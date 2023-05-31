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Литва приняла решение о закупке польских переносных зенитных комплексов GROM

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Литва приняла решение о закупке польских переносных зенитных комплексов GROM

Литва закупает польские переносные зенитные ракетные комплексы Grom, соглашение подписано в ходе визита в Польшу министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса. Об этом сообщает пресс-служба польского Минобороны.


Глава литовского военного ведомства посетил Польшу с официальным визитом и провел переговоры со своим польским коллегой Мариушем Блащаком. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы помощи Украине, а также закупку Литвой польских ПЗРК Grom. Подробности сделки не раскрываются, подписи под соглашением поставлены, все это обойдется Вильнюсу в 20 млн. евро.

Литва заключила соглашение с Польшей о закупке зенитного оружия Grom на сумму более 20 млн евро

- заявил Анушкаускас по итогам встречи.

Кроме того, Польша и Литва договорились о долгосрочном сотрудничестве в рамках противостояния России, а также обговорили свои позиции в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле.

Стоит отметить, что польские ПЗРК Grom закупаются армией Литвы не в первый раз, так что новинкой они не будут. В 2015 году Министерство обороны Польши объявило о поставке в Литву партии ПЗРК Grom. Как заявляли тогда в Польше, Литве необходима защита от "зеленых человечков", "захвативших" Крым.

Grom – переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения различных низколетящих воздушных целей, летящими со скоростью до 400 м/с на встречных курсах и со скоростью до 320 м/с – на догонных курсах. Разрабатывался в начале 90-х годов на базе советских ПЗРК "Игла" и "Игла-1". Способен поражать воздушные цели на дальности до 5,5 км и по высоте до 3,5 км.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/MON_GOV_PL
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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:35
    0
    Сколько читаю про польский ВПК - получается они на модернизации многих советских систем живут...
    Нет ну про Краба я в курсе - там вообще гибрид сварганен из иностранных узлов: шасси корейское, двигатель немецкий, рубка и орудие - британские.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:37
    0
    Так и знал, что модернизированный аналог "Иглы" - эхо Варшавского договора, дешево и сердито. Со стингером полосатые никому не дают баловаться в части модернизации, изломают еще.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:41
      +1
      Дык для того чтобы Стингер модернизировать - его надо производить самим - заводик должен быть и документация. А амеры никому такое не позволяют.
      Полякам много было передано от СССР для производства в Польше в советское время. Вот они, бздышеки клятые, и изголяются -модернизируют.

      СССР ой сколько заводов туда этим бздышекам построил.... И вертолетный, и Ан-2 производить, и танки, авто Победа (Варшава в польской версии), грузовики производили советские, в Гданьске судоремонтный завод построил СССР и вообще обалдеть сколько всего было отдано этим иудам... И несмотря на всё - мы для них оккупанты и злодеи.
  3. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 12:45
    0
    Вот интересно, откуда бабки только берут?! Чем они торгуют, чтобы ещё и оружие покупать? Наш металлолом им вроде перекрыли... А Китай их вообще вычеркнул из существующих...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:49
      0
      Польша получает бабло из ЕС. Там такое потоки идут..... belay
      Я там работал в 2014 полгода примерно. Польская Академия наук такое баблище получила на покупку новых приборов и ремонты зданий и прочего... Ё-мае.....

      Программа называлась 7 рамочная программа совместных исследований в ЕС.
      А программа помощи Польше - Дотации на инновации.

      зы Польские чиновники наверно там нагрели руки просто фантастически. yes
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:53
    0
    Всегда нравились такие объявления.Страны ,где армия 5000 человек ,покупает вооружение на немыслимые суммы .У страны нет на это средств и пользоваться некому .
    Так действует механизм прокладки , американцы пользуют своих вассалов по полной
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:58
    0
    Бггг... На фоне вопле матрасов и приматрасных болванчиков о "высокотехнологичном" оружии, рулить начинает МЗА, но пшеки этого не поняли - "адаптируют" ПЗРК на вертолеты. Хотя нужен - наземный пулемет с зенитным прицелом, ПЗРК что с земли, что с воздуха - в Герань не попадет. Разве что с оптическим наведением, и то не факт