Правительство России запретило вывоз из страны патронов и гильз до конца 2023 года

До конца 2023 года из Российской Федерации нельзя будет вывозить патроны для гражданского и служебного нарезного оружия, гильзы для патронов к нарезному оружию ряда калибров. Об этом сообщили в правительстве Российской Федерации.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Запрет при этом не распространяется на вывоз патронов и гильз для деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и силовых структур. В сообщении подчеркивается, что решение принималось исходя из потребности страны в обеспечении защиты национальных интересов.
Ранее президент РФ подписал указ «О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». Отметим, что руководство Российской Федерации в последнее время уделяет все больше внимания различным вопросам обеспечения деятельности ВС РФ и других силовых структур, поддержке военной промышленности страны. Что касается данного конкретного решения, то оно, вероятно, принимается для сохранения необходимого запаса патронов к служебному и гражданскому нарезному оружию на территории Российской Федерации.
Введенный запрет касается гильз для патронов к нарезному оружию калибров 5,45 на 39 мм, 5,56 на 45 мм (.223 Rem), 7,62 на 39 мм, 7,62 на 51 мм (.308 Win), 7,62 на 54 мм, 7,62 на 67 мм (.300 WM), 8,6 на 70 мм (.338 LM), 12,7 на 99 мм (.50 BМG) и 12,7 на 108 мм.
Один из пунктов распоряжения правительства имеет специальную пометку «для служебного пользования», то есть является засекреченным. Поэтому российская пресса не располагает информацией о том, что именно сообщается в данном пункте.