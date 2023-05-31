Власти Соединенных Штатов фактически проигнорировали факт атаки БПЛА на столицу Российской Федерации. Тем самым они выдали индульгенцию украинским военным на любые действия, в том числе террористического характера.
По информации посольства России в Вашингтоне, об этом говорил посол РФ Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов о реакции США на атаку украинских беспилотников на Москву.
Дипломат заявил, что Соединенные Штаты поощряют Киев на продолжение военных действий, а не на урегулирование конфликта. При этом киевские власти считаются только с позицией западных политиков, возглавляемых администрацией Белого Дома.
Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами – это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооруженными силами
- выражает посол официальную позицию России.
И хотя своим молчаливым одобрением Вашингтон поддерживает действия киевского режима, американские власти лицемерно делают вид, что они не имеют к этому никакого отношения. В Совете национальной безопасности США даже заявляли, что выступают против атак на внутренние регионы России.
Антонов заявил, что удар дронов по Москве российское руководство однозначно квалифицирует как акт терроризма и решительно его осуждает. Дипломат отмечает, что атака была направлена на мирных жителей и не имела никакого военного смысла.