Подразделения территориальной обороны Белгородской области будут готовить на базе войсковых частей Минобороны

Сегодня провели встречу вместе с командиром полка и командирами батальонов белгородской самообороны. Обсудили предложения по продолжению боевого сплачивания на базе воинских частей Министерства обороны РФ (...) Очередная группа из 100 человек отправится туда в ближайшее время

(...) добровольцев обеспечивают летней, осенней, зимней формой, касками и бронежилетами, а также допоборудованием, в том числе коптерами, рациями, биноклями, металлоискателями, аптечками первого эшелона