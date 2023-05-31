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Западная пресса: Дальнейшая финансовая помощь киевскому режиму зависит не от ограничения потолка госдолга США, а от итогов контрнаступления ВСУ

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Западная пресса: Дальнейшая финансовая помощь киевскому режиму зависит не от ограничения потолка госдолга США, а от итогов контрнаступления ВСУ

Запад открыто ставит финансовую помощь Украине в прямую зависимость от ее успехов в вооруженном конфликте с Россией. Об этом свидетельствует, к примеру, недавняя публикация агентства Bloomberg.


Как утверждает агентство, даже если потолок государственного долга США будет ограничен, его ограничение не повлияет на помощь Вашингтона Украине. Ведь финансовая помощь киевскому режиму зависит не от ограничения потолка госдолга, а от итогов контрнаступления ВСУ.

По утверждению представителя Белого дома, которого цитирует агентство, двухпартийная сделка по ограничению госдолга не будет затрагивать оказание военной и финансовой помощи Украине. То есть, поставки оружия и боеприпасов продолжатся. Но речь идет о том, в каких объемах будет осуществляться дальнейшее спонсирование киевского режима.

В частности, финансовая помощь будет проводиться через Конгресс. Сейчас США решили выделить Украине до конца года еще 17 млрд долларов. Такой скромный объем помощи является, по утверждению агентства, прямым сигналом для киевского режима – объемы поддержки будут прямо определяться успехами контрнаступления ВСУ.

Понятно, что финансировать Украину Соединенным Штатам становится все накладнее, особенно на фоне затягивания вооруженного конфликта. В этой ситуации США будут требовать от Киева успехов на поле боя, и если тот не сможет их продемонстрировать, то помощь будет урезаться, а затем в Вашингтоне могут и вообще решить, что финансирование киевского режима является бесполезным в такой ситуации.
Использованы фотографии:
Википедия/Mauricio Campino
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6 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:27
    +1
    Американцы плохо учили историю России. Они еще не поняли,с кем связались. Украинцы это такой народ,хитрый и изворотливый. Обещают- на рубль. Сделают- на копейку. Или вообще,обманут. И при этом,сделают виноватым того,кто им,поверил.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:33
      0
      Так,давайте без клише-"хитрый,изворотливый,сделают на копейку"..Мы сражаемся с сильным и упорным противником и эти демотиваторы двухлетней давности уже никого не торогают.Поскольку виден результат.Те более будет весомой наша Победа над умелым и храбрым противником.Хитрых и изворотливых на поле боя победить не проблема.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:43
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Американцы плохо учили историю России. Они еще не поняли,с кем связались. Украинцы это такой народ,хитрый и изворотливый. Обещают- на рубль. Сделают- на копейку. Или вообще,обманут. И при этом,сделают виноватым того,кто им,поверил.

      Слишком упрощённый и самонадеянный взгляд на англосаксов.
      Многовековой опыт подчинения себе стран и народов с разным менталитетом, национальными особенностями и взглядами на жизнь, говорит о том, что англосаксы и хитрее и изворотливее любых "щирых" украинцев и тот факт, что стадо украинских баранов с 1991 года попали как кур в ощип под полное подчинение англосаксов и превратили свою страну в руины, является простым подтверждением того, что ничего умного и хитрого из себя украинцы не представляют.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:27
    0
    Республиканцы крайне недовольны своим спикером Маккартни о результатах переговоров.Но сюрпризов не будет в конгрессе.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:27
    +2
    Чушь.Помощь будет продолжена в любом случае.У них поставлена цель уничтожить Россию и они будут этого добиваться вне зависимости от результата наступления всук
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 10:48
      0
      У них поставлена цель уничтожить Россию и они будут этого добиваться вне зависимости от результата наступления всук

      Ну, победить ядерную державу очень проблематично, но кормить свой ВПК дело выгодное. Все НАТО свое оружие передаст украине, о потом будут за большие деньги покупать в Америке. Для США все это просто бизнес, поэтому война будет долгой. Даже если то, что называлось Украиной, исчезнет с карты мира. И пока РФ не выйдет на рубежи своих интересов в границах СССР, останавливаться нельзя. Методы бывают разные.