Военное обозрение
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В Германии большинство населения выступает против поставок ракет большой дальности Украине

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В Германии большинство населения выступает против поставок ракет большой дальности Украине

В Германии 66% опрошенных граждан считают, что поставлять Украине ракеты большой дальности не нужно. Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов населения, проведенных телеканалами RTL и NTV.


Таким образом, большинство рядовых граждан ФРГ отнюдь не разделяют настрой руководства НАТО и Евросоюза на усиление военной помощи Украине. Немцы видят в этом дальнейшую эскалацию конфликта, чего закономерно опасаются. К тому же, не стоит забывать, что у многих граждан Германии есть родные, близкие, друзья и знакомые в России, о которых они могут переживать.

Ранее стало известно, что киевский режим просит Германию передать ему ракеты Taurus с дальностью стрельбы до 500 км. Такая дальность стрельбы нужна исключительно для нанесения ударов по Российской Федерации, поскольку все освобожденные территории имеют меньшее расстояние от пунктов потенциального размещения украинских ракет.

Власти США, напомним, якобы не одобряют применение западного оружия по территории «старой» (до 2014 года) Российской Федерации. Однако фактически и действия, и заявления высокопоставленных американских руководителей потворствуют терактам и диверсиям украинского режима на территории российского государства. Поэтому такие заявления призваны лишь создавать в глазах мировой общественности имидж США как «миролюбивого государства», заинтересованного лишь в восстановлении Украины в ее прежних границах.

Но на самом деле главная цель Вашингтона – ослабление России, и это не исключает нанесения ударов по целям на российской территории. Руководство Российской Федерации неоднократно предупреждало страны Запада об опасности поставок подобных видов вооружений.
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18 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 09:11
    +5
    Особенность политической системы Германии состоит в том, что она является полностью независимой от немецкого избирателя. Это очень удобно. Все вопросы можно решить просто по звонку из Вашингтона.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:41
      0
      Это конечно интересно, но по факту газ в Германию идёт и нефть тоже, производство и социалка работают, зарплаты платятся и никто с голоду не пухнет, поэтому вроде как немцы против поставок работ большой дальности на Украину, но уж больно как-то лениво и неоднозначны их "против", потому что кроме всего прочего всё остальное оружие из Германии на Украину идёт стабильно и в огромном количестве и никто из бюргеров по этому поводу на демонстрации не выходит. negative
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:45
      +4
      И что с этих выступлений отдельных граждан с отдельно взятых телеканалов ? В Германии 90 % жителей вообще наплевать на то что происходит за калиткой их дома, это не мое мнение а тех кто там живет уехав из России. Не стоит выдавать желаемое за действительное, это в 60-80 гг прошлого века в Европе было мощное антивоенное движение, сейчас каждый сам за себя, лишь бы его не трогали.
    3. Комментарий был удален.
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: Roma-1977
      Особенность политической системы Германии состоит в том, что она является полностью независимой от немецкого избирателя.

      А они и не скрывают
      Глава МИДа ФРГ Анналена Бербок:
      «Неважно, что думают мои немецкие избиратели»

      02/09/2022

      Ещё относительно недавно на Западе любили, с подачи старика Бжезинского, рассуждать, чья у нас элита - наша или их?
      Мы-то со своими как-нибудь разберёмся, а вот тевтоны пусть сегодня подумают о том, чьё у них руководство и как потом от этой субстанции отмываться.
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: Roma-1977
      то очень удобно. Все вопросы можно решить просто по звонку из Вашингтона.


      Так вся выборная система создавалась "под себя", оккупационными властями США и Британии. Такая же выборная система и в постсоветских лимитрофах.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:12
    -2
    Ну там до Берлина лететь ближе, чем до Кремля, так что логично... Они потом этими же ракетами деньги выбивать будут
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:14
    +9
    Большинство считает. Смешно. Миром давно правит агрессивное меньшинство, и в отдельных странах, и в целом. "Радужные", олигархи, масонские ложи и прочие "клубы по интересам". Мнение " простого человека" ничего не решает.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:26
      +4
      Разве спрашивают,это "население".Что скажут ливерным,то и сделают
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:15
    0
    В Германии большинство населения выступает против
    . А какое теперь это имеет значение? Раньше надо было думать, когда за зелёную плесень голосовали или НЕ Голосовали против неё.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:26
    +1
    В Германии большинство населения выступает против поставок ракет большой дальности Украине
    Главный вопрос заключается в том что, а кто-то из политического руководства Германии слушает это большинство? Если вопрос согласуют с американцами, заручатся их поддержкой, то не исключено, что поставят. А Сша даст обещание защитить в случае чего. Даже папуасам из Папуа - Новой Гвинеи дали обещания защищать от "врагов".
  6. ork_333
    ork_333 Сегодня, 09:33
    +2
    Какая разница, что там считает большинство жителей... Это никогда не влияло на решение властей.
  7. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:40
    +1
    Угу, словно вопросы поставок,от граждан зависят.И граждане эти решения принимают.
  8. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 09:42
    +1
    В Германии 66% опрошенных граждан считают, что поставлять Украине ракеты большой дальности не нужно.
    Ага, щас их мнение послушают, и...... всё-равно поставят. Поставят, и ВСУки сразу-же их применят. Даже не сомневаюсь.
  9. solar
    solar Сегодня, 09:44
    +4
    В Германии большинство населения выступает против поставок ракет большой дальности Украине

    А где-то такие вопросы голосованием по телевизору решают?
    В Германии 66% опрошенных граждан считают, что поставлять Украине ракеты большой дальности не нужно. Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов населения, проведенных телеканалами RTL и NTV.

    Лукаво написано. В заголовке речь идет о большинстве населения, а в тексте статьи- об аудитории конкретных телеканалов.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:49
    0
    Мнение населения в Германии руководящих политиков мало интересует...над ними стоит дядя Сэм который ими и командует.
  11. uralex
    uralex Сегодня, 10:01
    +1
    В Германии большинство населения выступает против поставок ракет большой дальности Украине
    На Украине тоже большая часть населения была против конфликта с Россией, а что толку?...
  12. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:20
    0
    Нашим бы говорящим головам донести до Германии и другим поставщикам что наступит момент когда возврат за поставленное вооружение Украине будет в тротиловом эквиваленте с доставкой прямо им на дом. soldier
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:52
    0
    В Германии 66% опрошенных граждан считают, что поставлять Украине ракеты большой дальности не нужно.

    Я понимаю что это Запад и они по привычке смотрят на всякие там рейтинги и волеизъявления.Но по сути ,кто сейчас вообще смотрит на мнение людей ?
    Украина прежде всего - основной посыл действия