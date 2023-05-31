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ВС РФ сорвали пять попыток ротации украинских формирований на Купянском направлении

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ВС РФ сорвали пять попыток ротации украинских формирований на Купянском направлении

На Купянском направлении подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации были сорваны пять попыток ротации украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.


По словам офицера, подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ на Купянском направлении также уничтожили два минометных расчета украинских формирований и гаубицы в районе населенных пунктов Вишневой и Старицы.

Авиация группировки продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации ВСУ, по местам сосредоточения военной техники и личного состава противника. В результате ударов ВСУ теряют значительное количество своих запасов вооружений.

Отметим, что в последнее время наблюдается значительное усиление активности российских войск на Купянском направлении. Данный участок фронта представляет стратегическое значение для ВС РФ, так как успех на нем позволит, во-первых, оттеснить формирования ВСУ с территорий Луганской Народной Республики, во-вторых – освободить ранее утраченные населенные пункты Харьковской области и обезопасить российское приграничье на данном направлении.


В свою очередь, украинский режим регулярно анонсирует контрнаступление ВСУ. Но вплоть до настоящего времени контрнаступление так и не начинается, и одну из причин этого можно увидеть в активности российских войск, уничтожающих военный потенциал противника, включая его склады с оружием, боеприпасами, военную технику и личный состав украинских формирований.
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2 комментария
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 09:19
    -4
    Не стоит думать, что украинский контрнаступ будет представлять собой движение огромных колонн техники и десятки тысяч укрвояк в направлении наших войск.
    Вполне возможно, что англосаксы изменили тактику ведения войны силами ВСУ и их контрнаступ будет представлять собой тот же вид боевых действий, что уже давно применяют палестинцы против израильтян или афганцы против войск США, т.е. длительная изматывающая война на истощение более сильного соперника.
  2. Тополь
    Тополь Сегодня, 10:32
    0
    Вот непонятно, зачем такие карты вклеивать в статью? Ни Вишнёвой, ни Старицы на ней не нашёл. Какую информацию она вообще несёт? Уже 100500 раз об этом писали на ВО, и ничего не меняется. Я понимаю, что трудно создать новый БПЛА или ракету, а здесь-то в чём проблема?