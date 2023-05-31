«Масштабы участия БПЛА в боях огромны»: Польша готовится к борьбе с российскими беспилотниками

Масштабы участия БПЛА в боях огромны – украинцы ежемесячно приобретают и теряют 10 тысяч беспилотников

Беспилотники становятся все более опасными, и польская промышленность разрабатывает все больше решений для борьбы с ними.

Станция P-18pl также имеет возможность обнаруживать и отслеживать цели, летящие на гиперзвуковой скорости