Из-за проблем с перегревом двигателя истребителя F-35 США дополнительно потратят 6 млрд долларов на его доработку

ВВС США нуждаются в усовершенствовании своих истребителей-бомбардировщиков F-35 для сохранения господства в воздухе, поскольку на сегодняшний день многое изменилось с точки зрения военной стратегии. Об этом в колонке для издания 19FortyFive написал генерал-майор американских ВВС в отставке Джон Барри.
Так, по словам отставного лётчика-истребителя, решающим фактором исхода многих современных военных конфликтов по-прежнему выступают тактические преимущества при оперативном управлении полётами над районом боевых действий.
Среди основных технических характеристик малозаметных многофункциональных истребителей нужно выделить: сочетание датчиков, его сетевые возможности, превосходство в воздухе за счёт вооружения, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Однако отмечает Барри, у него имеются и недостатки, связанные с перегревом двигателя, в результате чего Пентагон был вынужден повысить затраты на его техническое обслуживание, выйдя за рамки собственного бюджета. Таким образом, боевые возможности двигателя для F-35 могут быть исчерпаны уже к концу этого десятилетия, и это в лучшем случае.
Именно по этой причине был достигнут консенсус по усовершенствованию авиационной силовой установки американского истребителя, но и тут возникли разногласия по поводу того, какой способ в этом случае окажется наиболее эффективным. Для этого была создана программа разработки авиационных двигателей (Adaptive Engine Transition Program или AETP), проводимая американскими ВВС с целью разработки эффективного адаптивного цикла или двигателя с регулируемым циклом.
По мнению отставного американского лётчика, командование ВВС США поступило правильно, решив не заменять на этом военно-воздушном судне авиационный высокотемпературный турбореактивный двухконтурный двигатель F135, разработанный компанией Pratt & Whitney. Вместо этого он будет модернизирован в рамках пакета Engine Core Upgrade (ECU). В связи с этим, как ожидается, будут внесены корректировки в бюджет на 2024 финансовый год. Расходы на эти цели могут достигнуть 6 млрд долларов, хотя на данном этапе остаётся пока неясным вопрос о целесообразности данного проекта, учитывая ещё и тот факт, что это существенно притормозит разработку другого немаловажного проекта NGAD (Next Generation Air Dominance) по созданию истребителя 6-го поколения. В случае принятия такого решения, для этого, скорее всего, придётся отказаться от создания 70 истребителей F-35 в пользу разработки нового двигателя.