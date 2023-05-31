Военное обозрение
Войти Регистрация

Во избежание дефолта власти США договорились о поднятии потолка государственного долга

24
Во избежание дефолта власти США договорились о поднятии потолка государственного долга

Республиканцы в течение длительного периода оказывали давление на президента США Джо Байдена, отказываясь одобрить повышение американского долга, пока Белый Дом не начнет сокращать государственные расходы. И если бы этим оппонентам не удалось договориться, то 5 июня Соединенные Штаты пришли бы к дефолту.


О том, как удалось выйти из данной ситуации, рассуждают авторы статьи, опубликованной в газете The New York Times.

В последний момент во избежание дефолта власти США договорились с законодателями-республиканцами о поднятии потолка государственного долга. Таким образом, крах американской экономики был отложен еще как минимум на два года. Правда, при этом демократам во главе Байдена пришлось пойти на уступки перед представителями Республиканской партии.

Правительство США осуществляет свои бюджетные расходы за счет заемных средств, максимальный размер которых строго лимитирован. И теперь этот лимит находится на грани исчерпания. И если этот лимит не увеличить, то государство не сможет далее оплачивать свои обязательства.

Чтобы этого избежать, президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти после долгих препирательств договорились в эту субботу убрать потолок госдолга на два года в обмен на сокращение значительного количества федеральных программ, за исключением военных.


Правда, пока Конгресс Соединенных Штатов не принял на законодательном уровне данную договоренность, это событие намечено на сегодня. Но компромисс между президентом-демократом и спикером-республиканцем, фактически заморозивший федеральные расходы на существующем уровне и не позволяющий им расти, дает американцам призрачную надежду на выход страны из тупика.
Использованы фотографии:
Белый Дом
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Azim77
    Azim77 Сегодня, 11:45
    +2
    Если вот так просто начислить всего лишь(!!!) 1 триллион долларов из всего долга какой-нибудь отсталой африканской стране, она бы второй Дубай построила. Не говоря уже, что эта сумма дала бы для других более развитых стран. Ну а суммы, равной общему долгу с лихвой хватило бы всему миру.
    Дикозападники как были шулерами, так и остались. В одной руке револьвер, во второй целая колода лишних тузов на руках.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:54
      +1
      Цитата: Azim77
      Если вот так просто передать всего лишь(!!!) 1 триллион долларов из всего долга какой-нибудь отсталой африканской стране, они бы второй Дубай построили.

      Таким образом, крах американской экономики был отложен еще как минимум на два года.

      Что-то мне подсказывает, что два года - чересчур оптимистический прогноз. Потому что расходы, а с ними и госдолг, растут в геометрической прогрессии, а не в арифметической.
      Впрочем, как эти деньги прожрут, очередное шоу. "Весь мир замер в напряжённом ожидании - поднимут или не поднимут потолок", и, в итоге, "старые песни о печатном станке главном"/
      1. Telur
        Telur Сегодня, 12:23
        +3
        Цитата: Zoldat_A
        что два года - чересчур оптимистический прогноз

        Думаю что они надеются на свой ВПК, поэтому и заставляют европу опорожнять свои склады, отправляя все вооружение и боеприпасы на б/у. Освобожденные склады необходимо чем то заполнять, тем более "злая и страшная" Россия никуда не денется, а станет еще страшнее.... вот тут то ставка и сыграет, где будут закупать? Тут даже гадать не нужно.
        Примерно таким же способом ФША поднялись во время 2 мировой. И сейчас надеются.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 12:44
          0
          Цитата: Telur
          тем более "злая и страшная" Россия никуда не денется, а станет еще страшнее....

          И злее, заметьте.

          Цитата: Telur
          Примерно таким же способом ФША поднялись во время 2 мировой. И сейчас надеются.
          Я как-то тут говорил, что беда Америки в том, что они слишком любят свои "методички". "Тогда получилось - и сейчас получится"

          Они не учитывают, что тогда они оказались среди победителей, хотя больше половины войны не могли определиться, с кем они - припёрлись только "ништяки" делить.
          Сегодня они сразу и чётко определили, на чьей они стороне, а у проигравшего получится или нет "как тогда" - очень и очень вопрос.

          Только бы наши ТАМ, НАВИРХУ, не дали бы им вовремя переметнуться к победителям.
          А уж попутчиков, которых вобще неизвестно каким сквозняком в победители тогда надуло (я имею в виду типа Франции, Румынии, Болгарии, Польши, например) - так тут вобще вот он, перед глазами пример. И поэтому ни дай бог снова променять Победу на политику.
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:02
      0
      Если вот так просто начислить всего лишь(!!!) 1 триллион долларов из всего долга какой-нибудь отсталой африканской стране, она бы второй Дубай построила.

      Если дать 1 триллион долларов какой то отсталой Африканской стране, то её руководство станет богаче на 1 триллион долларов. А до народа даже цента не докатится. winked
    3. Трямс
      Трямс Сегодня, 12:40
      0
      так начисли, че ждешь?)
      берешь и покупаешь гособлигации "африканской страны" на 1 трлн
      и вот у нее "госдолг" на 1трлн
      (или как ты думал "долг" сша создается? сам по себе? захотели и повысили?))

      ты можешь даже РФ сделать госдолг 30 трлн - идешь и покупаешь овгз
      и друзей зови
      и все, и РФ "должна"
      Че ждем?
      (я тебе СПАСИБО скажу)

      А вклад в банке открыть и банк тебе уже "должен". Ну круто же

      ну прям мультик "не бросай меня в терновый куст"
    4. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 12:56
      0
      Окраина подобие отсталой африканской страны им сколько не дай хунта растащит.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:45
    +5
    В последний момент во избежание дефолта власти США договорились с законодателями-республиканцами о поднятии потолка государственного долга.

    Как неожиданно...
    Кто бы мог подумать, что они найдут такой неожиданное и непредсказуемое решение... laughing
    1. Бесконечность
      Бесконечность Сегодня, 11:51
      +2
      Цитата: Zoldat_A
      Как неожиданно...
      Кто бы мог подумать, что они найдут такой неожиданное и непредсказуемое решение...
      "Никогда такого не было, и вот опять!"
      Повторю свой старый комментарий:
      Каждый раз множество наших диванных и не очень "экспертов" ожидают, что вот ну на этот раз ну вот точно дефолт, ну вот точно не смогут договориться laughing Хотя фактически это своеобразный спектакль, где тамошняя элита выторговывает себе нужные преференции, и в самый последний момент происходит очередное "чудо". И каждый, блин, раз после этого начинаются возмущения, вот, мол, опять откупились и перенесли, опять весь мир пограбили (хотя большая часть долга внутренняя, а внешняя приходится в первую очередь на основных союзников, т. е. у них фактически "безлимит", и они могут, как при Трампе, вообще отменить планку и не парится с этим) и т. д. И в следующий раз цикл повторяется и у них, и у нас laughing
      Ладно, ну в следующий раз уж точно, железно, капитально будет дефолт (нет)! wink
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:01
        0
        Цитата: Бесконечность
        Хотя фактически это своеобразный спектакль, где тамошняя элита выторговывает себе нужные преференции, и в самый последний момент происходит очередное "чудо".

        У меня ощущение, что в следующий раз к дебатам о повышении госдолга они будут привлекать не экономистов или политиков, а сценаристов из Голливуда.

        Может, со временем, если выживет успеют спрятать (см. "Операция "Скрепка"), и Зеленский пригодится? lol По прямой своей профессии - он сценарии шоу писать умеет. Вон, "Дом кино" - до сих пор, несколько лет уже, "Сватов" по шесть часов в день показывают. Авторские не забывают отчислять? Мыжнетакие...
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:49
      0
      Цитата: Zoldat_A
      Как неожиданно...
      Кто бы мог подумать, что они найдут такой неожиданное и непредсказуемое решение...

      Материал написан не правильно . Каким образом будет поднята планка госдолга и на какую сумму не написано ,а это вообще информационная бомба !
      Госдолг выводится за границы на два года . Это означает что НЕТ КОНКРЕТНОЙ СУММЫ , на которую должен подняться госдолг .Два года можно печатать хоть триллион в месяц !
      Сокращение бюджета вышло, что то в районе 0,6 % ,где то под 50 миллиардов $ ,это сущие копейки
  3. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 11:45
    +4
    А у кого то были сомнения что выйдет иначе? Зато в прессе всласть наобсуждались "дефолт в США"!
  4. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 11:46
    0
    Кто бы сомневался? Все эти "препирательства" демократов и республиканцев - чисто игры на публику, ибо рука руку моет. И в следующий раз так будет, и так далее... Страна-банкрот. Но сильный и агрессивный...
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:48
    0
    Почему-то авторы статей о госдолге США забывают одну очень смешную шутку, которую откололи америкосы, чтобы НИКОМУ НИЧЕГО не платить - 14 поправка к конституции (гуглим, кому интересно) делает любой долг США кому бы то ни было НЕ-КОН-СТИ-ТУ-ЦИ-ОН-НЫМ!!! Правда применив эту поправку амеры спровоцируют конституционный кризис и США распадётся на "бывшие союзные республики", но кого это волнует?
  6. Brain_
    Brain_ Сегодня, 11:48
    0
    убрать потолок госдолга на два года в обмен на сокращение значительного количества федеральных программ, за исключением военных.


    Демократией и либеральной политикой повеяло...
    Это ведь так либерально - урезать расходы на федеральные программы, чтобы не резать военные.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:50
    +1
    Да ладно, дядюшка Джо кулаком по столу бац и всех делов!
    Буря в стакане с предсказуемым результатом.
    Кстати, за то, что все теперь будет хорошо... это Вряд-ли! Балаган разгулялся и только набирает обороты.
  8. frruc
    frruc Сегодня, 11:51
    0
    ...убрать потолок госдолга на два года в обмен на сокращение значительного количества федеральных программ

    Главное, чтобы доходы старого Бидона & Co не упали.
  9. Mitya2424
    Mitya2424 Сегодня, 11:52
    +1
    Вообще никто не сомневался! Все это тривиально до такой степени, что даже не чешется.
    Очередные ритуальные танцы республиканцев и демократов, по своей глубинной сути ни чем не отличающихся друг от друга.
    Очень наглядно смотрится особое положение военных расходов бюджета. Казалось бы страна ни с кем не воюет, сокращай не хочу, но все всё понимают, мир можно доить пока по нему 500+ баз полосатых понатыкано.
  10. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 12:03
    +1
    В последний момент во избежание дефолта власти США договорились с законодателями-республиканцами о поднятии потолка государственного долга.

    Никогда не было, и вот опять (c).
    Таким образом, крах американской экономики был отложен еще как минимум на два года.

    Ню-ню. Ждем, надеемся)
  11. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 12:04
    0
    Ктоб сомнивался, гос долг со времен о-бабуина вырос в 2 раза.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:09
    +1
    дает американцам призрачную надежду на выход страны из тупика.
    В первый раз они что ли из этого тупика выходят? В предыдущий раз даже прекратили выплату зарплат и пособий, но в итоге договорились (в чем ни кто не сомневался) и повысили потолок госдолга.
  13. Аскет
    Аскет Сегодня, 12:12
    +1
    после достижения соглашения (https://t.me/lomovkaa/28609) о повышении потолка госдолга, в этом году он превысит планку в 32 трлн долларов.
    Это на $10 триллионов долларов больше, чем в январе 2020 года. То есть, за три года долг США вырос на 50%.
    Новый потолок вступит в силу 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год. Экономисты, опрошенные Bloomberg, считают возможным падение ВВП на 0,5% в третьем и четвертом кварталах 2023 года.
    Фактически, американцы просто отложили решение проблемы дефолта на полтора-два года. А ставка ФРС уже выросла с 0,25% до 5,25%. Перекредитовываться придется под высокие проценты.
    Теперь на передний план выходит ФРС. Если ФРС закончит повышать ставки - будет обвал. Если продолжат - будут увеличиваться проблемы банков и расти стоимость обслуживания госдолга, а она и проценты по госзаймам и так уже выше оборонного бюджета.
    Но главное, это то, что у США катастрофически быстро закрывается окно возможностей. Возможностей, позволяющих успеть одновременно репатриировать все что только можно из Европы, надавить при этом на Китай, сохранять расходы на Украинский кризис, да ещё и сдуть инфляцию у себя и в мире, чтоб не пострадало доверие к доллару. Как сказал один умный человек, это похоже на цугцванг и цейтнот одновременно. Трудно себе даже представить такую ситуацию на шахматной доске, но США умудрились добиться этого в жизни.
    выход один-сбросить фигуры с шахматной доски , а это устроить повсеместно хаос и разруху самим оставаясь над схваткой и тогда снова можно обеспечить гегемонию доллара еще лет так на 50 вперед.
  14. Anatoli_kz
    Anatoli_kz Сегодня, 12:27
    0
    Я вообще удивляюсь - как у страны которая печатает доллары сколько хочет может произойти дефолт?
    Понятно что ФРС - это частный банк, но они и есть власть в США - уж после убийства Кеннеди у них проблем с властью в США нет..
    Не будет же ФРС рубить сук на котором сама сидит?
  15. mag nit
    mag nit Сегодня, 12:28
    0
    Ну тупые... Они даже не знают, что потолок не может быть выше крыши.