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МВД Германии намерено ужесточить контроль на границе с Польшей

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МВД Германии намерено ужесточить контроль на границе с Польшей

Власти ФРГ обеспокоены резким ростом числа заявок на получение статуса беженца и попыток нелегальной миграции. В частности, ведомство по делам миграции Bamf в текущем году уже зарегистрировало 110 тыс. соответствующих обращений, что почти на 80% больше прошлогоднего показателя, пишет Welt.


В итоге, чтобы держать ситуацию под контролем и не допустить очередного миграционного кризиса, власти ФРГ намерены ужесточить контроль на немецко-польской границе. Об этом заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер, подчеркнув, что соответствующие меры должны касаться не только наземного, но и воздушного транспорта.

Стоит отметить, что ранее проблемой нелегальной миграции озаботились и в Польше. В свою очередь, Варшава традиционно обвиняет в ухудшении ситуации на своих границах Россию и Белоруссию.

Так, заместитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин ранее заявлял, что Минск и Москва используют беженцев из стран Ближнего Востока с целью, как он выразился, «разрушения структур Запада».

В то же время, возвращаясь к 110 тысячам заявок, зарегистрированных в Германии, стоит отметить, что в Bamf не уточнили, граждане каких именно стран обратились за получением статуса беженца. Все дело в том, что с начала российской СВО почти миллион украинцев мигрировали в Польшу. Вполне вероятно, что часть из них сейчас пытается перебраться в более экономически-развитые страны. Особенно, если учесть тот факт, что польские власти уже лишили украинских беженцев большей части преференций.
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:34
    +4
    И кто бы это мог быть, неужели враз арабы заполонили пшекию.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:34
    +5
    Короче, Щенесгинела упорно идет по пути Щеневмерлы. Уже все поняли, что тоже свиноферма, и свиньи не сильно отличаются
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:09
      +2
      Неее, в одной "свиня", а в другой "świnia". Там даже хрюкают "chuj pik kwik kwik" - Эуропа - понимать надо. laughing
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:39
    +1
    Уже сколько раз предлагали и здесь, и в телевизоре предупреждать гражданских за 48 часов, что будем мешать какой-либо город с г...рунтом, а потом "кто не спрятался - я не виноват".

    А теперь представьте миграционную беду в Польше и той же Германии в случае таких наших действий.
    Интересно - поляки и немцы пулемёты на границе ставить будут или немецкие концлагеря восстанавливать? Потому что в той же Германии турки и прочие мигранты, с которыми у Германии и так проблем полные карманы, в случае потока с Украины станут мелкими этническими группами.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    +2
    в текущем году уже зарегистрировало 110 тыс. соответствующих обращений, что почти на 80% больше прошлогоднего показателя
    И откуда же эти "беженцы" попали сначала в Польшу, а потом в Германию? Уж не из Украины ли, которую так обхаживают немцы с поляками. Помнится в былые года Меркель наоборот была рада видеть у себя беженцев с БВ и Северной Африки. А сегодня "беженцы" с европейским типом лица вдруг испугали ФРГ. Подождите вы еще в полной мере на своей шкуре прочувствуете, что такое украинец на халяве.
  5. Andrea
    Andrea Сегодня, 11:42
    +1
    Толерантненько так...
    А чего же,когда на юго-западе границы не укрепляет,или там кризиса нет?
    Ау! Украинцы! Вас ставят ниже арабов и негров. Может презирают,может боятся,но явно не желают видеть.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:51
      +5
      Пойдешь направо - море роют
      Налево-стену мастерят
      Там чудеса! Там что-то курят,
      А может даже и едят
      Там на неведомых дорожках
      Следы Геракла и друзей
      Там пирамида фараона,
      А в ней родился Одиссей
      Там Чингисхан под Кривым Рогом
      Нашел заблудшую родню...
      Там дофига всего. Там много...
      Де Биллов щирых, мать твою!
      Боян, но всегда к месту
  6. Бек69
    Бек69 Сегодня, 12:46
    0
    Ну, было такое, в 1939. Тоже усиляли границу. Щасс злобные сосисочники перейдут польскую границу прибьют пяток погранцов и таможенников, проматерятся на польском с немецким акцентом, и пойдут Абрамсы с Леопардами на Берлин. А немец уже не тот.