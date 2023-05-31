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Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес: НАТО значительно нарастила силы, но к столкновению с Россией не готова

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Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес: НАТО значительно нарастила силы, но к столкновению с Россией не готова

НАТО за последнее время стала гораздо сильнее, но к столкновению с Россией по-прежнему не готова. С таким заявлением выступил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.


Ходжес продолжает ездить по Европе и пугать всех "нападением России". Вот и в этот раз, выступая на конференции по безопасности, которая проходит в Братиславе, отставной генерал призвал страны Европы выработать план на случай потенциального нападения российской армии. При этом он подчеркнул, что к войне с Россией НАТО, несмотря на вступление Финляндии в альянс, не готова.

(...) нам ещё очень далеко до того места, где мы должны оказаться, если мы серьёзно думаем о том, чтобы дать отпор российской атаке

- заявил Ходжес.

Главная проблема альянса, как подчеркнул генерал, это невозможность быстро развернуть войска и перебросить их на нужное направление. Как пример он привел количество грузовых вагонов у Германии, которых хватит для переброски всего полутора бронетанковых бригад, когда нужно перебросить от 10 до 12. Такая же ситуация и в других странах, а в некоторых еще хуже.

Среди других проблем, которые необходимо решить - это запасы боеприпасов, возможность нарастить количество систем ПВО/ПРО, способных защитить от российского высокоточного оружия России и т.д. Проблем много, решать их надо, а то нападет Россия, а ничего не готово.

Подводя итог своей речи, Ходжес отметил, что судя по опыту конфликта на Украине, Европа не готова к противостоянию с Россией.
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10 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:39
    +1
    Умница" просто, вставайте в очередь за грузовыми вагонами, боеприпасами и прочей военной лабудой в очередь.
    "В Греции грецкие орехи есть? В Греции все есть".
  2. Комментарий был удален.
  3. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 11:50
    +1
    Значит не мы одни не готовы,вот и хорошо.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 12:25
      0
      Цитата: lis-ik
      Значит не мы одни не готовы,вот и хорошо.

      Если они говорят, что они не готовы, будьте уверены - они готовы. Ложь и дезинформация - отличительная черта этой войны. Повторяю, они на низком старте.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:52
    0
    НАТО за последнее время стала гораздо сильнее, но к столкновению с Россией по-прежнему не готова.
    Что-то я не пойму американских ястребов. То "Россия колос на глиняных ногах", "российская армия истощила свои силы на Украине", всех порвем и в одночасье, а то вдруг "по прежнему не готовы к столкновению с Россией". Оказывается всему виной логистика в Европе, бюрократия в НАТО, нехватка боеприпасов и средств ПВО. А куда уходят б/п и средства ПВО из Европы?
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 11:59
    0
    — Где мой военный мундир?
    — Прошу, Ваше Высочество, прошу!
    — Что-о?? Мне — в этом? В однобортном? Да вы что? Не знаете, что в однобортном сейчас уже никто не воюет? Безобразие! Война у порога, а мы не готовы! Нет, мы не готовы к войне!

    Из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»
  6. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 12:09
    0
    (...) нам ещё очень далеко до того места, где мы должны оказаться, если мы серьёзно думаем о том, чтобы дать отпор российской атаке

    Нужно говорить прямо - США не готовы. Польшу и им подобную шоблу они с удовольствием на нас бросят.
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 12:18
    0
    А когда НАТО сочтёт себя готовым, тогда и нападёт? Подспудное ощущение, что посыл такой.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 12:26
      0
      НАТО уже воюет с нами, по этой логике оно готово.
  8. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:57
    0
    Já pořád nechápu, proč by mělo být NATO připraveno na střet s Ruskem?? Co Rusko provedlo USA??
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:58
      0
      Я до сих пор не понимаю, почему НАТО должно быть готово к столкновению с Россией?? Что Россия сделала США??