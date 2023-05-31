СЦКК: Число жертв обстрела птицефабрики в ЛНР со стороны ВСУ выросло до пяти

В последние дни резко возросло количество террористических обстрелов российских мирных населенных пунктов со стороны ВСУ. Что характерно, артиллерийские удары наносятся исключительно по гражданским объектам и приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения.
Так, прошедшей ночью украинские военные нанесли удар с использованием американской РСЗО HIMARS по поселку Карпаты Перевальского района ЛНР. Целью ВСУ стали птицефабрика и строительный городок.
Согласно сообщению СЦКК, опубликованном в ТГ-канале представительства, на данный момент жертвами террористического обстрела стали пять человек (ранее сообщалось о четырех) и еще 19 получили ранения разной степени тяжести (ранее сообщалось о 16). По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, противник выпустил 4 ракеты, три из которых содержали в себе поражающие элементы в виде шрапнели.
Стоит отметить, что удар по поселку Карпаты стал не единственным террористическим актом, совершенным украинскими военными минувшей ночью. Под ожесточенным артиллерийским обстрелом также находился город Шебекино Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, осколочные ранения получили два человека. Сегодня планируется начало эвакуации детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Под обстрелом - снова село Тёткино на юго-западе Курской области.