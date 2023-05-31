Пресса США: Российский президент установил правила, по которым выиграет в конфликте на Украине

Россия имеет большие шансы на победу в конфликте на Украине, этому способствовал российский президент Владимир Путин, установивший собственные правила. Об этом пишет Washington Times.
По мнению американского издания, Путин провел некие "красные линии", переступив которые, НАТО втянется в конфликт и переведет его из локального в глобальный. Поэтому США и их союзники не могут поставлять Украине те вооружения, которые она запрашивает, а значит у Киева меньше шансов победить в этом конфликте, чем у Москвы. Как пример издание приводит отказ Белого дома поставить на Украину оперативно-тактические ракеты ATACMS, беспилотники MQ-1C Gray Eagle и другие вооружения.
Путин провел красные линии: любое взаимодействие с силами НАТО — и в ход пойдет ядерное оружие. Боясь реакции Путина, Байден не смог вооружить Киев (...) Путин, а не Байден, определяет американскую политику в области безопасности в Европе
- утверждает обозреватель издания Питер Моричи.
На сегодняшний день НАТО "сдерживает" Россию, не имея возможности вмешаться в конфликт в открытую, а с теми вооружениями, которые поставляют США и союзники, войну против России не выиграть. По мнению Моричи, из-за "правил Путина" контрнаступление ВСУ имеет все шансы завершиться для Украины негативным сценарием.
Ранее многие западные эксперты пришли к выводу, что Зеленский оттягивает начало масштабного наступления из-за опасений его провала, что приведет к возможному удару российской армии и захвату еще больших территорий. К тому же провал наступления может сказаться на дальнейшем финансировании киевского режима со стороны США, а прекращение поступления денежных средств для Киева еще страшнее, так как страна существует только за счет западных подачек.