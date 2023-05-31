Военное обозрение
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Зампред Совбеза РФ назвал британских чиновников законными военными целями для российской армии

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Зампред Совбеза РФ назвал британских чиновников законными военными целями для российской армии

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал законными военными целями российской армии должностных лиц Великобритании, оказывающих содействие киевскому режиму в рамках вооруженного конфликта на Украине.


Медведев подчеркнул, что в соответствии с общепризнанными международными правовыми нормами, касающимися регулирования ведения боевых действий, в том числе протоколами Женевской и Гаагской конвенций, действия и высказывания некоторых британских чиновников можно квалифицировать как прямое участие в вооруженном конфликте.

Зампред Совбеза РФ также напомнил, что Великобритания является военным союзником Киева, предоставляющим украинской армии всестороннюю поддержку, в том числе поставляя свои вооружения и военное оборудование, а также посылая своих специалистов. Исходя из этого, Британия фактически ведет против России необъявленную войну и любое должностное лицо этой страны, в том числе и гражданские чиновники, содействующие войне, могут рассматриваться в качестве законных военных целей.

Это заявление Медведева стало ответом на высказывание главы британского МИД Джеймса Клеверли, оправдавшего недавнюю террористическую атаку беспилотниками по Москве. Британский чиновник заявил, что украинская армия якобы имеет полное право наносить любые удары по объектам вне украинских границ, которые посчитает законными военными целями, способствующими возможности России проецировать силу на Украину.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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30 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. GeorgeSev85
    GeorgeSev85 Сегодня, 11:26
    -2
    законными военными целями

    На данный момент это законные партнеры.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:44
      +6
      Чтобы слова не расходились с делом надо просто начать и размазать на асфальте Банковой улицы первого заезжего гастролёра из блока НАТО и прочих "благодетелей" Украины.
      Вот тогда население России поверит в искренность данных рассуждений.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:26
    +8
    Ну сколько можно трындеть??? Центры принятия решений - законная цель, нацистские начальники и их подчинённые - законная цель, ..... . А если цель - почему она не поражается?
    Там уже всему Твиттеру "стыдно" - он весь в красных линиях.
    1. AUL
      AUL Сегодня, 11:36
      -2
      Цитата: Nexcom
      Ну сколько можно трындеть??? Центры принятия решений - законная цель, нацистские начальники и их подчинённые - законная цель, ..... . А если цель - почему она не поражается?
      Там уже всему Твиттеру "стыдно" - он весь в красных линиях.

      Зато как он грозен! Ну, просто ужас до чего, аж читать страшно!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:38
        -1
        ДАМ наверно сам себя перечитывает перед зеркалом и тащщиться и тащщщиться.... wassat
        1. A2AD
          A2AD Сегодня, 12:26
          0
          ДАМ наверно сам себя перечитывает перед зеркалом и тащщиться и тащщщиться.... wassat
          Лишь бы не сер... Сам себя не пужался. laughing
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 11:26
    +7
    "Законная военная цель" - это уже позорнейший российский мем.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:27
      +7
      Это позорный мем не России, а всяких типа ДАМ и ему подобных.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:01
        +2
        Цитата: Nexcom
        Это позорный мем не России, а всяких типа ДАМ и ему подобных.

        Тени президента позора не имут. ~(C)
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:27
    0
    Дмитрий Анатольевич правильно выбрал цели,США в лице Жан - Пьер в последний момент соскочили.
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:28
    0
    Это просто такая своеобразная "красная линия"....
  7. Жнец
    Жнец Сегодня, 11:28
    +2
    Да там весь ес и всё нато уже стало законной целью ещё в прошлом году. Но все же понимают, что надо воевать по опред. правилам, иначе будет ядерка
  8. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 11:28
    +5
    хорошо, что сказал.. это все теперь изменит... бронебойно-разрывные слова вылетели за ними...
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:32
    +5
    Зампред Совбеза РФ назвал

    Отключите ему уже интернет! Он же представитель власти, а уровень его писанины соответствует школоте. Хотя, возможно школота от его имени и пишет.
  10. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:34
    +1
    Как же эти заявления достали..
    Что там с Сколково ?
  11. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:35
    0
    Законная военная цель" - это уже позорнейший российский мем

    тут нам надо призадуматься - начинали с того, что называли зелика "клоуном" - и превратились в них... называли бидона "спящим джо" , и - сладко спим в уверенности что "все идет по плану"...
    Не зря есть поговорка "кто как обзывается - тот сам так называется"
  12. Аскет
    Аскет Сегодня, 11:37
    0
    По поводу угроз Медведева вспомнился бородатый анекдот

    Дед на приеме у сексопатолога:
    — Доктор, у меня проблема. Больше трех раз в неделю с женой не получается.
    — Дед, а лет тебе сколько?
    — 80.
    — Ну, это же превосходно!
    — Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 90!
    Ну, так и вы говорите!
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:40
    +3
    когда хоть одного грохните, тогда и будите трындеть про законные цели, а пока это ...
    утомило!!!!
  14. Million
    Million Сегодня, 11:43
    +1
    Языком болтать-не мешки ворочать.
    Где конкретные действия?
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:44
    0
    назвал британских чиновников законными военными целями для российской армии
    Ну коль звучат такие слова и на таком уровне, то тогда не предупреждать нужно, а уничтожать законные цели. Или я не прав?
  16. Brain_
    Brain_ Сегодня, 11:50
    +1
    Очень хочется узнать, конечно, кого именно из иностранцев приложили пару раз в штабах, после чего Буданов и ему подобные громко вопели...
  17. Мастер_у_слесарей
    Мастер_у_слесарей Сегодня, 11:54
    +1
    У него что ребенок из-за границы вернулся?........?
  18. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 11:55
    +3
    Вот ещё один готовит себя на пост президента, Пригожин хоть говорит по делу, и благодаря этому он выезжает. А медведев, Дима, ты думаешь что мы не забыли твоё денег, а вы держитесь и прочее.
  19. SwR9
    SwR9 Сегодня, 12:05
    -2
    Опять все недовольны, не сказал - плохо, сказал - тоже плохо. Вот уверен сделал бы - так тут все поголовно кричали бы - да не так, или мало и... все равно были бы недовольны всем. Такие вот "доброжелатели" и "патироты" России тут сидят.
  20. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 12:13
    0
    Ох и грозен стал ДАМ! Прям жару даёт! Хорошо когда ни за что не отвечаешь пены словесной нагонять. Не иначе опять в президенты метит...
  21. megadeth
    megadeth Сегодня, 12:20
    0
    Британия фактически ведет против России необъявленную войну и любое должностное лицо этой страны, в том числе и гражданские чиновники, содействующие войне, могут рассматриваться в качестве законных военных целей
    Дмитрия Анатольевича не остановить..., лучший, правильно так и так..., ещё и по я..цам!!!
  22. Трямс
    Трямс Сегодня, 12:30
    -1
    О, Диман вылез. Припозднился сегодня. Проспал?
    Новые очевидные цели. Благо, что без фонтана идей о границах.
  23. МоеИмя
    МоеИмя Сегодня, 12:37
    0
    Медведев говорит хорошо и правильно. Жаль только, что дел никаких не последует. Тот, кто был способен "мочить в сортирах", уже не способен давать команду на это.
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 12:56
      0
      Рано, не торопитесь, все будет в лучшем виде.
  24. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:38
    0
    У Вас там Киеве и Львове есть посольство и визовый центр англичанки: накройте их случайно чем нибудь потяжелее, а потом говорите, что это доблестное украинское ПВО. Или вообще пошлите их: ибо нечего в воюющей стране делать.