижу пограничный переход с десятками фур-длиномеров в обе стороны. Причем, не на Белоруссию, а именно из Украины в Россию, и из России на Украину.
    Топографические снимки, если Google нам не врет, за 2023 год. Да и зелень вовсю, карты свежайшие
    Минуточку! Война же? Какие фуры, что они там везут, туда и обратно?!
    Чудны дела твои, боже... а нам тут про танки рассказывают
    https://www.google.com/maps/@52.1126698,31.7846383,1074m/data=!3m1!1e3?authuser=0&entry=ttu

  14. ada
    ada Сегодня, 10:06
    +1



    Очень примечательно. И подрыв дорожного полотна на барьерном участке местности по границе с Незалэжной.
    Это, скажем - вероятно, один из маршрутов выдвижения на вспомогательных направлениях на Северном операционном направлении (в операции НАТО по РБ) для ТГр Б-Т СиВЧ ВСУ для блокирования основных наземных маршрутов движения наших войск (сил) ОГ ВС РФ и РБ и перекрытия Восточной ГГ РБ с РФ.
    Это плохой признак.
  15. Виктор Шершнёв
    Виктор Шершнёв Сегодня, 10:30
    +1
    Глупость космических масштабов!
    Если "они там наверху" считают, что перекрыли возможность продвижения...
    (Причем взрыв-то, смешно сказать, сбоку))
    То ... Это , мягко говоря, "настораживает"...