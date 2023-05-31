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ВС РФ нанесли удар по логистическому хабу ВСУ в Днепропетровской области

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ВС РФ нанесли удар по логистическому хабу ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска в ночные и утренние часы нанесли удары по объектам противника на нескольких направлениях, включая тыловые его районы.


Один из ударов был нанесён по объектам киевского режима Павлоградском районе Днепропетровской области. Так, был поражён один из объектов в районе села Межирич, что примыкает к Павлограду с запада – по дороге на Днепр (Днепропетровск).

Украинская сторона пишет о том, что в результате удара планирующими авиабомбами разрушено транспортное предприятие.



Есть информация о том, что именно на территорию этого предприятия в последние несколько дней свозились армейские грузовики и бронетехника, в том числе западного производства с той целью, чтобы потом всё это пустить в дело на Донбассе.

В последние месяц Павлоград и Павлоградский районе командованием ВСУ и нацгвардии Украины превращён в логистический хаб на восточном направлении. Поэтом и прилёты туда стали довольно частым явлением.

Также стало известно о нанесении ударов по объектам ВСУ в городе Торецк. Это оккупированная ВСУ часть территории Донецкой Народной Республики. Торецк находится неподалёку от Горловки, и со стороны Торецка и окрестностей идут периодические обстрелы этого крупного города.

В течение ночи сообщалось и о взрывах на территории оккупированного противником Херсона. Поражены в огневом плане очередные объекты так называемой «гвардии наступления».
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3 комментария
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  1. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 10:36
    -1
    насколько читал- поражение ракетами наносилось "земля-земля", а на фото СУ-34..а по сути- правильно и логично, сейчас техники уничтожение намного важнее чем л/с..
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 10:47
      0
      Цитата: советник 2 уровня
      насколько читал- поражение ракетами наносилось "земля-земля", а на фото СУ-34..а по сути- правильно и логично, сейчас техники уничтожение намного важнее чем л/с..


      Это смотря где и что вы читали. В этой статье говорится о планирующих бомбах.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 10:50
      0
      Фото "иллюстративное". Не снимать же каждый вылет.