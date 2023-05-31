МВД Германии намерено ужесточить контроль на границе с Польшей

Власти ФРГ обеспокоены резким ростом числа заявок на получение статуса беженца и попыток нелегальной миграции. В частности, ведомство по делам миграции Bamf в текущем году уже зарегистрировало 110 тыс. соответствующих обращений, что почти на 80% больше прошлогоднего показателя, пишет Welt.В итоге, чтобы держать ситуацию под контролем и не допустить очередного миграционного кризиса, власти ФРГ намерены ужесточить контроль на немецко-польской границе. Об этом заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер, подчеркнув, что соответствующие меры должны касаться не только наземного, но и воздушного транспорта.Стоит отметить, что ранее проблемой нелегальной миграции озаботились и в Польше. В свою очередь, Варшава традиционно обвиняет в ухудшении ситуации на своих границах Россию и Белоруссию.Так, заместитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин ранее заявлял, что Минск и Москва используют беженцев из стран Ближнего Востока с целью, как он выразился, «разрушения структур Запада».В то же время, возвращаясь к 110 тысячам заявок, зарегистрированных в Германии, стоит отметить, что в Bamf не уточнили, граждане каких именно стран обратились за получением статуса беженца. Все дело в том, что с начала российской СВО почти миллион украинцев мигрировали в Польшу. Вполне вероятно, что часть из них сейчас пытается перебраться в более экономически-развитые страны. Особенно, если учесть тот факт, что польские власти уже лишили украинских беженцев большей части преференций.