Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал законными военными целями российской армии должностных лиц Великобритании, оказывающих содействие киевскому режиму в рамках вооруженного конфликта на Украине.
Медведев подчеркнул, что в соответствии с общепризнанными международными правовыми нормами, касающимися регулирования ведения боевых действий, в том числе протоколами Женевской и Гаагской конвенций, действия и высказывания некоторых британских чиновников можно квалифицировать как прямое участие в вооруженном конфликте.
Зампред Совбеза РФ также напомнил, что Великобритания является военным союзником Киева, предоставляющим украинской армии всестороннюю поддержку, в том числе поставляя свои вооружения и военное оборудование, а также посылая своих специалистов. Исходя из этого, Британия фактически ведет против России необъявленную войну и любое должностное лицо этой страны, в том числе и гражданские чиновники, содействующие войне, могут рассматриваться в качестве законных военных целей.
Это заявление Медведева стало ответом на высказывание главы британского МИД Джеймса Клеверли, оправдавшего недавнюю террористическую атаку беспилотниками по Москве. Британский чиновник заявил, что украинская армия якобы имеет полное право наносить любые удары по объектам вне украинских границ, которые посчитает законными военными целями, способствующими возможности России проецировать силу на Украину.