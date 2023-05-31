Американское издание: Власти Польши признали украинский конфликт «весьма выгодным» для оборонного бюджета страны

Польские власти признали конфликт на Украине "весьма выгодным" для бюджета страны, а передаваемую Украине военную помощь - необходимой платой за "сдерживание России". Об этом пишет The Wall Street Journal.
Американское издание ссылается на заявление председателя комитета по иностранным делам польского парламента Радослава Фогеля, который признал военную помощь Украине "необходимой мерой" в сложившейся ситуации. С помощью польского оружия и военной техники украинцы делают за поляков их работу, т.е. воюют с Россией. А потратить на это какие-то небольшие средства из оборонного бюджета никогда не жалко, ведь в случае прямого столкновения Польши и России тратить бы пришлось гораздо больше.
Украинский конфликт - это шанс "сдержать" Россию за очень маленький процент польского оборонного бюджета
- заявил Фогель.
В последнее время Варшава резко нарастила военные расходы, прикрывая все это заявлениями о "российской угрозе". Заявляется, что географическое положение Польши уязвимо, так как она граничит с Белоруссией, Россией и Украиной, в то же время она де-факто участвует в войне против России посредством поставок вооружений Украине, а также отправляя на помощь Киеву "добровольцев". На сегодняшний день Польша является самой активной страной в мире по числу наемников, воюющих в рядах ВСУ против российской армии.
Польша готовит свою армию к потенциальному столкновению с российской, возможно, что за территорию Западной Украины. Но, несмотря на все воинственные заявления, к прямому столкновению с Россией она не готова, если только в составе НАТО, когда за спиной будет вся мощь альянса. А это уже другой уровень, предусматривающий применение ядерного оружия и никто не может гарантировать, что после этого государство Польша останется существовать.