Мощный взрыв на стыке границ Украины, России и Белоруссии лишает ВСУ возможности использовать дорогу в своих целях

Из-за мощного взрыва, прогремевшего на стыке границ Украины, России и Белоруссии, ВСУ теперь лишились возможности использовать данный участок дороги.
По данным военкоров, в результате взрыва была повреждена дорога на границе Черниговской области, которая могла использоваться украинскими боевиками для танковых атак и продвижение крупных моторизованных групп.
Дорога же, о которой идёт речь, вместе с монументом, который там был в своё время установлен, носит название «Трёх сестёр» – места, где проходит граница Украины (Черниговская область), России (Брянская область) и Белоруссии (Гомельская область).
В то же время, отсутствует какая-либо информация по поводу того, когда конкретно произошёл подрыв дороги. Вполне вероятно, что для уничтожения подъезда российские войска применили стационарные заряды большой мощности, о чём можно судить по видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «РВ».
Напомним, что ранее, благодаря слаженной работе танкистов Первой Славянской бригады были поражены позиции противника на авдеевском направлении в ДНР. В ночь на 30 мая прогремела и серия взрывов в украинской столице. Система ПВО работала как в Киеве, так и в Киевской области.