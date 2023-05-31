Подразделения территориальной обороны Белгородской области будут готовить на базе войсковых частей Минобороны

Территориальная оборона Белгородской области будет готовиться на базе войсковых частей Минобороны РФ, очередная группа готовится к отправке на обучение. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Белгородская область направляет очередную группу численностью сто человек на одну из баз Минобороны, где добровольцы пройдут необходимую подготовку. Обучение будет проходить как на территории области, так и других регионов. Другие подробности подготовки Гладков не привел.
Сегодня провели встречу вместе с командиром полка и командирами батальонов белгородской самообороны. Обсудили предложения по продолжению боевого сплачивания на базе воинских частей Министерства обороны РФ (...) Очередная группа из 100 человек отправится туда в ближайшее время
- написал губернатор в своеи ТГ-канале.
На сегодняшний день в области создано семь батальонов теробороны, общее количество добровольцев уже превысило 3 тысячи человек. Подразделения располагаются вдоль границы, власти региона обеспечивают бойцов всем необходимым, кроме оружия, а необходимость в этом есть, это доказали события 22 мая в Грайворонском районе. Сейчас власти ищут пути решения этой проблемы, ведь согласно закону, выдавать вооружение подразделениям самообороны запрещено.
(...) добровольцев обеспечивают летней, осенней, зимней формой, касками и бронежилетами, а также допоборудованием, в том числе коптерами, рациями, биноклями, металлоискателями, аптечками первого эшелона
- добавил Гладков.