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Минобороны Сербии: Армия страны не будет бездействовать при насилии над сербами в Косово

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Минобороны Сербии: Армия страны не будет бездействовать при насилии над сербами в Косово

В случае насилия и убийств сербов на севере Косово и Метохии армия Сербии не будет бездействовать. Об этом заявили в Министерстве обороны Сербии, комментируя события последних дней в крае.


Известно, что в понедельник в северной части Косово с преимущественно сербским населением начались столкновения между протестующими сербами и косовской полицией. На помощь косовской полиции пришли военнослужащие стран НАТО из так называемых международных сил безопасности KFOR.

Косовская полиция и силы НАТО применили силу против протестующих сербов, использовали специальные средства. Естественно, это вызвало очень негативную реакцию в Белграде. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна сделает все возможное для того, чтобы не допустить убийства сербских жителей Косово. На административной границе края были развернуты вооруженные силы Сербии. Однако на территорию Косово и Метохии они пока не вводятся.

Между тем, существует очень большая доля вероятности, что если сербские войска войдут в Косово, то силы НАТО начнут военную операцию против них. Об этом свидетельствует и оперативное увеличение воинского контингента Североатлантического альянса в Косово и Метохии. Евросоюз и НАТО открыто стоят на стороне албанского населения Косово и в случае начала конфликта будут поддерживать косовские власти не только деньгами и оружием, но и участием своих военных в боевых действиях.

Протесты сербов в северной части Косово начались после муниципальных выборов, которые сербы бойкотировали, в результате чего муниципальные образования возглавили этнические албанцы. Сербы этого не признают.
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:59
    0
    Вот и начался конфликт. Долго длящееся противостояние рано или поздно выплескивается в активное столкновение. НАТОвцы (KFOR) конечно постарались...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:07
      +1
      Косовских сербов с гарантией выдавят с земли. Только мир об этом или не узнает или будет подано как правильное решение. Контроль СМИ, интернета, даже то что можно говорить людям, тотальный.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:18
      0
      Цитата: Nexcom
      Вот и начался конфликт. Долго длящееся противостояние рано или поздно выплескивается в активное столкновение. НАТОвцы (KFOR) конечно постарались...

      Самые главные застрельщики вооружённых конфликтов за пределами своей страны конечно до сих пор остаются англичане с американцами, поэтому ни НАТО ни хилый КFOR здесь и рядом не стояли.
      США нужно поднять свою экономику, сократить госдолг и сделать затруднительным торговые отношения ЕС с Китаем. Примерно тоже самое преследует и Англия, поэтому кроме начала конфликта в Косово можно также прогнозировать такой же конфликт в Республике Сербской. И хоть кому то кажется циничным, но факт остаётся фактом что англосаксы всегда из чужих войн выходят и богатыми и сильными в отличие остальных. yes
    3. Юра
      Юра Сегодня, 12:08
      0
      Цитата: Nexcom
      НАТОвцы (KFOR) конечно постарались...
      Основной застрельщик и инициатор от США это Байден: " Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил послать американских пилотов уничтожить все мосты. Это я предложил забрать все запасы их горючего. Это я предложил все эти действия, — хвастался нынешний президент США". " Это я настоял на бомбардировках Сербии" «Мы должны отправиться в Белград, и у нас должна быть оккупация этой страны в японско-немецком стиле», – заявлял Байден в эфире NBC. – Это единственное, что в конечном итоге сработает». https://yandex.ru/turbo/life.ru/s/p/1479790
      1. Юра
        Юра Сегодня, 12:39
        0
        Цитата: Юра
        «Мы должны отправиться в Белград, и у нас должна быть оккупация этой страны в японско-немецком стиле», – заявлял Байден в эфире NBC.
        Добавлю к этому он настоящий нацист, фашист.
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 11:00
    0
    Просились тогда косовские сербы к нам лет 10 назад точно помню репортажи, Путина просили пустить, заселили бы пустоши, так не приняли их. Сейчас бы жили у нас целым городом, а так что за жизнь там у них, кошмар один.
  3. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 11:06
    0
    И что они сделают? Грозно наступят брови и выразят озабоченность? Или проведут ещё одни совместные учения с нато?
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 11:15
      0
      Цитата: Wer bist do
      И что они сделают? Грозно наступят брови и выразят озабоченность?


      А что может 6-ти миллионная страна , сделать блоку НАТО ? Даже если Сербские Вооруженные силы войдут в Косово и защитят местных сербов, то потом повторят 1999 год..... только в этот раз, будет гораздо жестче т.к. Запад наглее стал в разы). И на месте Белграда, мы вполне можем увидеть Артемовск 2.0 , только его отстраивать будет не кому....

      Поэтому заявления Министерства обороны Сербии, я бы рассматривал как попытку хоть как то помочь сербам в Косово (словесное давление, попытка образумить Албанцев и т.д.)
      1. Дес
        Дес Сегодня, 11:40
        0
        Цитата: Aleksandr21
        А что может 6-ти миллионная страна , сделать блоку НАТО ?
        а что Чечня могла? Захотели бы - давно бы выбили всех()) со своих земель. Но сербы не хотят в большинстве умирать(воевать).
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 11:54
          0
          Цитата: Дес
          а что Чечня могла? Захотели бы - давно бы выбили всех()) со своих земель. Но сербы не хотят в большинстве умирать(воевать).


          Ну нашли с чем сравнивать, думаете НАТО будет водить контингент "миротворческих сил" до того как бомбардировками сравняет с землей Сербию ? У НАТО просто колоссальное преимущество в авиации, снарядов/ракет хватит чтобы такую небольшую страну вернуть в каменный век, а уже потом добьют тех кто будет сопротивляться....

          И Сербы это знают, т.к. опыт 1999 года и бомбардировки Белграда даром не прошли).

  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:18
    0
    Цитата: Вадим С
    Просились тогда косовские сербы к нам лет 10 назад точно помню репортажи, Путина просили пустить, заселили бы пустоши, так не приняли их. Сейчас бы жили у нас целым городом, а так что за жизнь там у них, кошмар один.

    Для сербов, Косово, Святая земля там их корни...
  5. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Сегодня, 11:26
    -1
    Косово является независимой страной, население которой сильно пострадало из-за религиозных массовых убийств сербов и программ этнических чисток. Косовцы будут избраны в Косово, точно так же, как сербы избираются в Сербии. Если сербы в Косово не признают независимость Косово или отказываются от каких-либо выборов, когда они чувствуют, что победит мусульманин, это их собственный экстремизм. Этнические сербы Косово до сих пор публично празднуют боснийский геноцид и танцуют с фотографиями некоторых из своих героев, таких как «Ратко Младич» (он же Мясник Боснии). Об этих людях следует позаботиться таким же образом, если сербские мусульмане создали хаос, отказавшись от независимости Сербии, или если они отказались от результатов любых выборов, на которых будет избран православный христианин.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:27
    +2
    Вучич в патовой ситуации. Начинать силовую операцию в Косово - подписать теперь Сербии приговор, т.к. НАТО однозначно встанет на сторону албанцев и с удовольствием завершит то, что не доделали о время войны в Югославии. Ни чего не делать значит настроить против себя сербов, которые и так неоднозначно к нему относятся. Может поэтому провел встречу с послами России и КНР консультируясь, что же ему делать?
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:41
    0
    все тих и уверенно скатывается к третей мировой
  8. Jarys_Valach
    Jarys_Valach Сегодня, 12:31
    0
    Udělejte to taky jako Rusko. Na ochranu srbské menšiny v Kosovu pošlete srbskou armádu a bude po ptákách... Nemazlete se s hajzlíky narkostátu...