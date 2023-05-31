«Масштабы участия БПЛА в боях огромны»: Польша готовится к борьбе с российскими беспилотниками

Украинский конфликт продемонстрировал огромную роль беспилотников на современном поле боя. Их активно используют обе стороны противостояния, позволяя другим странам делать выводы в плане усиления своих зенитных возможностей.
Масштабы участия БПЛА в боях огромны – украинцы ежемесячно приобретают и теряют 10 тысяч беспилотников
- отмечается в издании Defence24.
Как указывается, в Польше наметился настоящий «зенитный прорыв», который даст возможность основательно подготовиться к борьбе с российскими дронами:
Беспилотники становятся все более опасными, и польская промышленность разрабатывает все больше решений для борьбы с ними.
Польский ВПК уже создал ЗРК Wisła, Narew, Pilica+, Sona, Nida Piorun и продолжает разработку новых средств ПВО.
Среди новинок польской оборонки называется БПЛА DroneKiller, который будет использоваться для уничтожения БПЛА и барражирующих боеприпасов. Его разработка уже завершается.
Ведутся работы по адаптации ПЗРК Piorun к воздушным носителям – вертолётам, самолётам и БПЛА. Как ожидается, через 3-4 года этот проект будет завершён. Создаётся Piorun NG – более продвинутая модификация имеющегося ПЗРК с повышенной помехоустойчивостью, новой системой наведения и с большой дистанцией стрельбы. Результаты этих работ будут востребованы в будущей зенитной системе Grzmot с гораздо большей дальностью применения.
Компания ZM Tarnów разработала зенитную многоствольную систему на основе 12,7-мм пулемета с теоретической скорострельностью 3600 выстрелов в минуту. Она оснащена оптоэлектронными сенсорами с дневными и ИК-камерами.
Для эффективной борьбы с беспилотниками необходимо в первую очередь обеспечить обнаружение, отслеживание и классификацию целей, в том числе иметь возможность отличать дроны от птиц. Как указывается в издании, на Украине себя зарекомендовал польский радар FieldCTRL, обнаруживая как небольшие коммерческие БПЛА, так и более крупные, якобы такие как Shahed.
В 2018 году в продажу поступила система распознавания целей C-UAS MADDOS, которая состоит из радаров 3D/4D, пассивных радиочастотных сенсоров и оптоэлектронных средств, средств нейтрализации (создание помех в различных режимах или взятие БПЛА под контроль).
Польским ВПК выпускается радар SkyCTRL, отвечающий за целеуказание для программируемых боеприпасов. Он был интегрирован с пушкой Bushmaster II и закуплен Британией. Роль SkyCTRL в польской армии – «защита защитников», то есть прикрытие средств ПВО.
Состоялась презентация РЛС P-18pl с АФАР [разработана на базе советского радара П-18], «которая должна решительно усилить возможности комплексов ПВО, которые закупает Польша». Она работает в нестандартном [для Запада] УКВ-диапазоне (на метровых волнах), что позволяет эффективно обнаруживать не только классические аэродинамические цели (самолеты, вертолеты) или баллистические ракеты, но и объекты с уменьшенной поверхностью отражения.
Станция P-18pl также имеет возможность обнаруживать и отслеживать цели, летящие на гиперзвуковой скорости
- поясняется в издании, указывая, что новая РЛС прошла квалификационные испытания в прошлом году и ожидается подписание контракта на её поставку.