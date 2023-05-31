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Посол РФ о реакции США на атаку на Москву: своим молчанием Вашингтон поощряет украинских террористов

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Посол РФ о реакции США на атаку на Москву: своим молчанием Вашингтон поощряет украинских террористов

Власти Соединенных Штатов фактически проигнорировали факт атаки БПЛА на столицу Российской Федерации. Тем самым они выдали индульгенцию украинским военным на любые действия, в том числе террористического характера.

По информации посольства России в Вашингтоне, об этом говорил посол РФ Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов о реакции США на атаку украинских беспилотников на Москву.

Дипломат заявил, что Соединенные Штаты поощряют Киев на продолжение военных действий, а не на урегулирование конфликта. При этом киевские власти считаются только с позицией западных политиков, возглавляемых администрацией Белого Дома.

Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами – это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооруженными силами

- выражает посол официальную позицию России.

И хотя своим молчаливым одобрением Вашингтон поддерживает действия киевского режима, американские власти лицемерно делают вид, что они не имеют к этому никакого отношения. В Совете национальной безопасности США даже заявляли, что выступают против атак на внутренние регионы России.

Антонов заявил, что удар дронов по Москве российское руководство однозначно квалифицирует как акт терроризма и решительно его осуждает. Дипломат отмечает, что атака была направлена на мирных жителей и не имела никакого военного смысла.
Использованы фотографии:
https://vk.com/rusembusa
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24 комментария
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 09:01
    +2
    Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами – это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооруженными силами

    А другого от них и ожидать не приходиться. Уже всем ясно, что Штаты ведут прокси-войну против России, а украинцы это лишь расходный материал. Жаль, что жители территорий , когда-то называемой Украина, этого не понимают.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:25
      +5
      Может хватить на американскую совесть давить, которой нет, а просто полностью восстановить связи России с КНДР и Ираном, по всем направлениям, дать возможность (а также оружие и те же беспилотники) заинтересованным лицам в массированных атаках по американским базам в Сирии, Ираке и других странах мира, вот тогда у американцев появится заинтересованность в ведение переговоров с нами и закончится период молчания.
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 09:35
        -3
        А вы слыхали главную новость вчерашнего дня?
        Жительница Рублёвки сбила xoxляцкий беспилотник банкой чёрной икры!..
        good
      2. стар
        стар Сегодня, 10:02
        +1
        Дело не в отсутствии совести, а в том, что США и Британия - это наши враги и были ими всегда. А наши политики общаются с ними, как с «бывшими партнерами», которыми они никогда не были (но иногда делали вид, когда им это было выгодно).
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:42
      0
      Можно долго рассуждать о выдержке, взвешенности решений, не применении силы в отношении стран через которые течет поток оружия на Украину. Город Шебекино ежедневно подвергается артобстрелям из НАТОвской 152 мм артиллерии, что еще нужно для ответа ? или заверения о неприменении поставляемого оружия в отношении материковой России уже тоже ложь ? Поймите, что мы сами провоцируем Запад на агрессию против нас, бью только мямлящих и слабых. Удары по приграничным районам Польши где сосредоточено переправляемое НАТОвское оружие надолго их охладит.
    3. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 10:17
      +1
      Руководство России, не противодействуя поставкам оружия и не нанося ущерба интересам западных стран, фактически, подталкивает их к ведению войны чужими руками. Вести такую США могут бесконечно долго. И эта ловушка свидетельствует вовсе не о наличии государственной мудрости у планировавших " СВО".
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 09:05
    +1
    Такое ощущение, что посол обиделся. А "балтийцы не обижаются, балтийцы - мстят." (с)
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:11
    +2
    Посол РФ о реакции США на атаку на Москву: своим молчанием Вашингтон поощряет украинских террористов
    . А может стоит отказаться от своих, чьих то фантазий, заблуждений и заняться своими делами, решением конкретных проблем САМИМ и так как надо НАМ!?!?!?
    Взывать к совести полосатиков, наглов и прочих гейропейских... а в этом хоть какой то смысл есть???
    Политес и прочая фигня, на которые забугорные большой болт положили... в общении с ними, пора отбросить и говорить на том языке, которого они достойны.
    Т. е. не опускается до их уровня, а по возможности сразу в лоб и со всего маха!!! Они поймут, такой уж. "язык" доходчивый, проверено временем!
    1. стар
      стар Сегодня, 09:58
      0
      Взывать к совести полосатиков, наглов и прочих гейропейских... а в этом хоть какой то смысл есть???

      Конечно - им за это зарплату платят! А у них семьи, дети (в Англии), налоги на недвижимость в центре Москвы… Жить то как-то надо..
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:12
    +2
    Власти Соединенных Штатов фактически проигнорировали факт атаки БПЛА на столицу Российской Федерации.
    А разве надеялись на реакцию осуждающую действия Украины? Те кто поставил перед собой цель ослабить, а в последствии уничтожить Россию не будут бить по рукам, которые сегодня пытаются выполнять за них эту работу.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 09:18
      0
      Чего им осуждать, если они, возможно, даже помогали в осуществлении этой атаки. Сами себя высечь должны, что ли?
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 09:18
      0
      Они воюют, а при ведении войны нанесение любого вреда противнику хорошо есть
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:12
    0
    Оставим заявление посла России в США за скобками.Надо смотреть точное время ,когда он сказал это.Вчера прошёл заочный не понятный диалог между МИД Англии и представителем Белого Дома Жан - Пьером .Если англичанин безоговорочно поддержал ВСУ ,то Жан Пьер дословно сказала вот это:
    Похоже англичане хотят подставить США.А если дрон неожиданно прилетит в посольство США в Москве?Белому Дому придётся отвечать в своём стиле ,не обвиняя Украину.Довольно интересная ситуёвина получится.
    1. стар
      стар Сегодня, 10:06
      0
      Англичане были счастливы, если бы Третья мировая случилась без их участия, а США, Россия и Европа уничтожили бы друг друга. Но примерно так же думают американские евреи, только заменяя Англию на США в той же конструкции.. Неизменным для них остается только участие России и Европы.
  6. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 09:20
    +1
    Как говорят пожилые люди Господи…, они нас всех ненавидят, быстрой смерти желают, а этот, и не только он, играют в какие понятия и правила тьфу ..
  7. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:30
    +2
    Противно! Когда то мы были Великой страной. А теперь слуга жалуется, что господин не обращает внимания на его проблемы.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:30
    +2
    Посол РФ о реакции США на атаку на Москву: своим молчанием Вашингтон поощряет украинских террористов

    Да. представьте себе, поощряет!!!
    Вашингтон поощряет ВСЁ, что наносит моральный и материальный ущерб престижу. экономике и суверенитету России. А вы только что узнали?! Или вас учили в МГИМО надувать щёки и озвучивать, как попугай, постулаты от МИД РФ?!
    Мне, например, понравилась реакция МИД РФ на высылку сотни немецких дипломатов в ответ на высылку двадцати российских дипломатов...
    * * *
    Вашингтон уже должен был огрести по полной мере за взрывы на «СП» и за свои заявления (имеется ввиду слова Байдена) по этому поводу...А чего ещё ждать? Или место укладки кабелей между США и GB по дну Атлантики покрыто мраком? Или кишка тонка?
    Тогда, какого хрена нужно пыжиться и демонстрировать дряблое, немощное тело?!
  9. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 09:36
    +6
    мид, надоел уже своими стенаниями,никто, украинцев,осуждать не будет.....начали дело,доводите до конца,а не нойте
  10. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 09:39
    +5
    Пусть посол скажет спасибо, что хоть не ядерную бомбу с дронов сбросили. А ведь могли. Все равно безропотно утремся и не ответим. Потому что нас так провоцируют. Как выяснилось, эти дроны даже нельзя вычислить кто и откуда запустил и нельзя остановить.
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:42
    +1
    ну и че РФ сделает народ РФ ждет жестких ответов за такое а не демагогию !!!!!!
  12. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 09:47
    +2
    Я вообще не понимаю, зачем жаловаться американцам. РФ не член НАТО, поэтому американцы и не обязаны нас защищать. С чего это вдруг? У РФ должна быть своя армия.
  13. VIK1711
    VIK1711 Сегодня, 10:02
    0
    А почему беспилотники не прилетели в посольства США, СК, ... да до овоща ещё куда могли прилететь...
  14. Arisaka
    Arisaka Сегодня, 10:17
    +1
    Интересно, сколько ещё наши будут играть в игру "Мы пошли в крестовый поход против язычников, это не война". А у людей война. И у украинцев война и у американцев и у поляков. А у нас вот не война.
    Это какой-то газлайтинг по отношению к своему народу.
    Бомбить Москву - терроризм? Это во время войны-то? Я напомню, что СССР уже 8 августа 41 успешно отбомбился зажигательными по ночному Берлину и всё сделал правильно. Это возымело отличный эффект и в СССР и среди тогдашних союзников.

    А у нас всё играют в какую-то игру детскую. В надежде, что если повторять про СВО, то все в это верят.
  15. solar
    solar Сегодня, 10:21
    0
    Дипломат заявил, что Соединенные Штаты поощряют Киев на продолжение военных действий, а не на урегулирование конфликта.

    В ведомстве Лаврова реальность утрачивают? Он не знает, что ООН, благодаря полному непрофессионализму МИДа , уже трижды (трижды, Карл!) признал Россию государством- агрессором практически полным составом ООН, включая Индию и Китай, которые сначала были нейтральны, но позже также проголосовали за это? Что дает право Украине по ст. 51 Устава ООН на самооборону в любом виде- индивидуальную, коллективную, на территории страны, признанной агрессором- он это не знает?
    Сначала, имея право вето в Совбезе, допустили признание ООН страной- агрессором, потом окончательно потеряли контроль над ситуацией, допустив, что за это проголосовали Китай и Индия- и на что и кому он теперь жалуется? На Западе с его жалоб только посмеются. Раньше нужно было думать, а не сопли жевать:((