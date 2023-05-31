Сообщается попытке атаки ВСУ на электроподстанцию в Курской области с помощью БПЛА

Украинские войска продолжают активно использовать БПЛА различного типа для атаки на российскую территорию. При этом если вчерашняя атака на Москву преследовала скорее медийную цель «заглушить» эффект от удара ВС РФ по военным объектам в Киеве и других городах Украины, то в других случаях ВСУ пытаются нанести реальный урон объектам инфраструктуры.
Так, согласно сообщению ТГ-канала SHOT, противник вчера днем пытался атаковать электроподстанцию у села Гордеевка Кореневского района Курской области. Для удара по энергетическому объекту использовался БПЛА, который сбросил взрывчатку на вышеупомянутую подстанцию.
Инцидент произошел около 13.00 МСК примерно в 1,2 км от границы с Украиной. К счастью, обошлось без пострадавших.
В материале также говорится, что сам объект повреждений не получил. Атака противника обернулась неудачей и не смогла повлиять на работу электроподстанции.
В то же время, экстренные службы Брянской области сообщают об атаке более 10 беспилотников противника. Все дроны были нейтрализованы: часть сбита, а остальные заглушены средствами РЭБ.
Кроме того, под ударом украинских БПЛА сегодня оказался и Краснодарский край. Целью стал Афипский НПЗ. Повреждения получила установка по перегонке мазута.