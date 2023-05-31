Минобороны Сербии: Армия страны не будет бездействовать при насилии над сербами в Косово

В случае насилия и убийств сербов на севере Косово и Метохии армия Сербии не будет бездействовать. Об этом заявили в Министерстве обороны Сербии, комментируя события последних дней в крае.
Известно, что в понедельник в северной части Косово с преимущественно сербским населением начались столкновения между протестующими сербами и косовской полицией. На помощь косовской полиции пришли военнослужащие стран НАТО из так называемых международных сил безопасности KFOR.
Косовская полиция и силы НАТО применили силу против протестующих сербов, использовали специальные средства. Естественно, это вызвало очень негативную реакцию в Белграде. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна сделает все возможное для того, чтобы не допустить убийства сербских жителей Косово. На административной границе края были развернуты вооруженные силы Сербии. Однако на территорию Косово и Метохии они пока не вводятся.
Между тем, существует очень большая доля вероятности, что если сербские войска войдут в Косово, то силы НАТО начнут военную операцию против них. Об этом свидетельствует и оперативное увеличение воинского контингента Североатлантического альянса в Косово и Метохии. Евросоюз и НАТО открыто стоят на стороне албанского населения Косово и в случае начала конфликта будут поддерживать косовские власти не только деньгами и оружием, но и участием своих военных в боевых действиях.
Протесты сербов в северной части Косово начались после муниципальных выборов, которые сербы бойкотировали, в результате чего муниципальные образования возглавили этнические албанцы. Сербы этого не признают.