Западная пресса: Дальнейшая финансовая помощь киевскому режиму зависит не от ограничения потолка госдолга США, а от итогов контрнаступления ВСУ

Запад открыто ставит финансовую помощь Украине в прямую зависимость от ее успехов в вооруженном конфликте с Россией. Об этом свидетельствует, к примеру, недавняя публикация агентства Bloomberg.
Как утверждает агентство, даже если потолок государственного долга США будет ограничен, его ограничение не повлияет на помощь Вашингтона Украине. Ведь финансовая помощь киевскому режиму зависит не от ограничения потолка госдолга, а от итогов контрнаступления ВСУ.
По утверждению представителя Белого дома, которого цитирует агентство, двухпартийная сделка по ограничению госдолга не будет затрагивать оказание военной и финансовой помощи Украине. То есть, поставки оружия и боеприпасов продолжатся. Но речь идет о том, в каких объемах будет осуществляться дальнейшее спонсирование киевского режима.
В частности, финансовая помощь будет проводиться через Конгресс. Сейчас США решили выделить Украине до конца года еще 17 млрд долларов. Такой скромный объем помощи является, по утверждению агентства, прямым сигналом для киевского режима – объемы поддержки будут прямо определяться успехами контрнаступления ВСУ.
Понятно, что финансировать Украину Соединенным Штатам становится все накладнее, особенно на фоне затягивания вооруженного конфликта. В этой ситуации США будут требовать от Киева успехов на поле боя, и если тот не сможет их продемонстрировать, то помощь будет урезаться, а затем в Вашингтоне могут и вообще решить, что финансирование киевского режима является бесполезным в такой ситуации.