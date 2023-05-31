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Подразделения территориальной обороны Белгородской области будут готовить на базе войсковых частей Минобороны

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Подразделения территориальной обороны Белгородской области будут готовить на базе войсковых частей Минобороны

Территориальная оборона Белгородской области будет готовиться на базе войсковых частей Минобороны РФ, очередная группа готовится к отправке на обучение. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.


Белгородская область направляет очередную группу численностью сто человек на одну из баз Минобороны, где добровольцы пройдут необходимую подготовку. Обучение будет проходить как на территории области, так и других регионов. Другие подробности подготовки Гладков не привел.

Сегодня провели встречу вместе с командиром полка и командирами батальонов белгородской самообороны. Обсудили предложения по продолжению боевого сплачивания на базе воинских частей Министерства обороны РФ (...) Очередная группа из 100 человек отправится туда в ближайшее время

- написал губернатор в своеи ТГ-канале.

На сегодняшний день в области создано семь батальонов теробороны, общее количество добровольцев уже превысило 3 тысячи человек. Подразделения располагаются вдоль границы, власти региона обеспечивают бойцов всем необходимым, кроме оружия, а необходимость в этом есть, это доказали события 22 мая в Грайворонском районе. Сейчас власти ищут пути решения этой проблемы, ведь согласно закону, выдавать вооружение подразделениям самообороны запрещено.

(...) добровольцев обеспечивают летней, осенней, зимней формой, касками и бронежилетами, а также допоборудованием, в том числе коптерами, рациями, биноклями, металлоискателями, аптечками первого эшелона

- добавил Гладков.
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29 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:48
    +2
    Сам смысл обстрелов Белоородской области-посеять панику и растянуть части с фронта.Понятно,что тероборону надо было готовить еще год назад.Теперь дошло,припекло.И опять же надо для этого время.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:54
      +2
      Прилетов очень много по Шебекино и Грайворонскому району , бьют из НАТОвской артиллерии 152 мм, кстати по заверениям Запада это оружие не должно использоваться против материковой России, врут как обычно, тут вопрос другой сможем ли мы достойно ответить, и бить тут надо по приграничным районам Польши и западной Украины, пока не перекроем границы, эта "музыка" будет вечной am Что могут отряды самообороны против артиллерии и дальнобойных ракет ?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:05
        +1
        У натовцев,калибр 155 мм.Но это сути не меняет.Отряды самообороны смогут оказать сопротивление при вторжении ДРГ.Против артиллерии и дальнобойных ракет сделать ничего не смогут,как и ПВ,к слову скажем.Для этого есть части усиления границы
    2. Овсиговец
      Овсиговец Сегодня, 10:00
      +9
      По уму не тероборону клепать, а армию до 1.5 лямов надо было не в 2023 увеличивать, а в 2020..... А так то мы все умны задним числом и со стороны
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 10:04
        0
        Ну так как я понимаю наш главный военный план это ждать контрнаступление ВСУ и копать окопы, так граница от этого не передвинется и буферной зоны не будет.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:39
        0
        Да тут как бы и полутора лямов явно недостаточно.Тут даже не про действия,войну на Донбассе,а про вообще всю страну и обстановку вокруг нас
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:02
      +1
      Это инициатива снизу или запоздалое шевеление сверху?
      А как насчёт Брянской, Курской, Ростовской, Псковской, Ленинградской, Мурманской областей и Республики Карелия, да и остальных областей Европейской части России? Там ведь те же угрозы существуют где-то в большем а где-то в меньшем количестве. soldier
    4. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 10:11
      0
      Приглашённый эксперт у Соловьёва в передаче минут десять хвалил инициативу белгородского губернатора.
      И экипировка у теробороны есть и транспорт и тыловое обеспечение.
      Только оружия не дают...
      Сразу же вспомнился сюжет эпохи наполеоновских войн.
      Бонапарт призвал к ответу своего генерала, без боя сдавшего врагу Дрезден.
      - На это у меня было целых девять причин, - отвечал генерал, - во-первых у нас не было пороха!..
      - Мне достаточно этой одной, - процедил Наполеон, - остальные восемь причин можешь оставить себе!
      Тероборона без оружия не войско!
  2. Аскет
    Аскет Сегодня, 09:53
    +6
    Тероборона без оружия это стройбат образца советских времен.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 10:19
      0
      Не понимаю,зачем изобретать велосипед?
      Ответ постой - кадрированные части МО,ФСВ и Россгвардии .
      Все остальное - это цирк с конями.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 10:22
      0
      Цитата: Аскет
      Тероборона без оружия это стройбат образца советских времен.

      О! Это страшное войско! Им даже оружие не выдают, только лопаты...
  3. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 09:54
    +3
    После того как Пригожин хотел взяться за подготовку территориальной обороны и известных событий, надо же и МО изобразило шевеление.
  4. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 10:04
    +5
    Лучше бы подготовку Вагнеру доверили.
  5. NaBerlin
    NaBerlin Сегодня, 10:07
    +3
    Ну, значит будут учить уставы и подшивать воротнички, да, и журналы заполнять. На убой ребят готовят...
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 10:25
      0
      Цитата: NaBerlin
      Ну, значит будут учить уставы и подшивать воротнички, да, и журналы заполнять. На убой ребят готовят...

      Там мужики тёртые собрались, на убой не дадутся. А вот Пригожина послушать могут...
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:08
    +2
    А чем тер.оборонщики без оружия отбиваться будут - крепким словцом ?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:22
      0
      Повзводно, прикрываясь огнемётами.
    2. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 10:39
      0
      А чем тер.оборонщики без оружия отбиваться будут - крепким словцом ?

      Конечно все это мутно. Даже дать им оружие. Но какое, минометы и артиллерию? Ну дадут стрелковое, где ПКМ самое серьезное оружие. Проще вернуться к советской системе, погранзона без населения и сельхозугодий. Там встречать и там уничтожать силами мангрупп. Конечно, погранвойска необходимо восстанавливать.
  7. Анадыреанец
    Анадыреанец Сегодня, 10:09
    +2
    Год назад нужно было это делать, и ежи ставить и окопы копать и рвы.
  8. штурм
    штурм Сегодня, 10:10
    -1
    Сейчас власти ищут пути решения этой проблемы, ведь согласно закону, выдавать вооружение подразделениям самообороны запрещено.


    Госдума РФ славится способностью сверх быстрого одобрения законов инициированных из Кремля, пусть хоть иногда и для пользы народа России проработает и в ускоренной режиме рассмотрит и примет закон о вооружении подразделений территориальной обороны.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 10:22
      0
      Что это терроборона изменит в возникших проблемах на границе?
      На дворе не 1812 год.
  9. Борис 1
    Борис 1 Сегодня, 10:13
    +2
    Как в 93 ЕБН автоматики дать, так пожалуйста, а как народу родину защищать так не ага. Мы всё помним господин Шойгу.
  10. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 10:17
    +1
    нахрена им аптечки если они безоружны, людей под танки с сапёрными лопатками как штрафников в ВОВ, кремлёвских деятелей надо бы посадить в окопы и выдать котелки, пусть воюют вместо того чтобы в хоккей играть и по 11 шайб забивать
  11. isv000
    isv000 Сегодня, 10:19
    +1
    Сейчас власти ищут пути решения этой проблемы, ведь согласно закону, выдавать вооружение подразделениям самообороны запрещено.

    Порой мне кажется, что наши власти живут в параллельном мире и заглядывают к нам посмотреть, не сдохли ещё? Страшно далеки они стали от народа! Выдать территориалам бинокли это, конечно, хорошо, рогатки ещё не забудьте...
  12. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 10:19
    +1
    Во-первых, сама по себе нужда в теробороне - это следствиеинаших же просчетов:ликвидации погранвойск.
    Во-вторых, я что-то юмора не пойму - а какой смысл в теробороне без оружия?
    1. bubalik
      bubalik Сегодня, 10:25
      0
      Во-вторых, я что-то юмора не пойму - а какой смысл в теробороне без оружия?

      ,,,без оружия и если добровольно вступил,отказаться от службы в теробороне будет нельзя, потому что законом это не предусмотрено -ответственность будет та же, как и при отказе или уклонении от частичной мобилизации.
  13. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 10:22
    0
    И все же лучше создавать в/части прикрытия гос.границы. Вот очень сомневаюсь, что тер. оборона сама сможет выполнять задачи по обороне. У них просто не будет ни необходимого вооружения, ни штата. Если только в помощь в/частям прикрытия гос. границы.
  14. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 10:24
    +1
    Прежде наверное нужно определиться с функциями этих батальонов. А сейчас кажется что просто а давайте что нибудь сделаем, создадим эти батальоны. А где они будут защищаться, под чьим командованием... или типа это будут как партизанские отряды в тылу врага по примеру войны 1812 года?
    Должны быть опорные точки линии обороны, с фортификационными сооружениями. Где при опасности вторжения и должны собираться местные жители, получать оружие и занимать оборону. А получать оружие в войсковых частях там же, и кроме оружия нужно много ещё что, включая аптечки, провиант и аммуницию, каска, бронежилет...
    И у линии обороны прифронтовой (приграничной) местности должно быть командование МО, в тесной связи с местной администрацией и силовыми органами.
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:49
    0
    А может к подготовке тер обороны добавить военное положение в прилегающих областях с Украиной ? Это гораздо упростит многие вещи в управлении