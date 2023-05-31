Во избежание дефолта власти США договорились о поднятии потолка государственного долга

Республиканцы в течение длительного периода оказывали давление на президента США Джо Байдена, отказываясь одобрить повышение американского долга, пока Белый Дом не начнет сокращать государственные расходы. И если бы этим оппонентам не удалось договориться, то 5 июня Соединенные Штаты пришли бы к дефолту.О том, как удалось выйти из данной ситуации, рассуждают авторы статьи, опубликованной в газете The New York Times.В последний момент во избежание дефолта власти США договорились с законодателями-республиканцами о поднятии потолка государственного долга. Таким образом, крах американской экономики был отложен еще как минимум на два года. Правда, при этом демократам во главе Байдена пришлось пойти на уступки перед представителями Республиканской партии.Правительство США осуществляет свои бюджетные расходы за счет заемных средств, максимальный размер которых строго лимитирован. И теперь этот лимит находится на грани исчерпания. И если этот лимит не увеличить, то государство не сможет далее оплачивать свои обязательства.Чтобы этого избежать, президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти после долгих препирательств договорились в эту субботу убрать потолок госдолга на два года в обмен на сокращение значительного количества федеральных программ, за исключением военных.Правда, пока Конгресс Соединенных Штатов не принял на законодательном уровне данную договоренность, это событие намечено на сегодня. Но компромисс между президентом-демократом и спикером-республиканцем, фактически заморозивший федеральные расходы на существующем уровне и не позволяющий им расти, дает американцам призрачную надежду на выход страны из тупика.