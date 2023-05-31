В Германии 66% опрошенных граждан считают, что поставлять Украине ракеты большой дальности не нужно. Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов населения, проведенных телеканалами RTL и NTV.
Таким образом, большинство рядовых граждан ФРГ отнюдь не разделяют настрой руководства НАТО и Евросоюза на усиление военной помощи Украине. Немцы видят в этом дальнейшую эскалацию конфликта, чего закономерно опасаются. К тому же, не стоит забывать, что у многих граждан Германии есть родные, близкие, друзья и знакомые в России, о которых они могут переживать.
Ранее стало известно, что киевский режим просит Германию передать ему ракеты Taurus с дальностью стрельбы до 500 км. Такая дальность стрельбы нужна исключительно для нанесения ударов по Российской Федерации, поскольку все освобожденные территории имеют меньшее расстояние от пунктов потенциального размещения украинских ракет.
Власти США, напомним, якобы не одобряют применение западного оружия по территории «старой» (до 2014 года) Российской Федерации. Однако фактически и действия, и заявления высокопоставленных американских руководителей потворствуют терактам и диверсиям украинского режима на территории российского государства. Поэтому такие заявления призваны лишь создавать в глазах мировой общественности имидж США как «миролюбивого государства», заинтересованного лишь в восстановлении Украины в ее прежних границах.
Но на самом деле главная цель Вашингтона – ослабление России, и это не исключает нанесения ударов по целям на российской территории. Руководство Российской Федерации неоднократно предупреждало страны Запада об опасности поставок подобных видов вооружений.