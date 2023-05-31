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Правительство России запретило вывоз из страны патронов и гильз до конца 2023 года

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Правительство России запретило вывоз из страны патронов и гильз до конца 2023 года

До конца 2023 года из Российской Федерации нельзя будет вывозить патроны для гражданского и служебного нарезного оружия, гильзы для патронов к нарезному оружию ряда калибров. Об этом сообщили в правительстве Российской Федерации.


Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Запрет при этом не распространяется на вывоз патронов и гильз для деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и силовых структур. В сообщении подчеркивается, что решение принималось исходя из потребности страны в обеспечении защиты национальных интересов.

Ранее президент РФ подписал указ «О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». Отметим, что руководство Российской Федерации в последнее время уделяет все больше внимания различным вопросам обеспечения деятельности ВС РФ и других силовых структур, поддержке военной промышленности страны. Что касается данного конкретного решения, то оно, вероятно, принимается для сохранения необходимого запаса патронов к служебному и гражданскому нарезному оружию на территории Российской Федерации.

Введенный запрет касается гильз для патронов к нарезному оружию калибров 5,45 на 39 мм, 5,56 на 45 мм (.223 Rem), 7,62 на 39 мм, 7,62 на 51 мм (.308 Win), 7,62 на 54 мм, 7,62 на 67 мм (.300 WM), 8,6 на 70 мм (.338 LM), 12,7 на 99 мм (.50 BМG) и 12,7 на 108 мм.

Один из пунктов распоряжения правительства имеет специальную пометку «для служебного пользования», то есть является засекреченным. Поэтому российская пресса не располагает информацией о том, что именно сообщается в данном пункте.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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40 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 11:46
    +1
    Может населению страны оружейные шкафы начать покупать, потом оружие и патроны, раз дело принимает такой оборот?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:51
      +5
      Может - для начала таки лицензии получить? what
      1. bubalik
        bubalik Сегодня, 11:52
        +3
        Может - для начала таки лицензии получить?

        ,,,масло лей на клумбу,не жалей winked
      2. кредо
        кредо Сегодня, 12:00
        0
        Цитата: paul3390
        Может - для начала таки лицензии получить? what

        Так пока тут лицензию будешь получать патроны в магазине раскупят как горячие пирожки.
        Останется только лицензию в рамку на стене повесить и радоваться тому, что она у меня есть. wassat
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 12:02
          +2
          Самому патроны крутить надо.. Так оно и надёжнее..

          P.S. А без лицензии-то - вам патроны один хрен не продадут..
          1. кредо
            кредо Сегодня, 12:11
            -1
            Цитата: paul3390
            Самому патроны крутить надо.. Так оно и надёжнее..

            P.S. А без лицензии-то - вам патроны один хрен не продадут..

            Предполагаю, что на этой новости чёрный рынок оживится и "страждущие и безлицензионные" покупать уже начнут не в официальном магазине а в магазине подпольном. Дефицит как правило всегда закрывается одним способом, если официальные власти его не могут купировать. soldier
            1. paul3390
              paul3390 Сегодня, 12:14
              +4
              а магазине подпольном

              Владение патронами без лицензии на соответствующий ствол - это таки срок..
            2. Ingenegr
              Ingenegr Сегодня, 12:41
              0
              Цитата: кредо
              Дефицит как правило всегда закрывается одним способом, если официальные власти его не могут купировать.

              Речь идет о запрете вывоза патронов из страны, а не о прекращении производства боеприпасов указанных калибров. По факту же поставки патронов с российских патронных заводов "за бугор" обвалены еще с 2014 года. Так что никак данное нововведение на наличие патронов в "ормагах" не отразится. А вот вывоз патронов спортсменами, охотниками за пределы страны, видимо, потребует дополнительных бюрократических процедур.
          2. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 12:14
            +2
            hi!
            Цитата: paul3390
            Самому патроны крутить надо.. Так оно и надёжнее..

            Гладкоствольные и без того любой уважающий себя охотник, а не "пострелять по бутылкам", сам крутит. Сейчас разрешено и нарезные крутить, но я ими почти не пользуюсь.
            А насчёт наличия - так что сейчас-то в магазины да за лицензиями кидаться? У моего отца, а теперь у меня оружейный шкаф последние лет 50 только время от времени увеличивается в размерах. Прорабатываю вопрос об оружейной комнате в доме.
            1. bubalik
              bubalik Сегодня, 12:22
              +1
              Прорабатываю вопрос об оружейной комнате в доме.

              ,,, ваши слова Берта Гаммера (Дрожь земли), напомнили. hi wink
              1. Zoldat_A
                Zoldat_A Сегодня, 12:32
                +1
                Цитата: bubalik
                Прорабатываю вопрос об оружейной комнате в доме.

                ,,, ваши слова Берта Гаммера (Дрожь земли), напомнили. hi wink

                Не, ну я, конечно, не такой фанат, но что-то в духе "оружейки" этого Берта я и имел в виду. Увеличить свой оружейный сейф до масштабов комнаты техническая возможность есть. Пока не узнавал в разрешительном отделе про возможность юридическую.
            2. paul3390
              paul3390 Сегодня, 12:49
              0
              Цитата: Zoldat_A
              Пока не узнавал в разрешительном отделе про возможность юридическую.

              Боюсь - очень дорого и очень геморройно обойдётся.. Ибо слуги государевы и в обычных-то сейфах не шибко разбираются, а уж в обустройстве оружейной комнаты частным лицом.. У-у-у... У меня у приятеля участковый на полном серьёзе требовал чтобы у сейфа - были ушки, дабы амбарный замок вешать.. Несмотря на наличие двух врезных..

              Может - на что-то вот подобное внимание обратить?




              https://seifkomnata.ru/
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:53
      +2
      Цитата: кредо
      Может населению страны оружейные шкафы начать покупать, потом оружие и патроны, раз дело принимает такой оборот?

      Нарезное через 5 лет сможете только купить, вначале гладкоствол. Почему бы не разрешить отслужившим в армии и закончившим военную кафедру/ военное училище нарезное сразу покупать?
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:59
        +8
        Я вообще эту особенность не очень понимаю. Как показала печальная практика - при массовых убийствах обычно в ход идут гладкоствольные полуавтоматы.. В закрытых помещениях - скажем восемь картечных патронов наделают бед как бы не более, чем полный магазин АК..

        И вообще - надо не запретами заниматься, а всецело поднимать оружейную культуру. Во всех её аспектах. Необходим какой-то аналог американской НСА, ну - или советского ДОСААФ.. Но это ж работать надо, долго планомерно и тщательно, а наши чинуши этого не могут и не хотят. Им проще запретить всё что шевелится.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 12:25
          +2
          Цитата: paul3390
          Необходим какой-то аналог американской НСА, ну - или советского ДОСААФ.. Но это ж работать надо, долго планомерно и тщательно, а наши чинуши этого не могу и не хотят. Им проще запретить всё что шевелится.

          НВП нормальное, как у нас было, хотя бы в школах ввели, а Вы, Павел, об "оружейной культуре"...
          Мы в армию приходили - по крайней мере, "налево-направо" знали, автомат разбирали-собирали, 10 патронов на стрельбище стреляли и в подвале школы регулярно из "мелкашки" палили. Мины и гранаты "обезжиренные" были, даже ОЗК один раз примерял.
          А сейчас мой сын, если б не мой отец и я, пришёл бы в Рязань и смотрел бы на АКС как баран на новые ворота.
          1. bk316
            bk316 Сегодня, 12:45
            0
            автомат разбирали-собирали, 10 патронов на стрельбище стреляли

            Правда это мне особо в армии не понадобилось. laughing
            А вообще НВП у нас было чистой профанацией.
            А вот в доссаф можно было вплоть до управления вертолетом обучиться.

            Ну да ведь государство от воспитания самоустранилось, типа дело семьи.
            Поэтому у меня в семье все стреляют недурственно.
            Ну и шкаф от стволов ломится.
    3. bk316
      bk316 Сегодня, 12:15
      +3
      Может населению страны оружейные шкафы начать покупать, потом оружие и патроны, раз дело принимает такой оборот?

      А нафига мне ТРЕТИЙ оружейный шкаф?
      А патроны я каждый год закупаю, чтоб свежие были.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:51
        0
        Цитата: bk316
        А нафига мне ТРЕТИЙ оружейный шкаф?

        Цитата: Zoldat_A
        У моего отца, а теперь у меня оружейный шкаф последние лет 50 только время от времени увеличивается в размерах. Прорабатываю вопрос об оружейной комнате в доме.

        Мысль-то какая хорошая - и чего я раньше не додумался? В комнате-то не только стволы хранить можно. Верстак поставить, шкаф для барахла охотничьего, например. Много чего придумать можно, если творчески подойти. Только вот в разрешительном отделе ещё не спрашивал, как оно это делается - всё "некогда" заехать (хотя пару раз в неделю мимо проезжаю точно feel).
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:47
    -4
    Хватит позориться,займётесь насущьными проблемами!Где 25миллионов "высокотехнологичных рабочих мест"?Где?Не надоело страну за нос водить?Какие реальные меры по недопущению обстрелов кучи регионов России?????????
    1. Brain_
      Brain_ Сегодня, 11:53
      0
      От истерик и большого количества вопросительных знаков в комментах ситуация явно не исправится.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 11:57
        +4
        Brain-это не истерика а негодование по отношению к власти занимающейся чем угодно,но не экономикой,не решением проблем обеспечения безопасности границ страны.
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 12:31
          -1
          Brain-это не истерика а негодование

          Это обычное ваше негодование, но сегодня в виде истерики.
    2. wervolf1981
      wervolf1981 Сегодня, 11:59
      -5
      Вот именно , ну у пу рейтинг 83 %видимоэта самая страна хочет чтобы водили за нос
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 12:32
        +1
        Вот именно , ну у пу рейтинг 83 %видимоэта самая страна хочет чтобы водили за нос

        Не та страна попалась?
        А что тут ошиваетесь?
  3. Дедок
    Дедок Сегодня, 11:48
    +1
    Введенный запрет касается гильз для патронов к нарезному оружию калибров

    проснулись... а идет 2 год СВО!
  4. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 11:51
    +1
    Странный запрет. Ибо для релоада нарезных обычно только ввозили комплектующие, так как качество было значительно лучше отечественных. Равно как и качество нарезных охотничьих патронов. С отечественным валовым патроном только на пострелухах хорошо было, так как дешев, да и то прикрыли возможность спокойно пострелять в охотугодьях...
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:00
      +1
      Цитата: Илья22558
      Странный запрет. Ибо для релоада нарезных обычно только ввозили комплектующие, так как качество было значительно лучше отечественных. Равно как и качество нарезных охотничьих патронов. С отечественным валовым патроном только на пострелухах хорошо было, так как дешев, да и то прикрыли возможность спокойно пострелять в охотугодьях...

      Так просто советские запасы похоже закончились для фронта, поэтому теперь Пригожин будет не только про снаряды говорить, но и про патроны для стрелкового оружия
      1. Илья22558
        Илья22558 Сегодня, 12:33
        0
        Так для Пригожина, скорее всего хватит 5,45 на 39 мм, 7,62 на 39 мм, 7,62 на 54 мм. Не думаю, что у него переизбыток оружия под натовский калибр....
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:51
    +5
    belay Сложно комментировать подобное.Видимость дела,проблемы производства или....они начали что то подозревать...
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:54
    +1
    Интересно - а почему только гильзы? Хорошие пули и порох тоже не вдруг у нас найдёшь..
  7. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 11:57
    +1
    Ой у меня с чечни 2-й остались 3 гильзы, с которой меня чуть не убили (9х19). Я прям мечтал их продать за бугор...
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:02
    +1
    Твайумать, у нас что, недостаток ГИЛЬЗ теперь в стране? Ну я просто от такой новости окосел, это уже вообще что-то никуда
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:07
      0
      Для армии, по традиции выпускался привычный шлак "косо-криво", т.к "калаш", который по ТЗ можно кирзачём грязным "передёрнуть", не нуждался в качественном патроне. Спецам покупали импорт, как и гражданский рынок, использовал импорт.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:11
      +2
      Мне кажется - тут вопрос не в недостатке.. А в том, что отдельные высокоэффективные манагеры поди массово продавали боеприпасы за кордон, которые затем утекали сами знаете куда. А чё - бизнес, ничего личного. Наши же патроны - конечно так себе по сравнению с буржуйскими, зато - ощутимо дешевле.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 12:27
        0
        Цитата: paul3390
        отдельные высокоэффективные манагеры поди массово продавали боеприпасы за кордон

        Луганский патронный продавал во времена ЛНР в грузию, так этому наоборот радовались - это деньги. Не вижу нифига плохого, чтоб продавать за бугор, с наценкой - это опять деньги и рабочие места. А уж лохлам-то патроны никто в РФ закупать не будет - нахрена, когда есть склады в странах НАТО?
        Я так понимаю, что дозакручивались гаек так, что патронные линии либо вообще стояли, либо работали на 5% мощности, теперь надо возобновить - авотхрен.
        Ну так в мирное время патроны никому не нужны с дохлым ДОСААФом, отсутствием тиров и людоедским законом об оружии - спроса нет, вот и заводов ТЕПЕРЬ нет.
        ИМХО, наиболее правдоподобное объяснение. А тут же еще и санкции, надо ж и к охотничьему выпуск увеличить, короче, совсем мног7о и разного надо выпускать - вот тут точно понятно, почему запретили гильзы к охотничьему вывозить, это уж точно в гипотезу продажи лохлам не ложится, а?
  9. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:10
    +4
    До конца 2023 года из Российской Федерации нельзя будет вывозить патроны для гражданского и служебного нарезного оружия, гильзы для патронов к нарезному оружию ряда калибров.

    Чего возмущаться, простое наведение порядка. Может сейчас на украине проблемы с боеприпасами. Вот и меры по недопущению поставок им через третью сторону.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:15
      0
      Там "братушки"-болгары в три смены советские калибры вовсю производят.....
  10. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 12:15
    0
    судя по событиям и по тому что в кремле ещё не решили в каком они окопе, нас ожидает очередной "минск", а это надолго, поэтому надо иметь и оружие и бп к нему
  11. A. B.
    A. B. Сегодня, 12:24
    +1
    В нормальной стране и нормальной ситуации это должно было бы привести к понижению цен на патроны на внутреннем рынке и загруженности тиров. Но у нас будет как всегда. Патроны для граждан будут только дорожать.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:33
      +1
      Потому что торгаши НИКОГДА не упустят возможности срубить денег на спросе товара.
  12. Комментарий был удален.