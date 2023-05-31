Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес: НАТО значительно нарастила силы, но к столкновению с Россией не готова

(...) нам ещё очень далеко до того места, где мы должны оказаться, если мы серьёзно думаем о том, чтобы дать отпор российской атаке

НАТО за последнее время стала гораздо сильнее, но к столкновению с Россией по-прежнему не готова. С таким заявлением выступил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.Ходжес продолжает ездить по Европе и пугать всех "нападением России". Вот и в этот раз, выступая на конференции по безопасности, которая проходит в Братиславе, отставной генерал призвал страны Европы выработать план на случай потенциального нападения российской армии. При этом он подчеркнул, что к войне с Россией НАТО, несмотря на вступление Финляндии в альянс, не готова.- заявил Ходжес.Главная проблема альянса, как подчеркнул генерал, это невозможность быстро развернуть войска и перебросить их на нужное направление. Как пример он привел количество грузовых вагонов у Германии, которых хватит для переброски всего полутора бронетанковых бригад, когда нужно перебросить от 10 до 12. Такая же ситуация и в других странах, а в некоторых еще хуже.Среди других проблем, которые необходимо решить - это запасы боеприпасов, возможность нарастить количество систем ПВО/ПРО, способных защитить от российского высокоточного оружия России и т.д. Проблем много, решать их надо, а то нападет Россия, а ничего не готово.Подводя итог своей речи, Ходжес отметил, что судя по опыту конфликта на Украине, Европа не готова к противостоянию с Россией.