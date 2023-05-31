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В Эстонию на учения прибудет рекордное количество кораблей и морских пехотинцев НАТО

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В Эстонию на учения прибудет рекордное количество кораблей и морских пехотинцев НАТО

В Эстонии пройдут учения Baltops 23, в которых примут участие более 30 военных кораблей Североатлантического альянса и свыше 3700 морских пехотинцев. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.


Как отметил командующий военно-морскими силами Эстонии Юри Саска, данные военные учения являются очень масштабным, историческим событием для страны. Это связано с тем, что ранее ВМС Североатлантического альянса ранее никогда не присутствовали в Эстонии в таком количестве.

Известно, что в военных учениях будут участвовать военно-морские силы США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Польши, Литвы, Латвии. Сейчас в порт Таллина уже прибыли корвет ВМС Франции Commandant Blaison (F793) и десантный корабль Королевского флота Великобритании HMS Albion (L14).

Кроме того, известно, что в Финляндию в рамках учений Baltops 23 тоже прибыл военно-морской отряд НАТО из трех военных кораблей ВМС стран Североатлантического альянса – Норвегии, Германии и Франции. В ВМС Эстонии утверждают, что прибытие кораблей Североатлантического альянса в страну является запланированной частью маневров.

Отметим, что в последние годы НАТО серьезно активизировало свое военное присутствие в странах Прибалтики. Это связано с наращиванием сил альянса неподалеку от рубежей Российской Федерации в рамках расширения НАТО. Подобные действия альянса свидетельствуют о наличии агрессивных планов в районе Балтийского моря.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Photo: LA(Phot) Dan Hooper/MOD
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:24
    +1
    Наши уже ответили,СФ проведёт учения в Варгенер( почти Вагнер bully ) фьорде на следующей неделе.Как раз напротив Киркинеса(Кирсановки).Место зачётное выбрали ,если что.(Норвежские сми).Провинция Финмарк - это ключ к северной Скандинавии.Закрыты морские районы для стрельб.
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 10:31
      +1
      Если честно, то наш, бесспорно, героический флот, не та вещь, которая может напугать НАТО. К сожалению.
  2. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 10:29
    +1
    Да, все бары в Эстонии и женщины нужной специальности приготовились.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:41
    0
    Пора там глушить GPS; км, так на 100 вглубь Прибалтики. Пусть помучаются.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:45
    0
    С 28 мая три БПК СФ находятся в Баренцевом море.Завтра 1 июня день Северного Флота.1июня 1933 г основана Северная Военная Флотилия.С наступающим праздником всех Североморцев!!!Бывших не бывает. drinks