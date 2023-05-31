ВС РФ сорвали пять попыток ротации украинских формирований на Купянском направлении

На Купянском направлении подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации были сорваны пять попыток ротации украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
По словам офицера, подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ на Купянском направлении также уничтожили два минометных расчета украинских формирований и гаубицы в районе населенных пунктов Вишневой и Старицы.
Авиация группировки продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации ВСУ, по местам сосредоточения военной техники и личного состава противника. В результате ударов ВСУ теряют значительное количество своих запасов вооружений.
Отметим, что в последнее время наблюдается значительное усиление активности российских войск на Купянском направлении. Данный участок фронта представляет стратегическое значение для ВС РФ, так как успех на нем позволит, во-первых, оттеснить формирования ВСУ с территорий Луганской Народной Республики, во-вторых – освободить ранее утраченные населенные пункты Харьковской области и обезопасить российское приграничье на данном направлении.
В свою очередь, украинский режим регулярно анонсирует контрнаступление ВСУ. Но вплоть до настоящего времени контрнаступление так и не начинается, и одну из причин этого можно увидеть в активности российских войск, уничтожающих военный потенциал противника, включая его склады с оружием, боеприпасами, военную технику и личный состав украинских формирований.