Украинская армия 31 мая в очередной раз обстреляла из танка пограничный пункт автомобильного пропуска "Погар" в Брянской области.
Сообщается, что атака произошла ранним утром - в течение 30 минут по пункту пропуска были выпущены около десяти снарядов, в результате чего повреждения получил магазин беспошлинной торговли и объект пограничной инфраструктуры. Информация о пострадавших отсутствует.
Ранее, 29 мая, также из танка был произведен обстрел пункта пропуска в районе населенного пункта Белая Березка Трубчевского района Брянской области. В результате обстрела получили повреждения объекты электро- и водоснабжения. Кроме того, в результате попадания снаряда упало дерево на местном кладбище. Никто из людей не пострадал. Пгт Белая Березка находится на границе с Черниговской областью Украины.
Также сегодня стало известно о попытке с помощью дронов атаковать Климовский район той же Брянской области. Несколько БПЛА были сбиты, несколько лишили сигнала с помощью устройств РЭБ.
Российские населенные пункты, расположенные вблизи границы с контролируемыми киевским режимом регионами, регулярно подвергаются обстрелам со стороны боевиков киевского режима. Только в течение последних нескольких дней поступали сообщения об обстрелах населенных пунктов Нехотеевка, Головчино и Журавлевка в Белгородской области, пограничного пункта пропуска "Троебортное" в Брянской области, была пресечена попытка атаки приграничных районов Курской области при помощи беспилотника. Также был нанесен удар по гуманитарной колонне, возвращавшейся из освобожденных районов оккупированной Харьковской области.