В Эстонию на учения прибудет рекордное количество кораблей и морских пехотинцев НАТО

В Эстонии пройдут учения Baltops 23, в которых примут участие более 30 военных кораблей Североатлантического альянса и свыше 3700 морских пехотинцев. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.
Как отметил командующий военно-морскими силами Эстонии Юри Саска, данные военные учения являются очень масштабным, историческим событием для страны. Это связано с тем, что ранее ВМС Североатлантического альянса ранее никогда не присутствовали в Эстонии в таком количестве.
Известно, что в военных учениях будут участвовать военно-морские силы США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Польши, Литвы, Латвии. Сейчас в порт Таллина уже прибыли корвет ВМС Франции Commandant Blaison (F793) и десантный корабль Королевского флота Великобритании HMS Albion (L14).
Кроме того, известно, что в Финляндию в рамках учений Baltops 23 тоже прибыл военно-морской отряд НАТО из трех военных кораблей ВМС стран Североатлантического альянса – Норвегии, Германии и Франции. В ВМС Эстонии утверждают, что прибытие кораблей Североатлантического альянса в страну является запланированной частью маневров.
Отметим, что в последние годы НАТО серьезно активизировало свое военное присутствие в странах Прибалтики. Это связано с наращиванием сил альянса неподалеку от рубежей Российской Федерации в рамках расширения НАТО. Подобные действия альянса свидетельствуют о наличии агрессивных планов в районе Балтийского моря.