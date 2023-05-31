Повышение планки госдолга США укрепляет доллар и заставляет золото падать в цене

Более высокие процентные ставки притупляют привлекательность слитков с нулевой доходностью. И до тех пор, пока ожидания по ставкам не изменятся, потенциал роста цен на золото может оставаться ограниченным

Цены на золото в последний день весны 2023 были настроены на снижение, так как прогресс в соглашении о потолке долга США и ожидания того, что Федеральная резервная система, вероятно, повысит процентные ставки, укрепили доллар и подорвали статус безопасного убежища у драгоценных металлов.Закон, принятый при посредничестве президента США Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти и направленный на поднятие потолка долга, позволяет США преодолеть важное препятствие - опасность дефолта.Статистика свидетельствует о том, что спотовое золото потеряло 1,5% в этом месяце. Фьючерсы на золото в США практически не изменились и составили $1959,30. При этом прогнозисты уверены, что этот драгметалл после повышения планки госдолга США начнёт падать в цене.Цены на золото уже оторвались от своих недавних максимумов, достигнутых в начале мая. Между тем, индекс доллара оставался устойчивым, компенсируя поддержку от снижения эталонной доходности 10-летних казначейских облигаций США.Трейдеры фьючерсами на фонды ФРС теперь считают, что ФРС повысит ключевую ставку в следующем месяце, что скажется на рынке кредитования и драгоценных металлов.- сказал рыночный аналитик IG Иеп Джун Ронг.Объем производственной активности в Китае, крупнейшем потребителе золота, в мае сократился раньше, чем ожидалось, что вызвало давление на политиков, требующих поддержки неоднородного восстановления экономики.Во всей этой круговерти цифр и экономических терминов проглядывается главное: американское государство делает всё, чтобы доллар оставался крепкой валютой и для этого пытаются устранять экономическую конкуренцию во всём, в том числе на рынке драгметаллов. Однако это может в конечном итоге привести к негативным последствиям для самих США в плане перегрева экономики на фоне отказа всё большего числа стран мира от использования американской валюты в торговых операциях.