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Повышение планки госдолга США укрепляет доллар и заставляет золото падать в цене

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Повышение планки госдолга США укрепляет доллар и заставляет золото падать в цене

Цены на золото в последний день весны 2023 были настроены на снижение, так как прогресс в соглашении о потолке долга США и ожидания того, что Федеральная резервная система, вероятно, повысит процентные ставки, укрепили доллар и подорвали статус безопасного убежища у драгоценных металлов.


Закон, принятый при посредничестве президента США Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти и направленный на поднятие потолка долга, позволяет США преодолеть важное препятствие - опасность дефолта.

Статистика свидетельствует о том, что спотовое золото потеряло 1,5% в этом месяце. Фьючерсы на золото в США практически не изменились и составили $1959,30. При этом прогнозисты уверены, что этот драгметалл после повышения планки госдолга США начнёт падать в цене.

Цены на золото уже оторвались от своих недавних максимумов, достигнутых в начале мая. Между тем, индекс доллара оставался устойчивым, компенсируя поддержку от снижения эталонной доходности 10-летних казначейских облигаций США.

Трейдеры фьючерсами на фонды ФРС теперь считают, что ФРС повысит ключевую ставку в следующем месяце, что скажется на рынке кредитования и драгоценных металлов.

Более высокие процентные ставки притупляют привлекательность слитков с нулевой доходностью. И до тех пор, пока ожидания по ставкам не изменятся, потенциал роста цен на золото может оставаться ограниченным

- сказал рыночный аналитик IG Иеп Джун Ронг.

Объем производственной активности в Китае, крупнейшем потребителе золота, в мае сократился раньше, чем ожидалось, что вызвало давление на политиков, требующих поддержки неоднородного восстановления экономики.

Во всей этой круговерти цифр и экономических терминов проглядывается главное: американское государство делает всё, чтобы доллар оставался крепкой валютой и для этого пытаются устранять экономическую конкуренцию во всём, в том числе на рынке драгметаллов. Однако это может в конечном итоге привести к негативным последствиям для самих США в плане перегрева экономики на фоне отказа всё большего числа стран мира от использования американской валюты в торговых операциях.
Автор:
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12 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 20:34
    -1
    Во всей этой круговерти цифр и экономических терминов проглядывается главное: американское государство делает всё, чтобы доллар оставался крепкой валютой и для этого пытаются устранять экономическую конкуренцию во всём, в том числе на рынке драгметаллов. Однако это может в конечном итоге привести к негативным последствиям для самих США в плане перегрева экономики на фоне отказа всё большего числа стран мира от использования американской валюты в торговых операциях.

    1.Естественно США желают держать доллар крепким, это базовая мысль экономики
    2.Это не устранение конкуренции, просто делая доллар дороже повышая ставку, делаешь золото которое оценивается в долларах дешевле. Это простейшая логика.
    3.Повышение ставки понижает жар в экономике. Так как увеличивает цену кредитов, отчего денежная масса сжимается по полной.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:35
    +2
    Что то несрастуха,повышение процентной ставки - это повышение кредитов на развитие производства.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 20:41
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Что то несрастуха,повышение процентной ставки - это повышение кредитов на развитие производства.

      Лучше так, чем когда у тебя экономика лопает как пузырь от перегрева. Стандартное Кейнсовское Стой-Иди регулирование.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 21:01
        +1
        Да, только кейнсовское "стой-иди", кажется, обломалось где-то в 80-х, когда Штатам пришлось столкнуться с явлением стагфляции. Нисколько не умаляю заслуг и ума Кейнса, хочу заметить. Вообще, мне кажется, такое повышение ставки для них должно быть довольно необычным и потому болезненным явлением. Ставка ФРС США 5-5,25%, ставка ЦБ РФ 7,5%. Очень много, помню, ругались, когда я интересовался этой темой, что при российской ставке "вести бизнес невозможно". Американская сейчас как будто бы не очень далеко от нашей, и имеется тенденция к сокращению разрыва.
        Я, конечно, не жду, что США от этого получат что-то серьёзное - у них слишком высок запас прочности, да и все проблемы, как обычно, они свалят на весь остальной мир. Но всё же как-то это аукнуться им должно, не?
  3. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 20:40
    -3
    Ну вот а то дефолт, америкосы просто запустили резервный печатный станок и увсё. Снова доллар правит миром, так и будет всегда потому что страны с самой развитой экономикой зависят от доллора.
  4. polinet
    polinet Сегодня, 20:49
    +1
    Цитата: частное лицо
    Ну вот а то дефолт, америкосы просто запустили резервный печатный станок и увсё. Снова доллар правит миром, так и будет всегда потому что страны с самой развитой экономикой зависят от доллора.

    зависят, пока доллар нужен.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 21:13
      -3
      зависят, пока доллар нужен.

      Так они и есть самые большие держатели облигаций тот же Китай и отказ от доллара это потеря своих вложений.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:54
    -2
    Был бы Биткоин на бумажном носителе, баксу бы давнот звиздец пришёл.
  6. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 21:33
    -2
    Было уже здесь объяснение почему падает в цене золото. И дело даже не в происках США.
    https://topwar.ru/217829-agentstvo-reuters-rossijskie-proizvoditeli-zolota-smogli-najti-novye-rynki-sbyta-posle-vvedenija-zapadnyh-sankcij.html
    Агентство Reuters: Российские производители золота смогли найти новые рынки сбыта после введения западных санкций
    Наш экономический блок ни о чём другом кроме баксов думать не может. Эти "гении" экономики даже в условиях санкций меняют золото на необеспеченные бумажки.
    Собственно, что такое бумажные деньги, изначально это были долговые расписки.
    А как запад отдаёт свои долги, история не раз учила. Правда это учёба не для наших верхов.
  7. Vetal
    Vetal Сегодня, 21:35
    -4
    А теперь хотелось бы вспомнить всех тех, кто уже 50лет кричит, что доллар вот вот/завтра рухнет , а он оказывается двигает цену вечного золота))
  8. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 21:51
    0
    Не знаю, насколько крепкий доллар, но в прошлом году, в ЗВР государства купили более 600 тонн золота, а вот количество баксов, фунтов и прочей бумаги сократили. Потому что, золото было, есть и будет, а вот англосаксонские бумажки - это вопрос.
  9. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 21:52
    +1

    Государственный долг США в процентном отношении к ВВП с 1900 по 2020 год. С учетом жульничества США при подсчете своего в последние годы кривая будет еще круче забираться вверх.
    Судя по госдолгу США в мире уже идет 3 мировая война. Но на самом дела таких масштабных военных действий пока нет как нет и взрывного роста производства ВПК как в годы мировых войн. Американцы просто проели деньги, взятые в долг, пытаясь отсрочить несколько финансовых кризисов.