Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресса США: Российский президент установил правила, по которым выиграет в конфликте на Украине

38
Пресса США: Российский президент установил правила, по которым выиграет в конфликте на Украине

Россия имеет большие шансы на победу в конфликте на Украине, этому способствовал российский президент Владимир Путин, установивший собственные правила. Об этом пишет Washington Times.


По мнению американского издания, Путин провел некие "красные линии", переступив которые, НАТО втянется в конфликт и переведет его из локального в глобальный. Поэтому США и их союзники не могут поставлять Украине те вооружения, которые она запрашивает, а значит у Киева меньше шансов победить в этом конфликте, чем у Москвы. Как пример издание приводит отказ Белого дома поставить на Украину оперативно-тактические ракеты ATACMS, беспилотники MQ-1C Gray Eagle и другие вооружения.

Путин провел красные линии: любое взаимодействие с силами НАТО — и в ход пойдет ядерное оружие. Боясь реакции Путина, Байден не смог вооружить Киев (...) Путин, а не Байден, определяет американскую политику в области безопасности в Европе

- утверждает обозреватель издания Питер Моричи.

На сегодняшний день НАТО "сдерживает" Россию, не имея возможности вмешаться в конфликт в открытую, а с теми вооружениями, которые поставляют США и союзники, войну против России не выиграть. По мнению Моричи, из-за "правил Путина" контрнаступление ВСУ имеет все шансы завершиться для Украины негативным сценарием.

Ранее многие западные эксперты пришли к выводу, что Зеленский оттягивает начало масштабного наступления из-за опасений его провала, что приведет к возможному удару российской армии и захвату еще больших территорий. К тому же провал наступления может сказаться на дальнейшем финансировании киевского режима со стороны США, а прекращение поступления денежных средств для Киева еще страшнее, так как страна существует только за счет западных подачек.
Использованы фотографии:
Кремлин.ру
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
38 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 11:18
    +3
    Ну, дай-то Бог, что есть какие-то истинно красные линии, которые супостат переступать боится. Пентаграмма, не иначе, от шайтанов.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:23
      +4
      Фома Брут из "Вия"тоже что то там чертил.Не помогло в итоге
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 11:28
        0
        Мы всё увидим, если доживём. Кому помогло, а кому - нет.
    2. скептик
      скептик Сегодня, 11:34
      -1
      Цитата: OldMetall
      Ну, дай-то Бог, что есть какие-то истинно красные линии, которые супостат переступать боится.

      Запад не признаёт боеприпасы с обеднённым ураном, ядерным оружием, значит Россия может провести "линию", ответным применением ракет с боеголовками (обеднённый уран) по приграничным пунктам транзита вооружений и складам, в Западной Украине, если будут факты использования обеднённого урана, против России.
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 11:55
        +2
        "Запад не признаёт боеприпасы с обеднённым ураном, ядерным оружием" признать их ЯО может только умственно отсталый. ЯО - это реакция расщепления атома, а подкалиберные с наряды с обедннным ураном = это попытка сделать "лом" - пробивный элемент подкалиберного снаряда с отделяющимся поддоном потяжелее и потверже. Это даже не "грязная бомба".

        "Ответным применением ракет с боеголовками (обеднённый уран) по приграничным пунктам транзита вооружений и складам, в Западной Украине, если будут факты использования обеднённого урана, против России." Стрельба ОБПС по ларькам малоэффективна, их надо просто сносить обычными фугасными БЧ.
      2. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 12:12
        -1
        Запад не признаёт боеприпасы с обеднённым ураном, ядерным оружием
        Более того и Россия это не признает.

        Касательно ответных мер. Хорошая история это размещения складов с ядерными отходами гражданской ядерной промышленности прямо на границе Финляндии и стран Прибалтики, а также в Калининграде.
        1. OldMetall
          OldMetall Сегодня, 12:28
          +2
          Вы проведите референдум среди местных жителей (россиян) на эту тему, да и можете личным примером так сказать показать. Слабо переехать на ядерную помойку и оттуда посоветовать?
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:41
      0
      По извращённой логике как этого писаки так и практически всей англосаксонской прессы именно участие США и блока НАТО в инспирированных ими войнах в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии и Афганистане принесло жителям этих стран долгожданное счастье и процветания.
      Вот только ничего подобного там и в помине нет.
      А они надеются что и Украина так "воспрянет и заблагоухает" как только НАТО влезет туда в полный рост, и при этом пытаются в этом убедить весь мир.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:20
    +9
    Интересно кто и сколько Вашингтон Посту за такую лажу заплатил?Кто что выигрывает,если на массовые и постоянные обстрелы регионов России Путин никак не реагирует,или реагирует не так как должен сильный человек независимого государства?????
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:23
      +5
      Они по нам артой, а мы их игнором, супостатов таких-сяких. Ага. Пусть тратят боеприпасы.
      (горький сарказм)
    2. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 11:25
      -8
      А какая должна быть реакция сильного человека? Разнести Кинжалом куевскую синагогу, или чего? Подскажите убогим...
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 11:34
        -3
        Я думал, чего умного ответят. Ответить нечего - минус жмём. Скучно даже.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 11:38
          -3
          Цитата: OldMetall
          Я думал, чего умного ответят. Ответить нечего - минус жмём. Скучно даже.


          Навальнят чтоль не помните? Вид сбоку
        2. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 11:41
          0
          Олд Металл-воевать нужно,жёстко,максимально жёстко,подавлять любые попытки врага вторгнуться на наши земли. Уничтожать их технику везде ,на метр их вторжения отодвигать границы на десятки километров!Ничего это мы в упор не наблюдаем.
          1. OldMetall
            OldMetall Сегодня, 12:12
            +1
            У нас есть свыше 1500 км госграницы с Украиной, а сейчас, по факту - линии боевого соприкосновения. Потом никто не отменял внешние угрозы, исходящие с ещё 20 000 км внешних СУХОПУТНЫХ границ России. Если Вы полагаете , что такой периметр можно надежно закрыть двухмилионноой армией до состояния непроницаемости? Кстати не забываем, что ещё 40 000 км морских границ, за которые отвечают те же люди. Я уж не говорю, что сейчас воюют не ратники с пиками, а артиллерия, танки и самолёты, которые тоже должны быть в нужном количестве.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:20
    +2
    Красные линии?Питер Моричи что то напутал.Кто их боится?Вытащивши нож-надо бить,а не предупреждать и грозить некими карами
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:24
      -1
      Давно уже Западом болт положен на все эти линии, кроме ТЯО. Ну это пока-что.
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 11:30
        0
        А как Западом не положен не положен болт на ТЯО, проясните-ка.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:36
          0
          Ну пока что они о поставках ТЯО шароварным ведь не ведут разговор.
          1. OldMetall
            OldMetall Сегодня, 12:21
            0
            Шароварные ведут, точнее их лампасники и уже давно. Их буржуины просто игнорят як малохольных.
    2. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 11:45
      0
      "Вытащивши нож-надо бить," Прямо сайт поэзии. Что делать конкретно, без лирики?
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:26
    0
    Это что? Стёб со стороны западных сми "красных линий" кремля, которые уже почти все перечёркнуты?
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 11:41
      +2
      Они не перечеркнуты. На очень многие из них просто положили. Посмотрим что будет с АТАКМС-ами - их поставка - это точка принятия решения.
  5. Аскет
    Аскет Сегодня, 11:28
    +3
    издание приводит отказ Белого дома поставить на Украину оперативно-тактические ракеты ATACMS, беспилотники MQ-1C Gray Eagle и другие вооружения.

    Да ладно, на колу мочало начинай сначала. Леопарды ?Ни в коем случае,Абрамсы? Только после вас. F-16? Да боже упаси! Пэтриоты? Слишком дорого!
    Теперь вот ATACMS. По заявлению Джо Байдена, передача Украине дальнобойных ракет ATACMS ещё обсуждается. А это значит обсуждается вопрос сколько ,когда и куда поставлять. Поставят все вплоть до ЯО малой мощности .
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 11:37
      -1
      "Поставят все вплоть до ЯО малой мощности ." Я понимаю, что янки дурачки, но они не отмороженные.
    2. ГИС
      ГИС Сегодня, 11:41
      +1
      ЯО не поставят.
      почему? да потому же, что и сами открыто не лезут
      если бы амерам было по барабану до "красных линий", то они приперлись бы уже сами в открытую, вплоть до АУГ в Черное море, но почему то не делают этого
      и не надо говорить , что "загребают жар чужими руками", т.к. могли давно уже в открытую натравить (направить органиченные к а может и неограниченные контингенты на территорию бывшей УССР) поляков с румынами ( у венгром немного мозгов поболее- тебе упирались долго)
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:30
    -3
    да уж, подобные новости на во превращают сайт в "русвесну" (для тех кто понимает о чем я)
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:30
    -2
    Лукавит толмач, здесь реклама и антиреклама вооружений. С пэтриотами обделались, химерсы и штормы сбиваются. Немчура думает опробовать свою ракету. Нет там красных линий, только реклама и антиреклама + тестирование оружия в реальных боевых условиях, своего и чужого. А окраина - это полигон, мельник ранее всех приглашал на тест-драйв.
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 11:36
      -4
      "Немецкая" ракета - это клон Шторм шэдоу и будет с ней тоже самое.
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 12:50
        0
        Сорри был неправ. У немецкой ракеты шведское происхождение, а я думал она германский вариант англо-французкой ракеты, как ИБ Торнадо, например. Обманулся одинаковым назначением и дальностью.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:42
      -2
      Вот-вот. Он как раз и перечислил ЧТО не поставляют - тактическую ракету для Химер, чтоб можно было говорить "это не Химеры гомно, а просто они некомплектные были" и стратегические беспилотники, которые все еще пиарят, как супероружие, хотя Иран уже доказал, что против развитой ПВО - это выкинутые деньги, даже сбивать не будут, просто приземлят.
      Они только на Пэтриотах в деньгах столько потеряли... какой кретин их теперь купит?
    3. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 12:08
      0
      " С пэтриотами обделались, химерсы и штормы сбиваются. "
      Не надо впадать в крайности. Ни кто не обделался. Не бывает не пробиваемых ПВО и не сбиваемых ракет. Все упирается в количество и умение использовать.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 12:30
        0
        Про не сбиваемые ракеты не кличко ли поведал? Полосатые не могут на своих пэтриотах, а херои все могут, кличко вон с болванкой репостился..... Если прилети Сармата и пол куева в труху, кличко скажет сбили, но увидели это не все................
      2. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 12:43
        0
        Насчёт химер и штормов - согласен. С ними не обделались, но они и не вундерваффе, ка про них буржуины баяли. А вот Патриот - полный ацтой, с самого начала и по сей момент. Попил типа Ф35, но более ранний.
  8. solar
    solar Сегодня, 11:35
    +2
    По мнению американского издания, Путин провел некие "красные линии"...

    Любопытно. А американцы не могут точно указать, где они проходят? А то их в России никто не может найти....
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 11:39
      0
      А то их в России никто не может найти....

      Да потому что они их сами выдумывают, а потом сами преодолевают.
      Вот когда ВВП скажет в этом случае нанесем ядерный удар вот это и будет красная линия Путина.
      А пока ничего такого сказано не было.
  9. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 11:40
    0
    Лично я в словах Питер Моричи прочитал, что современные проблемы существенно ниже, чем проблемы, возникающие в случае ядерной войны. США заинтересованы в ядерной войне на территории Евро-Азии, Россия и Китай только на территории Северной Америки, Франция и Великобритания только на территории Азии. Вот такой клубок интересов.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:46
    +1
    На сегодняшний день НАТО "сдерживает" Россию,
    . Бред сивой кобылы или... "проблемы перевода"!
  11. Комментарий был удален.