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«Масштабы участия БПЛА в боях огромны»: Польша готовится к борьбе с российскими беспилотниками

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«Масштабы участия БПЛА в боях огромны»: Польша готовится к борьбе с российскими беспилотниками

Украинский конфликт продемонстрировал огромную роль беспилотников на современном поле боя. Их активно используют обе стороны противостояния, позволяя другим странам делать выводы в плане усиления своих зенитных возможностей.


Масштабы участия БПЛА в боях огромны – украинцы ежемесячно приобретают и теряют 10 тысяч беспилотников

- отмечается в издании Defence24.

Как указывается, в Польше наметился настоящий «зенитный прорыв», который даст возможность основательно подготовиться к борьбе с российскими дронами:

Беспилотники становятся все более опасными, и польская промышленность разрабатывает все больше решений для борьбы с ними.


Польский ВПК уже создал ЗРК Wisła, Narew, Pilica+, Sona, Nida Piorun и продолжает разработку новых средств ПВО.

Среди новинок польской оборонки называется БПЛА DroneKiller, который будет использоваться для уничтожения БПЛА и барражирующих боеприпасов. Его разработка уже завершается.

Ведутся работы по адаптации ПЗРК Piorun к воздушным носителям – вертолётам, самолётам и БПЛА. Как ожидается, через 3-4 года этот проект будет завершён. Создаётся Piorun NG – более продвинутая модификация имеющегося ПЗРК с повышенной помехоустойчивостью, новой системой наведения и с большой дистанцией стрельбы. Результаты этих работ будут востребованы в будущей зенитной системе Grzmot с гораздо большей дальностью применения.

Компания ZM Tarnów разработала зенитную многоствольную систему на основе 12,7-мм пулемета с теоретической скорострельностью 3600 выстрелов в минуту. Она оснащена оптоэлектронными сенсорами с дневными и ИК-камерами.

Для эффективной борьбы с беспилотниками необходимо в первую очередь обеспечить обнаружение, отслеживание и классификацию целей, в том числе иметь возможность отличать дроны от птиц. Как указывается в издании, на Украине себя зарекомендовал польский радар FieldCTRL, обнаруживая как небольшие коммерческие БПЛА, так и более крупные, якобы такие как Shahed.

В 2018 году в продажу поступила система распознавания целей C-UAS MADDOS, которая состоит из радаров 3D/4D, пассивных радиочастотных сенсоров и оптоэлектронных средств, средств нейтрализации (создание помех в различных режимах или взятие БПЛА под контроль).
Польским ВПК выпускается радар SkyCTRL, отвечающий за целеуказание для программируемых боеприпасов. Он был интегрирован с пушкой Bushmaster II и закуплен Британией. Роль SkyCTRL в польской армии – «защита защитников», то есть прикрытие средств ПВО.

Состоялась презентация РЛС P-18pl с АФАР [разработана на базе советского радара П-18], «которая должна решительно усилить возможности комплексов ПВО, которые закупает Польша». Она работает в нестандартном [для Запада] УКВ-диапазоне (на метровых волнах), что позволяет эффективно обнаруживать не только классические аэродинамические цели (самолеты, вертолеты) или баллистические ракеты, но и объекты с уменьшенной поверхностью отражения.

Станция P-18pl также имеет возможность обнаруживать и отслеживать цели, летящие на гиперзвуковой скорости

- поясняется в издании, указывая, что новая РЛС прошла квалификационные испытания в прошлом году и ожидается подписание контракта на её поставку.

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10 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 12:31
    -6
    Читая всё это и вспоминая о том, что только поляки в составе Красной Армии составляли самый большой контингент иностранных войск на нашей стороне, не понимаешь как СССР, а сейчас и Россия умудрились потерять такого возможного союзника. Печально.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:37
      +2
      Никогда поляки не были нам союзниками. Даже при СССР камень за пазухой держали.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 12:43
        0
        в Польше наметился настоящий «зенитный прорыв»

        Ну куда же здесь без поленьев, бегут впереди паровоза.
      2. кредо
        кредо Сегодня, 12:51
        0
        К началу 1945 года общая численность военных в польских соединений в составе Красной Армии составляла 200 000 человек.
        Так что развивать надо было этот положительный результат и далее, а не спускать его на тормозах.

        Возможно что поляки некогда и не были такими же преданными России как например сербы, но ведь над этим вопросом нужно работать постоянно, а не от случая к случаю, постоянно срываясь в крайности.
        Опыт других стран нужно изучать и применять с учётом наших особенностей, а не записывать всех во враги. Простой пример Англии показывает как она сначала колонизировала многие страны мира и нанеся им многочисленные беды умудряется поддерживать даже при такой истории вполне рабочие, а где-то даже что-то на подобие дружеских отношений.

        Меня в отношениях с Польшей больше всего волнует Калининградская область, зажатая со всех сторон блоком НАТО, поэтому надо находить какие-то скрытые рычаги воздействия на элиту и население Польши со стороны России, чтобы потом не пришлось прорывать в свою область через враждебный блок.
    2. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 12:39
      +1
      Россия их потеряла чутка пораньше. Как минимум когда Сусанин в лес к Дедушке Морозу завёл. Вместо тёплой печки. А то и того раньше...
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:42
      +1
      Таких "друзей" за пипиську и в музей... Эти уж лучше врагами, а то союзника они точно в какой-нибудь блудняк втравят своими понтами и слабоумием
  2. Telur
    Telur Сегодня, 12:35
    +3
    Если им верить так любой кому ни лень в бинокль уже гиперзвук отслеживать может, а любая бабка с банкой огурцов с ближайшего балкона научилась сбивать wassat
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:42
      0
      Кличко не даст соврать.....................................
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 12:53
        0
        Только Кличко может руками ловить наши кинжалы.Может не только отслеживать их как вчера,смотреть в завтра.Научит поляков ловить кинжалы руками.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:52
    0
    «Масштабы участия БПЛА в боях огромны»
    . Беспилотники быстро эволюционируют... если технически/технологически они не становятся сильно/кардинально сложнее, потому как дешёвые изделия находят гораздо большее применение, то тактика применения, цели и задачи выполняемые ими, больше и ещё больше, это факт.