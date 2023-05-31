Военное обозрение
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Из-за проблем с перегревом двигателя истребителя F-35 США дополнительно потратят 6 млрд долларов на его доработку

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Из-за проблем с перегревом двигателя истребителя F-35 США дополнительно потратят 6 млрд долларов на его доработку

ВВС США нуждаются в усовершенствовании своих истребителей-бомбардировщиков F-35 для сохранения господства в воздухе, поскольку на сегодняшний день многое изменилось с точки зрения военной стратегии. Об этом в колонке для издания 19FortyFive написал генерал-майор американских ВВС в отставке Джон Барри.


Так, по словам отставного лётчика-истребителя, решающим фактором исхода многих современных военных конфликтов по-прежнему выступают тактические преимущества при оперативном управлении полётами над районом боевых действий.

Среди основных технических характеристик малозаметных многофункциональных истребителей нужно выделить: сочетание датчиков, его сетевые возможности, превосходство в воздухе за счёт вооружения, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Однако отмечает Барри, у него имеются и недостатки, связанные с перегревом двигателя, в результате чего Пентагон был вынужден повысить затраты на его техническое обслуживание, выйдя за рамки собственного бюджета. Таким образом, боевые возможности двигателя для F-35 могут быть исчерпаны уже к концу этого десятилетия, и это в лучшем случае.

Именно по этой причине был достигнут консенсус по усовершенствованию авиационной силовой установки американского истребителя, но и тут возникли разногласия по поводу того, какой способ в этом случае окажется наиболее эффективным. Для этого была создана программа разработки авиационных двигателей (Adaptive Engine Transition Program или AETP), проводимая американскими ВВС с целью разработки эффективного адаптивного цикла или двигателя с регулируемым циклом.

По мнению отставного американского лётчика, командование ВВС США поступило правильно, решив не заменять на этом военно-воздушном судне авиационный высокотемпературный турбореактивный двухконтурный двигатель F135, разработанный компанией Pratt & Whitney. Вместо этого он будет модернизирован в рамках пакета Engine Core Upgrade (ECU). В связи с этим, как ожидается, будут внесены корректировки в бюджет на 2024 финансовый год. Расходы на эти цели могут достигнуть 6 млрд долларов, хотя на данном этапе остаётся пока неясным вопрос о целесообразности данного проекта, учитывая ещё и тот факт, что это существенно притормозит разработку другого немаловажного проекта NGAD (Next Generation Air Dominance) по созданию истребителя 6-го поколения. В случае принятия такого решения, для этого, скорее всего, придётся отказаться от создания 70 истребителей F-35 в пользу разработки нового двигателя.
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15 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:25
    +2
    Была инфа на ВО, что у Южной Кореи с этими летаками не задалось, один уже списали из серии А, рассматривают серию В. Не торопились бы, почитали ВО, послушали отзывы полосатых спецов о сих летаках, а то и обмишурится можно.
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:30
    +1
    Это уже просто смешно, ещё немного денежков. Что то секта как бы супер пупер фы 35 затаилась. Ф22, В1В, А10 на списание. Ф16 отдадут чубатым друзьям. С чем гегемон то останется?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:53
      0
      Цитата: lukash66
      С чем гегемон то останется?

      Со студией Уолта Диснея! Они уже новый истребитель в поте лица рисуют, уже шестого поколения - он в 100500 раз лучше всего прочего!
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:30
    +1
    Честно говоря был бы рад если бы - по результатам работы в зоне СВО требуется доработка Су57. Это было бы прекрасно . Планируется затратить .... млрд.рублей.
    А так ..- есть у них опыт , налетали Часы , выявили проблемы и уверен устранят . Ну а то что затратят на это деньги , ну так значит есть возможность
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:40
      0
      А чего на ходовых испытаниях часы не налетали?
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:31
    +4
    "Хороший самолет"! negative
    Теперь давайте меня в минуса вгонять - из за этого "летающего недоразумения"
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 14:37
      0
      Цитата: Бонифаций
      "Хороший самолет"! negative
      Теперь давайте меня в минуса вгонять - из за этого "летающего недоразумения"

      Ща сектанты подтянутся, огребете.))))
  5. Аскет
    Аскет Сегодня, 14:37
    +3
    С момента их создания и эксплуатации с ними простоянно происходят косяки. Вот из последних новостей
    Defense News: более 1 миллиона запчастей для F-35 "потеряли" Пентагон и компания Lockheed Martin
    Аудит, проведенный американским правительством, выявил утерянные запчасти на сумму $85 млн последние пять лет.
    Основная причина - недостаточная система отслеживания запчастей между Пентагоном и Lockheed Martin.
    Ну не может быть на такую сумму "утеряно". request Кто-то неплохо заработал.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 14:39
      +1
      Да и ..... с ним! Своих проблем хватает, только вот статья вышла здесь про Ил112. Су 57 на поток не встал.
      А у нас все поржать над «пингвином».
      Не правильно это
    2. lukash66
      lukash66 Сегодня, 14:41
      -1
      Цитата: Аскет
      С момента их создания и эксплуатации с ними простоянно происходят косяки. Вот из последних новостей
      Defense News: более 1 миллиона запчастей для F-35 "потеряли" Пентагон и компания Lockheed Martin
      Аудит, проведенный американским правительством, выявил утерянные запчасти на сумму $85 млн последние пять лет.
      Основная причина - недостаточная система отслеживания запчастей между Пентагоном и Lockheed Martin.
      Ну не может быть на такую сумму "утеряно". request Кто-то неплохо заработал.

      Да ладно Вам, ребята немного денежков приподняли. Давайте не будем считать чужие. Им кушать то надо, на хлебушек маслице с икоркой намазюкать.))))
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:40
    +1
    Эти F-35прям как мой мопед, ставишь все новое а он один фиг каждые два дня в ломается уже где нибудь в другом месте. И выкинуть жалко и целесоообразность оживлять дальше стремится к нулю. Один плюс запчасти недорогие.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 14:45
      0
      Цитата: evgen1221
      Эти F-35прям как мой мопед, ставишь все новое а он один фиг каждые два дня в ломается уже где нибудь в другом месте. И выкинуть жалко и целесоообразность оживлять дальше стремится к нулю. Один плюс запчасти недорогие.

      А что у Вас за мопед, если не секрет? Что нить ещё советское типа Риги или Верховины?
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 14:48
    0
    А как Ф-35 может потерять господство в воздухе, если там, где он летает, никого в воздухе нет?
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:50
    -1
    Это уже который раз критическая проблема с двиглом у этих макетов, которые до сих пор выпускают только предсерийно?
    Вот уж лохотрон так лохотрон... Мавроди в гробу переворачивается...
    ПиСи: Нолито хорошо про них высказались:
    https://cont.ws/@vv900535441/2559742
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:51
    0
    Из-за проблем с перегревом двигателя истребителя F-35 США дополнительно потратят 6 млрд долларов на его доработку


    Подумаешь, печатный станок пару недель отработает в три смены...