Российское правительство организовало госпредприятие «Железные дороги Новороссии»

Решение позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов

Объединяя железнодорожников Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, российское правительство организовало госпредприятие ФГУП «Железные дороги Новороссии». Распоряжение о создании новой транспортной структуры подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Об этом сообщает правительственная пресс-служба.- говорится в сообщении о формировании нового федерального государственного унитарного предприятия.Штат создаваемой структуры будет состоять из сотрудников Донецкой, Луганской, Херсонской и Мелитопольской железных дорог, а также концерна «Железные дороги Донбасса». Они смогут устроиться на работу на новое место переводом или другими способами.Курировать «Железные дороги Новороссии» станет Росжелдор. Главный офис данной организации откроется в Донецке.Вопрос о сложной ситуации с логистикой на Донбассе был ранее поднят во время встречи врио главы Донецкой Республики Дениса Пушилина с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что проблема будет решаться путем расширения автодорожной сети, а также строительством новой железной дороги. Он сообщил, что существуют подобные планы и в отношении других новых регионов. Речь также идет о создании нескольких соединений между уже действующими магистралями.